تفتتح نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي سلسلة اللياقة البدنية المحلية فرعاً جديداً في حديقة الشيخة فاطمة ضمن خطط توسعها في دولة الإمارات العربية المتحدة

من المُقرر افتتاح فروع إضافية في دبي والإمارات الشمالية خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة – مع استمرار تصاعد أهمية العافية والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتوقع دراسة حديثة صادرة عن ZIPDO ، المتخصصة في دراسات السوق المستقلة، نمو سوق اللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة بشكل متنامي حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مع استمرار توسع هذا القطاع ليشمل مجالات أخرى غير الصالات الرياضية التقليدية. وعلى الرغم من هذا النمو، إلا أن العادات اليومية تبدو متباينة بشكل ملحوظ، حيث يُشير 40% إلى أن التمارين الصباحية هي الوقت الأمثل لممارسة الرياضة، بينما يربط 30% اختيارهم للصالة الرياضية بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إليها.

في هذا الصدد؛ تستقطب دولة الإمارات مؤخراً استثماراً جديداً يتمثل في افتتاح نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي (Warehouse Gym)، العلامة الرياضية الرائدة في اللياقة البدنية الفاخرة والتي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطط توسعه في مختلف أنحاء الدولة، بدءاً من افتتاح فرعه الجديد في حديقة الشيخة فاطمة. كما تعتزم العلامة افتتاح مواقع إضافية في "فيرست أفينيو مول" و"واحة دبي للسيليكون" ورأس الخيمة خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، إلى جانب إعادة افتتاح فرعها الواقع في "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC)، في خطوة تمثل المرحلة التالية من نمو سلسلة اللياقة المحلية.

ويأتي هذا التوسع في ظل الزخم القوي الذي يشهده نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي وقطاع اللياقة والعافية في دولة الإمارات بشكل عام، حيث سجلت العلامة ارتفاعاً بنسبة 43% في إجمالي تسجيلات الدخول، إلى جانب زيادة بنسبة 40% في حضور الحصص الرياضية عبر شبكتها. كما رافق هذا النمو استمرار الاستثمار في العمليات التشغيلية وتطوير الفرق وتوفير فرص جديدة داخل الشركة، بما يشمل وظائف في مجالات الإدارة والتعلّم والتطوير والاستقبال والفروع الجديدة المرتقبة.

ويضم فرع حديقة الشيخة فاطمة أحدث معدات التدريب واستوديوهات مُخصّصة لرياضة "ريفورمر بيلاتس" (Reformer Pilates) ومناطق تدريب وظيفي مخصصة لرياضات "هايروكس" (Hyrox) و"كروس فيت" (CrossFit)، إضافة إلى أسقف مرتفعة ومرافق مجهزة بالكامل لتلبية احتياجات الجميع.

وقال كيفن تيكسيرا، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لنادي "ويرهاوس جيم" الرياضي: "يعكس توسع ’ويرهاوس جيم‘ الطلب المتزايد على تجارب اللياقة البدنية الفاخرة في دولة الإمارات، كما يُجسّد التزامنا طويل الأمد ببناء شركة مستدامة يقودها المجتمع في المنطقة. وبصفتنا علامة محلية، نُركز على التوسع الاستراتيجي من خلال الاستثمار في كوادرنا، والتوسع في المجتمعات ذات الإمكانات العالية، ومواصلة تطوير عروضنا بما يلبي التوقعات المتغيرة لأعضاء اليوم."

وبالتوازي مع نموه المستمر، يواصل نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي تركيزه على خدمة المجتمع من خلال مبادرات هادفة تتمحور حول العافية والتواصل والصحة النفسية. ومؤخراً، استضافت العلامة فعالية "مايند جيمز"، وهي بطولة لياقة بدنية محلية مُخصّصة للرجال، تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية للرجال والمساهمة في إزالة الوصمة المرتبطة بها من خلال الرياضة والتوعية وروح المجتمع. وشهد الحدث مشاركة 75 رياضياً وأكثر من 200 متفرج، إلى جانب عدد من الشركاء المختارين مثل "ريد بُل" (Red Bull)، و"سي4" (C4)، وعدة علامات محلية مثل "جيم سوكس" (GymSox) و"مان كيف" (Man Cave) و"جيم سكين" (GymSkin).

نبذة عن نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي

افتتح نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي (Warehouse Gym) أول فروعه في إحدى المناطق الصناعية بدبي داخل مستودع تم تحويله إلى صالة رياضية، وهو ما استوحى منه اسمه وهويته. وسرعان ما اكتسبت المنشأة شهرة بفضل فنون الشارع المميزة والتصميم والموسيقى والإضاءة ونهجها الحر في ممارسة الرياضة.

وانطلق نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي من رؤية تهدف إلى توفير تجربة تجمع أشخاصاً متشابهين في الاهتمامات من مختلف مستويات اللياقة والخلفيات، إذ لا تؤمن الشركة بوجود أسلوب واحد للتدريب، بل ترى أن التنوع هو مصدر القوة واللياقة الحقيقية.

وتوفر منشآت النادي مختلف أنواع التمارين، من تدريبات القوة والتدريب الوظيفي إلى تمارين الكارديو واللياقة الشاملة وغيرها. ومن عشاق اللياقة العامة إلى الرياضيين المحترفين، ومن رافعي الأثقال إلى ممارسي "كروس فيت" (CrossFit) و"هايروكس" (Hyrox)، يحتضن نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي جميع أشكال اللياقة البدنية.

وما يميز نادي "ويرهاوس جيم" الرياضي حقاً هو مجتمعه المكوّن من أشخاص شغوفين يؤمنون بأن الرياضة جزء أساسي من الحياة، حيث تعمل الشركة على توفير أجواء داعمة ومحفّزة تجمع الأفراد للاحتفال بالإنجازات وإلهام بعضهم البعض.

