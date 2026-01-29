دبي، الإمارات العربية المتحدة – سجّلت Alibaba.com، المنصة العالمية الرائدة في التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، ظهورها الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركتها في معرض جلفود 2026. ومع تسريع الدولة لاستراتيجيتها في التنويع الاقتصادي، تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً متزايد الأهمية في دفع التجارة غير النفطية، والصادرات، ونمو القطاع الخاص. إلا أن التحدي الذي يواجه العديد من هذه الشركات لا يكمن في الطموح بقدر ما يكمن في التنفيذ، أي كيفية التوسع عالمياً مع إدارة التكاليف والمخاطر والتعقيدات التشغيلية. وهنا تبرز أهمية منصات مثل Alibaba.com في المشهد التجاري المتنامي في المنطقة.

التوافق مع أهداف دولة الإمارات في التجارة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

رسّخت منطقة الخليج مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وسياسات محفزة للتصدير. غير أن تحويل هذه المزايا إلى نمو مستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب أدوات رقمية تجعل التجارة عبر الحدود أكثر سهولة وكفاءة.

وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات، تربط Alibaba.com أكثر من 50 مليون مشترٍ نشط من قطاع الأعمال، وتدعم شركات دول مجلس التعاون الخليجي في عمليات الشراء والبيع والتوسع في الأسواق الدولية. ويتماشى ذلك بشكل مباشر مع الأولويات الوطنية المتعلقة بنمو الصادرات، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الاقتصاد غير النفطي.

تقليل العوائق في التجارة عبر الحدود

غالباً ما تواجه الشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تحديات في التجارة الدولية نتيجة تعدد العمليات وتجزئتها، حيث تتم إدارة التوريد، وضمان الجودة، والمدفوعات، والخدمات اللوجستية عبر قنوات متعددة. وتوفر Alibaba.com حلاً لهذه التحديات من خلال منصة رقمية موحدة تجمع هذه العناصر في مكان واحد.

وتتيح المنصة لشركات المنطقة إمكانية توريد منتجات جاهزة للشحن أو مخصصة حسب الطلب عبر قطاعات تجارية رئيسية تشمل الإلكترونيات الاستهلاكية، والتغليف والطباعة، والملابس ومنتجات التجميل، والحدائق والمنازل، والمستلزمات الصناعية والصيانة، وقطع غيار السيارات والإكسسوارات، مع إمكانية إدارة الجودة والشحن من خلال منصة واحدة. كما تساهم آليات الدفع الآمنة، بما في ذلك خدمة «ضمان التجارة» من Alibaba.com، في تقليل المخاطر من خلال حماية المعاملات من مرحلة الدفع وحتى التسليم.

من كفاءة الاستيراد إلى تعزيز قدرات التصدير

إلى جانب التوريد، تكمن الفرصة طويلة الأمد لدول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات في توسيع نطاق الصادرات. ومع نمو أنشطة التصنيع المحلي وإعادة التصدير، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى وصول مباشر وفعّال إلى الطلب العالمي.

وتمكّن Alibaba.com المصنعين والتجار في دول الخليج من الوصول إلى المشترين الدوليين في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة، دون الحاجة إلى بنية تحتية واسعة في الخارج. ويساهم ذلك في خفض حواجز الدخول إلى أسواق التصدير وتسريع انتقال المنتجات من التصنيع المحلي إلى المبيعات العالمية.

الاستفادة من نموذج منظومة متكاملة ناجحة

استند نجاح الصين في تمكين مشاركة واسعة النطاق للشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية إلى منظومة متكاملة تربط بين التصنيع، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات، والمنصات الرقمية. وقد شكّلت Alibaba.com جزءاً أساسياً من هذه المنظومة لأكثر من عقدين.

ومع سعي دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتجارة، يقدّم هذا النموذج دروساً عملية تُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تساعد رواد الأعمال على الانتقال بسرعة من الفكرة إلى التنفيذ، مع إدارة أفضل للمخاطر.

تفاعل مباشر خلال معرض جلفود 2026

في انعكاس لتركيزه المتنامي على المنطقة، تشارك Alibaba.com في معرض جلفود 2026 في دبي، حيث يتواجد فريقها في الموقع للمرة الأولى ضمن معرض تجاري إقليمي رئيسي في دولة الإمارات.

وطوال فترة المعرض، يتواجد فريق Alibaba.com في القاعة 4 الجناح رقم 418، لإتاحة الفرصة أمام الشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للتواصل المباشر مع المختصين، ومناقشة حلول عملية وسلسة للتوريد والتصدير والتجارة عبر الحدود.

أهمية هذا التوقيت

مع استمرار تطور سلاسل الإمداد العالمية، وتحول التجارة الرقمية إلى خيار أساسي وليس ثانوياً، تبرز أهمية المنصات التي تقلل العوائق وتعزز الثقة كعامل رئيسي في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتكمن أهمية Alibaba.com للشركات في دولة الإمارات ليس فقط في حجمها العالمي، بل في قدرتها على دعم التوجه الاقتصادي الأوسع للدولة، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة دولياً، وتنويع مصادر الإيرادات، والمساهمة بفعالية في بناء اقتصاد أكثر مرونة قائم على التجارة.

نبذة عن Alibaba.com

تأسست Alibaba.com في عام 1999، وهي منصة عالمية رائدة في التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، تخدم المشترين والمورّدين في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. توفّر المنصة مجموعة متكاملة من خدمات التجارة، بما في ذلك أدوات تساعد الشركات على الوصول إلى جمهور عالمي، وتمكّن المشترين من اكتشاف المنتجات، والتواصل مع المورّدين، وإتمام الطلبات بسرعة وكفاءة. Alibaba.com هي جزء من مجموعة Alibaba International Digital Commerce Group.

