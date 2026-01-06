أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أصدرت بيوت، البوابة العقارية الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية في دولة الإمارات، تقريرها السنوي عن سوق العقارات في أبوظبي لعام 2025، والذي أظهر استمرار متانة السوق في قطاعي البيع والإيجار على حد سواء. وتشير نتائج التقرير إلى اتجاهات تصاعدية عامة في الأسعار بعدد من المجتمعات السكنية الرئيسية، ما يعكس جاذبية أبوظبي المستمرة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين. ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بالاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقرار الأسس الاقتصادية، والمبادرات الحكومية الرامية إلى دعم النمو طويل الأمد في القطاع العقاري.

اتجاهات شراء العقارات في أبوظبي

واصلت قيم العقارات في أبوظبي مسارها التصاعدي خلال عام 2025. وقد ركّز المشترون الباحثون عن خيارات مناسبة من حيث التكلفة على مجتمعات مثل الريف، الغدير، مدينة خليفة، والشامخة. أما في فئة متوسطي الدخل، فبرزت جزيرة الريم، مدينة مصدر، حدائق الراحة، والمنطقة السياحية (المنتزه) كخيارات مفضلة، في حين واصل المشترون في الفئة الفاخرة تفضيل شاطئ الراحة، جزيرة ياس، وجزيرة السعديات لما توفره من أنماط حياة راقية.

وسجلت أسعار الشقق في المجتمعات ذات الأسعار المناسبة ارتفاعاً تراوح بين 10% و13%، بينما ارتفعت أسعار الشقق في الفئة المتوسطة بنسبة وصلت إلى 19%، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتواصل على السكن المطل على الواجهة البحرية في جزيرة الريم. أما في الفئة الفاخرة، فقد شهدت الأسعار زيادات أكبر وصلت إلى 27%، لا سيما في جزيرتي ياس والسعديات، خاصة بعد الإعلان عن ديزني وورلد أبوظبي.

وفيما يخص الفلل، ارتفعت أسعار الفلل ذات الأسعار المناسبة في المجتمعات القائمة بنسبة وصلت إلى 11%، مع تصدر الريف قائمة النمو. وسجلت الفلل متوسطة السعر زيادات تراوحت بين 2% و41%، حيث حققت السمحة أعلى نسب الارتفاع، مدفوعة بموقعها الاستراتيجي على امتداد محور أبوظبي دبي المتنامي وازدياد الطلب على مساكن الفئة المتوسطة. أما في الفئة الفاخرة، فقد ارتفعت أسعار الفلل في جزيرتي ياس والسعديات بنسبة تراوح بين 10% و13%، في حين شهدت جزيرة الجبيل تصحيحاً سعرياً وصل إلى 19%، ما أتاح فرصاً أكبر للوصول إلى بعض العقارات الراقية.

عوائد الإيجار في أبوظبي

حافظت عوائد الإيجار في أبوظبي على جاذبيتها خلال عام 2025، حيث حققت عدة مناطق عوائد قوية للشقق والفلل.

ففي قطاع الشقق، تصدرت الريف فئة الأسعار المناسبة بعائد بلغ 9.68%، تلتها الغدير بنسبة 8.40%. وفي الفئة المتوسطة، سجلت مدينة مصدر عائداً قدره 8.45%، بينما حققت جزيرة الريم عائداً بنسبة 7.49%. أما الشقق الفاخرة في جزيرة ياس وشاطئ الراحة فقد حققت عوائد بلغت 7.07% و6.66% على التوالي.

وفي قطاع الفلل، تصدرت الريف أيضاً الفئة المناسبة بمتوسط عائد 6.27%. وفي الفئة المتوسطة، سجلت حدائق الراحة والسمحة عوائد بلغت 6.20% و5.37%. كما واصلت الفلل الفاخرة في جزيرة ياس أداءها المستقر بعوائد تجاوزت 5%.

