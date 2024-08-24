دبي، الإمارات العربية المتحدة: يبدو أن سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي ماض في إعادة رسم ملامح سوق الإيجارات التقليدي، مع زيادة الطلب على هذا النوع من العقارات 30% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ويرى خبراء القطاع أن هذا الاتجاه يحدث تغييراً جذرياً في المشهد العقاري في المنطقة، نظراً لما تقدمه الإيجارات قصيرة الأجل من عوائد مادية ملحوظة لأصحاب العقارات الذين يتمتعون بفهم جيد للسوق العقاري ولديهم القدرة على اتخاذ قرارات ذكية، مع خيارات إقامة مريحة وجذابة للزوار.

وأشار مايلز روثويل، المدير التنفيذي لشركة "إدواردس آند تاورز"، الرائدة في مجال الوساطة العقارية والمسح العقاري في دبي، إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات قصيرة الأجل في دبي، مع زيادة 30% في الحجوزات بسبب انتعاش الحركة السياحية وتنامي الطلب على خيارات السكن والإقامة المرنة، ما أدى إلى زيادة عوائد المستثمرين بنسبة 20% أعلى من عقود الإيجار التقليدية، في حين اتسمت الإيجارات طويلة الأجل بتوفيرها دخلاً ثابتاً والحفاظ على متوسط ​​عائد سنوي قدره 7%.

من جانبه، أكد شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر ، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية عملية البحث الشامل عند البحث عن استئجار عقار مثالي قصير المدى، حيث قال: "يكشف تقريرنا الفني الذي صدر مؤخراً تحت عنوان "فتح الأبواب: مؤشرات واتجاهات وتوقعات للسوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة" أن معظم مستأجري الفترات القصيرة مع عائلاتهم يفضلون المجتمعات السكنية العصرية المناسبة لأسلوب حياتهم، والتي تتميز بمرافق حيوية واتصال سهل مع المناطق الأخرى. وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك عن تجارب مميزة، تبرز فرصاً قيّمة للمستثمرين لاختيار العقارات المناسبة التي تضخ عائدات مالية أعلى، إذ يشكل نمو قطاع الإيجارات قصيرة الأجل تطوراً مهماً في سوق العقارات في دبي، ونتطلع إلى استمرار نجاحاته."

وإلى جانب الزيادة في الطلب، برزت مناطق محددة كوجهات أكثر شهرة واستقطاباً لخيارات الإيجار قصير المدى، وهذا ما سلط عليه الضوء أنطوني جوزيف أبو جودة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "برايمستاي"، الرائدة في مجال تأجير منازل العطلات في دبي، مشيراً إلى أن مناطق مثل الخليج التجاري وأرجان وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا وداماك هيلز تحظى بشعبية خاصة وإقبال واسع في هذا المجال، بما تزخر به من مناطق نابضة بالحياة ومجموعة واسعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والمجتمعات العصرية، وبالتالي تمنح قاطنيها تجارب فريدة ووصول سهل إلى الوجهات البارزة في المدينة.

وأضاف أبو جودة: "أصبحت دبي خلال السنوات الأخيرة وجهة رائدة للسفر الفاخر، مع رغبة واضحة لزوارها لدفع المزيد مقابل الحصول على أماكن إقامة مريحة وأسلوب حياة راق، وبرز توجهٌ لدى العائلات والمجموعات يفضل منازل العطلات الفسيحة على غرف الفنادق المتعددة، ما أدى إلى زيادة الطلب على فيلات العطلات والشقق الرحبة للإيجارات قصيرة الأجل. وقدم الطلب المتزايد في دبي على الإيجارات قصيرة الأجل، في أوائل العام 2023 وحتى العام 2024، لأصحاب العقارات فرصاً مربحة مع معدلات إشغال عالية وعوائد إيجارية مغرية. وأسفر المشهد السياحي المتنامي في دبي عن ارتفاع ملفت الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، ما وفر للملاك والمستثمرين دخلاً ثابتاً ومربحاً بآن واحد."

ومع اقتراب فصل الشتاء، تستعد دبي لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار والسياح متنوعي الأذواق والتفضيلات، وهنا تكمن أهمية تلبية احتياجات الجميع من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة العائد من عقاراتهم في هذا المجال.

وقالت نينا كليشيفيتش، المدير العام لشركة بلو غراوند، التي تدير أكبر شبكة في العالم لإيجار العقارات المفروشة والمختارة بعناية: "يشهد سوق الإيجار قصير الأجل في دبي نمواً متسارعاً مع دخول مشغلين جدد إلى الساحة، غير أن السوق لا يزال موزعاً بين عدد كبير من الشركات الصغيرة، حتى أن أكبر خمس شركات فيه لا تمثل سوى نسبة 10% من إجمالي العروض المتاحة. ونتوقع خلال العامين المقبلين أن نشاهد موجة من الاندماجات مع قيام بعض المشغلين بتوسيع نطاق أعمالهم لتشمل إدارة أكثر من 100 وحدة سكنية، بينما قد يخرج آخرون من السوق. كذلك هناك توقعات بصدور قوانين حكومية أكثر صرامة لضمان الامتثال للترخيص واللوائح والقوانين. كما أن التقدم التكنولوجي، مثل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وميزات المنزل الذكى، سيعززان من تجارب الزوار والسياح ويرفعان الكفاءة التشغيلية. ونتوقع طلباً متزايداً من الرحالة الرقميين الذين يبحثون عن أماكن إقامة مرنة وقصيرة الأجل مع تزايد انتشار نظام العمل عن بعد."

ومع أخذ العوائد العالية المحتملة في الاعتبار، لا بد أن تكون عروض الإيجار قصيرة الأجل مناسبة لكل من المتطلبات التنظيمية ومتطلبات المستهلك. ومن أبرز النقاط التي يجب على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار عند تلبية احتياجات هذا القطاع ما يلي:

وضوح اللوائح والقوانين والالتزام بها: تأكد من الاطلاع الكامل على اللوائح وجميع العمليات التنظيمية ذات الصلة، مع التركيز على الصحة والسلامة وبروتوكولات الجودة وتدابير حماية المستهلك.

التكامل التقني: البحث عن طرق جديدة لجعل عقارك مريحاً ومتصلاً مع المناطق الأخرى للمستأجر المحتمل من خلال تزويده بالأجهزة المنزلية الذكية التي تحسن تجارب الضيوف وترتقي بعمليات المضيفين.

مبادرات الاستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الإيجار قصير الأجل، مثل استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ومواد البناء المستدامة، وذلك انسجاماً مع الأهداف البيئية الأشمل، و لاستقطاب المسافرين من محبي الحفاظ على البيئة.

منصات التكنولوجيا العقارية الموثوقة: استخدم منصات البحث عن العقارات الموثوقة، مثل "بروبرتي فايندر" للإعلان عن إيجارك قصير الأجل إلى جمهور عالمي، إذ تقدم هذه البوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خدمات متقدمة، مثل ميزة Data Guru الغنية بالمعلومات والمؤشرات حول المجتمعات السكنية وأبرز الاتجاهات وخصائص المناطق السكنية والأسعار، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة و مستنيرة .

يلبي قطاع الإيجار قصير المدى في دبي متطلبات الجميع من مستثمرين أو مسافرين، ولديه ما يناسب مختلف الأذواق. وتزخر "بروبرتي فايندر" بأفضل الإعلانات للإيجارات قصيرة المدى، مع أحدث الرؤى والأفكار حول المجتمعات السكنية التي تقدمها الأداة التكنولوجية الرائدة Data Guru.

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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