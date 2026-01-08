أبوظبي : أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن دعمه مشاركةَ 16 مشروعاً إماراتياً في مهرجان "ذا ريج" لعام 2026، في إطار استراتجيته الرامية إلى تمكين ريادة الأعمال الوطنية، وتوسيع آفاق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار، ورفد العلامات التجارية الوطنية بأدوات الدعم الكفيلة بزيادة تنافسيتها ورفع مساهمتها في نمو اقتصاد أبوظبي.

وينظّم المهرجان من 7 إلى 11 يناير الجاري في حديقة أم الإمارات بإمارة أبوظبي، ويقدّم تجربة ثقافية معاصرة ومتجددة، تحتفي بالإبداع والابتكار والموسيقى، كما يعد منصة ثقافية إبداعية تستقطب نخبة من المبدعين والجمهور المتطلع لمتابعة عروض مباشرة مفعمة بالحيوية والتفاعل. وتتميز المشاريع المشاركة بدعم الصندوق بكونها تجسد قصص نجاح ريادة الأعمال الإماراتية ضمن مجموعةٍ متنوعة من القطاعات، من بينها الأزياء؛ والعطور؛ والصناعات الغذائية؛ والأدوات المنزلية؛ والمعدات التخصصية.

وأكدت سعادة موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، التزام صندوق خليفة بمواصلة تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية الإماراتية باعتبارها محركاتٍ أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت سعادتها: "نحرص في صندوق خليفة على دعم وتسهيل مشاركة المشاريع الإماراتية في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز فرص نموها وتوسُّعها، ويفتح آفاق التعاون مع الشركاء والمشترين، ويمكّنها من استعراض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور أوسع. ويسلط تواجد هذه المشاريع في مهرجان «ذا ريج» الضوء على تنوُّع منظومة ريادة الأعمال الإماراتية، كما يسهم في تحفيز أجيال جديدة من رواد ورائدات الأعمال في أبوظبي على تحويل طموحاتهم إلى مشاريع على أرض الواقع."

وتشمل المشاريع المشاركة في المهرجان بدعمٍ من صندوق خليفة كلاً من "ميزع للأقمشة" المتخصصة في الأقمشة ذات الطابع التراثي؛ و"اللافي بوتيك" لتجارة الملابس التراثية الإماراتية للأطفال والرضّع؛ و"ذا جرنين" لبيع الملابس الرجالية الجاهزة؛ و"ستارتد" لتصميم وبيع الملابس الرياضية النسائية؛ و"كلوذينق بوتيك" لبيع الأزياء والأحذية النسائية والإكسسوارات؛ و"تبرا" المتخصصة في التجارة العامة وبيع منتجات الأزياء والهدايا المستوحاة من الثقافة الإماراتية والخليجية؛ و"هتان للعود والعطور" لبيع دهن العود الطبيعي وأعواد العود الطبيعية والمنتجات العطرية.

وتتضمن قائمة المشاريع أيضاً "سيتيز للعطور" المتخصصة في صناعة العطور الفاخرة؛ و"ندرة ليميكو للإكسسوارات" المتخصصة في تقديم الإكسسوارات الأنيقة وعالية الجودة؛ و"ذا ليتل بيردي" الرائدة في مجال الهدايا، والقرطاسية، ومنتجات التجميل؛ و"الصخر للأدوات العسكرية" المتخصصة في توريد الأدوات والمعدات العسكرية والحلول ذات الصلة ؛ و"مستر كيو" لتجارة المنتجات الاستهلاكية المتنوعة وتوزيعها على المقاهي والمحلات التجارية. ويشهد مهرجان "ذا ريج" 2026 أيضاً مشاركة "مطعم كرامبز" الذي يقدم وجبات متنوعة وعالية الجودة؛ و"مربان للشوكولاتة" لتصنيع الشوكولا الفاخرة؛ و"مبهرز نودلز" لوجبات النودلز السريعة؛ ومطعم ومقهى "بنارديز" المتخصص في تقديم البيتزا الإيطالية التقليدية.

يُذكر أنَّ صندوق خليفة لتطوير المشاريع يحرص على دعم رواد الأعمال الإماراتيين في عرض منتجاتهم وخدماتهم ضمن الفعاليات والمعارض والمنصات التجارية، ورفدهم بفرص التسويق والبيع المباشر لتعزيز حضورهم في السوق، وذلك في إطار التزامه بتوفير مجموعةٍ متكاملة من أدوات الدعم والمالي وغير المالي، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وزيادة تنوُّع الاقتصاد تماشياً مع الرؤى التنموية الوطنية.

