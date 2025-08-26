أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق التقارير الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسيرة حافلة بالإنجازات لتمكين قدرات الأفراد والمؤسسات مالياً، وتعزيز ثقة المؤسسات في المشهد الاقتصادي في الدولة.

فمنذ إصدار أول تقرير ائتماني للأفراد في سبتمبر 2014 شكلت الاتحاد للمعلومات الائتمانية محطة محورية في المشهد المالي والاقتصادي للدولة، حيث ارتفع عدد التقارير الائتمانية الصادرة من مليون تقرير في عامها الأول إلى أكثر من 15 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً، مما يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها كأداة أساسية لترسيخ الثقة والاستقرار المالي.

واحتفاء بهذه المناسبة، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكة تذكارية فضية بقيمة 10 دراهم وذلك تجسيداً لدور الجهة في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة السلوك المالي المسؤول.

يعكس تصميم القطعة النقدية الهوية المؤسسية الجديدة للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إذ يرمز إلى الانتقال من عقد التأسيس والتأثير إلى حقبة جديدة تتميز بالارتباط مع المجتمع من خلال الثقة والابتكار والشمولية. تقدّم كل مسكوكة ضمن غلاف يحميها، داخل صندوق صديق للبيئة مزود بشريحة NFC تتيح الوصول الفوري عبر الهاتف الذكي إلى رسالة شكر وتقدير للمستلم، بالإضافة إلى موقع مصغّر وفيديو يُسلّط الضوء على إنجازات الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

تعليقًا على هذا الإصدار، قال سعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية:"لا تجسد هذه المسكوكة التذكارية مسيرتنا فحسب، بل تعبّر أيضاً عن تقديرنا و امتناننا للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في نجاح الاتحاد للمعلومات الائتمانية. فقد تمكنا على مدار العشر سنوات الماضية من ترسيخ أسس صلبة جعلت من الاتحاد للمعلومات الائتمانية عنصراً محورياً في المنظومة المالية بالدولة. وعبر تحاليل موثوقة للبيانات، نجدد التزامنا بمواصلة تمكين اتخاذ قرارات مالية رشيدة وتعزيز الاستقرار المالي تماشيا مع رؤية الدولة للمستقبل."

وتواصل الاتحاد للمعلومات الائتمانية دورها الحيوي في دعم الشمول المالي، وتقليل المخاطر الائتمانية، مؤكدةً التزامها بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية وتقديم حلول مبتكرة وتحاليل موثوقة تواكب تطلعات الدولة نحو المستقبل.

نبذة عن "الاتحاد للمعلومات الائتمانية":

"الاتحاد للمعلومات الائتمانية" هي جهة اتحادية مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2020. وبموجب هذا القانون وتعديلاته، تتولى طلب وتنظيم جمع المعلومات الائتمانية وحفظها وتحليلها، وتصنيفها، واستخدامها، ونشرها. ثم يتم إنتاج هذه المعلومات في مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الصلة بالائتمان ضمن عملية رقمية بالكامل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.etihadbureau.ae أو تنزيل تطبيق "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" المتاح على متجري التطبيقات "آب ستور" و"جوجل بلاي".

