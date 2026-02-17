دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن أنماط سفر المقيمين في دولة الإمارات خلال شهر رمضان 2026، حيث يتزايد الإقبال على الإقامات المحلية، والتجارب الثقافية، والرحلات القصيرة ذات البعد الروحي خلال الشهر الفضيل.

وتشير بيانات ويجو إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان، يتجه المقيمون في الإمارات إلى التخطيط لرحلات أقصر. ويعكس سلوك السفر خلال هذه الفترة تركيزاً متزايداً على التنقل داخل الدولة، إلى جانب إقبال محدود على رحلات خارجية قصيرة إلى وجهات قريبة ذات بعد ثقافي.

الإقامات المحلية تواصل تصدّر خيارات السفر خلال رمضان

تواصل الإقامات المحلية لعب دور أساسي في تخطيط السفر خلال شهر رمضان، بسبب سهولة الوصول ومرونة مدة الإقامة، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي تشهدها الإمارات خلال شهر رمضان. وتشير بيانات ويجو إلى أن عمليات البحث عن الإقامات المحلية سجلت نمواً تجاوز ضعف مستواها مقارنة برمضان 2025.

وتتصدر دبي وأبو ظبي قائمة الوجهات الأكثر بحثاً للإقامات المحلية خلال شهر رمضان، مع ميل واضح نحو فنادق الفئة المتوسطة العليا، حيث تشكّل فنادق الأربع نجوم نحو 31% من إجمالي عمليات البحث. وفي الوقت نفسه، سجل متوسط أسعار الفنادق خلال رمضان 2026 ارتفاعاً بنسبة 17%، في انعكاس مباشر لزيادة الطلب على فترات الإقامة القصيرة.

وخلال شهر رمضان، يبرز الموقع كأحد أبرز العوامل الرئيسية في اختيار الإقامات المحلية. إذ يفضّل المقيمون الفنادق القريبة من مناطق المساجد، والمواقع الثقافية، وخيم رمضان، والمساحات المخصصة للمشي، مما يتيح التخطيط لموائد الإفطار مع الأنشطة الاجتماعية والثقافية ضمن إقامة قصيرة.

تشكّل التجارب الثقافية خيارات السفر خلال شهر رمضان

تسهم التجارب الثقافية في توجيه طريقة تخطيط المقيمين في الإمارات لسفرهم خلال شهر رمضان، حيث يفضّل الكثيرون وجهات تتميّز بطابع ثقافي وتراثي. ومع تحوّل أنماط السفر خلال هذه الفترة، يتجه المسافرون بشكل متزايد إلى مواقع ترتبط بالثقافة المحلية، ضمن وتيرة سفر مختلفة عن المواسم المعتادة.

وتُظهر بيانات فنادق ويجو أن نحو 75% من أكثر أماكن الإقامة بحثاً تقع بالقرب من مناطق ثقافية، وأحياء تراثية، ومعالم رئيسية.

السفر الخارجي خلال شهر رمضان يتركّز على وجهات ثقافية قريبة

ومع تصدّر السفر الداخلي خلال شهر رمضان، ترصد ويجو حضوراً محدوداً للسفر الخارجي إلى وجهات إقليمية قريبة ذات طابع ثقافي. وتشير البيانات إلى ارتفاع عمليات البحث عن الرحلات الجوية إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 94%، في سياق زيارات العائلة وأنماط سفر مرتبطة بالتراث.

وتبقى هذه الرحلات قصيرة المدى ومحدودة، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 9% في متوسط أسعار تذاكر الطيران، بما يعكس تحوّلاً في أنماط السفر خلال الفترة.

الهواتف الذكية تقود تجربة التخطيط للسفر في رمضان

يواصل التخطيط للسفر خلال شهر رمضان في الإمارات اعتماده بشكل أساسي على الهواتف الذكية، مع تسجيل 69% من الحجوزات عبر تطبيق ويجو. ويعتمد المسافرون بشكل متزايد على المنصات المحمولة لمقارنة الأسعار، والمواقع، وتوفر الخيارات قبل إتمام الحجز.

كما تعكس أنماط البحث تركيزاً واضحاً على قرب أماكن الإقامة من المساجد، والمناطق الثقافية، ومناطق تناول الطعام، ما يؤكد أهمية الموقع كعامل رئيسي في قرارات السفر خلال الشهر الفضيل.

نبذة عن "ويجو"

تعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسيين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