اتجاهات سوق المشاريع على الخارطة

واصلت سوق المشاريع على الخارطة في أبوظبي استقطاب اهتمام المستثمرين عبر مختلف الفئات السعرية.

ففي فئة الشقق ذات الأسعار المناسبة، تركز الطلب على مشاريع مثل الريمان 1 في الشامخة وبلوم ليفينغ في مدينة زايد. أما الفئة المتوسطة، فقد شهدت اهتماماً ملحوظاً بمشاريع شمس أبوظبي في جزيرة الريم وغاردينيا باي في جزيرة ياس. وفي الفئة الفاخرة، برزت المنطقة الثقافية في السعديات ونوايف بارك فيوز في جزيرة الحديريات كوجهات استثمارية مفضلة.

وفيما يخص الفلل على الخارطة، ركّز المشترون في الفئة المناسبة على بلوم ليفينغ والريمان 2، بينما استقطبت ريم هيلز وياس إيكرز اهتمام الفئة المتوسطة، في حين هيمنت لاجونز السعديات وياس ريفا على الفئة الفاخرة.

اتجاهات الإيجارات في أبوظبي

شهد الطلب على الإيجارات استقراراً خلال عام 2025، مع تسجيل معظم المناطق السكنية الرئيسية زيادات في الأسعار المطلوبة.

وقد حافظت مجتمعات مثل مدينة خليفة والشامخة على شعبيتها في فئة الأسعار المناسبة للشقق والفلل. وفي الفئة المتوسطة، فضّل المستأجرون جزيرة الريم والخالدية للشقق، ومدينة شخبوط وحدائق الراحة للفلل. أما في الفئة الفاخرة، فكانت شاطئ الراحة الخيار الأول للشقق، وجزيرة ياس للفلل، مع استمرار جزيرة السعديات في استقطاب الطلب عبر مختلف فئات الفخامة.

وارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المناسبة بنسبة تراوحت بين 8% و30%، حيث سجلت النهیان أعلى الزيادات، ما يعكس الطلب المتزايد على المناطق المتصلة جيداً وبأسعار مناسبة. كما ارتفعت إيجارات الشقق في الفئة المتوسطة بنسبة وصلت إلى 25%، مدفوعة بنمو ملحوظ في جزيرة الريم وشارع حمدان. وفي الفئة الفاخرة، ارتفعت الإيجارات بنسبة وصلت إلى 32%، خاصة للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في شاطئ الراحة وجزيرة السعديات.

أما في قطاع الفلل، فقد ارتفعت الإيجارات في الفئة المناسبة بنسبة وصلت إلى 16%، وفي الفئة المتوسطة بين 1% و13%. كما شهدت الفلل الفاخرة زيادات عامة تراوحت بين 6% و16% في أبرز المواقع. وفي المقابل، سجلت وحدات الخمس والست غرف نوم في جزيرتي ياس والسعديات تصحيحات سعرية وصلت إلى 9%، ما يشير إلى توازن تدريجي بين العرض والطلب في هذه الفئة.

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يشهد سوق أبوظبي العقاري اليوم مستوى متقدماً من التوازن والتناغم بين العرض والطلب عبر مختلف الفئات، مدعوماً باستمرار الأداء القوي في المناطق الرئيسية. وفي ظل هذا المشهد المتطور، تكتسب الشفافية أهمية محورية بوصفها ركيزة أساسية لاستدامة السوق ونموه."

وانطلاقاً من هذا الالتزام، تحرص "بيوت" على أن تكون جميع إعلاناتها العقارية المدرجة متوافقة بالكامل مع نظام "مضمون"، إيماناً بأن توفير معلومات دقيقة وموثوقة يشكل عنصراً جوهرياً في ترسيخ ثقة المشترين والمستأجرين على حد سواء. فإتاحة البيانات الصحيحة تُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات مدروسة وواثقة، بما يسهم في تعزيز الثقة العامة ودعم الاستقرار والصحة طويلة الأمد لسوق العقارات في إمارة أبوظبي.

