مدينة الكويت- أصدرت شركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو - تقريرها الخامس للاستدامة، والذي يستعرض التقدم الذي أحرزته المجموعة في تعزيز تكامل الاستدامة وتطوير الممارسات المرتبطة بعوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية عبر مجموعة شركاتها المتنوعة.

وأُعد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، كما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035، ويعكس النهج المؤسسي المتطور الذي تتبعه كيبكو في مجالات الاستدامة والإفصاح وخلق القيمة طويلة الأجل.

ويتضمن التقرير كذلك نطاقاً موسعاً من البيانات البيئية وممارسات القياس والإفصاح، بما ينسجم مع جهود كيبكو المتواصلة لتعزيز أطر الاستدامة والحوكمة المؤسسية على مستوى المجموعة.

وبهذه المناسبة قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي "يمثل إصدار تقرير الاستدامة الخامس خطوة جديدة ضمن جهود كيبكو المستمرة لتعزيز تكامل الاستدامة على مستوى المجموعة، وترسيخ الاعتبارات المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ضمن الممارسات المؤسسية وأطر الحوكمة وعمليات اتخاذ القرار على المدى الطويل".

وأضافت "بصفتها شركة قابضة تعمل في قطاعات وأسواق متعددة، تواصل كيبكو التركيز على تعزيز التنسيق والتكامل وتبادل المعرفة بين شركات المجموعة، بما يدعم التطوير المستمر لممارسات إعداد التقارير وإدارة المخاطر والإفصاح المرتبطة بالاستدامة".

ويعكس التقرير جهود كيبكو المتواصلة لمواكبة التطورات التنظيمية المتسارعة وتنامي توقعات أصحاب المصالح فيما يتعلق بممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إلى جانب دعم المزيد من التكامل المؤسسي بين شركات المجموعة.

وفي هذا الإطار، تواصل كيبكو تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات المجموعة من خلال فريق عمل متخصص للاستدامة يضم ممثلين من عدد من شركات المجموعة. وقد أسهم فريق العمل في تعزيز المواءمة وتبادل الخبرات وتطوير ممارسات أكثر اتساقاً في مجال الاستدامة عبر المجموعة، من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية ومبادرات التفاعل المستمرة.

كما يستعرض التقرير مجموعة من المؤشرات والمبادرات المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إلى جانب برامج تطوير الموظفين وتمكين المرأة والمبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى دراسات حالة تسلط الضوء على التحول الرقمي وممارسات إشراك أصحاب المصالح في شركات المجموعة.

ومن خلال هذا التقرير، تؤكد كيبكو التزامها بمواصلة تطوير إطار الاستدامة وأسس الحوكمة المؤسسية لديها، بما يدعم خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصالح والمجتمعات التي تعمل فيها المجموعة.

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة كيبكو على مدار أكثر من 35 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة كيبكو في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، القطاع الغذائي، الإعلام، الخدمات النفطية والبتروكيماويات، العقارات والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

