طرح 182 وحدة جاهزة للسكن خلال الربع الثاني 2022

موقع مثالي يتمتع بإطلالة مائية ومناظر فريدة في جزيرة الريم والخليج العربي

المشروع يضم مسابح وصالة ألعاب رياضية وركناً مخصصاً لليوغا بالإضافة إلى مسار مخصص للدراجات وغرفة ألعاب متعددة الاستعمالات

يوفر المشروع مجموعة متنوعة من الخيارات بما فيها استوديوهات وشقق سكنية من غرفة وغرفتين و3 غرف، ويرحب بالمستثمرين والملاك من كافة الجنسيات

يمكن معاينة الوحدات عقب إطلاق المبيعات في 13 فبراير

أبوظبي، الإمارات: أعلنت الدار العقارية، استكمالاً للزخم والنجاح المُحققين عبر مشاريعها التطويرية في أبرز المواقع الرئيسية بإمارة أبوظبي، عن طرح 182 وحدة جديدة للبيع في مشروعها المتميّز "ريفلكشن 2"، الواقع في قلب جزيرة الريم، والذي يتمتع بإطلالة على الأفق المعماري للعاصمة الإماراتية وتحيطه أﺷﺠﺎر القرم الطبيعية. وستكون كافة وحدات البرج جاهزة بحلول الربع الثاني 2022، في حين سيتم إطلاق المبيعات يوم 13 فبراير.

ويأتي طرح الوحدات في برج "ريفلكشن 2" عقب نجاح مبيعات كافة وحدات البرج السكني الأول في المشروع. كما أن طرح البرج الثاني في السوق يأتي تلبية لمتطلبات المشترين والمستثمرين لعقارات جاهزة وعالية الجودة. ويرحب هذا المشروع بالمشترين من كافة الجنسيات للاختيار بين وحدات الاستوديو والشقق المكوّنة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف، والتي شارفت جميعها على الانتهاء وجاهزة للتسليم. وتبدأ أسعار الوحدات في البرج المكون من 19 طابقاً من 590,300 درهم لوحدات الاستوديو، و 885,800 درهم للشقق المكونة من غرفة واحدة، و 1,327,000 درهم للشقق المكونة من غرفتين، و 1,822,000 درهم للشقق المكونة من ثلاث غرف.

وفي هذه المناسبة، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يتمتع البرج السكني ’ريفلكشن 2’ بكافة الإمكانات والمقومات التي تميّزه داخل السوق العقارية في أبوظبي، كما أنه يوفر إطلالات مائية في جزيرة الريم. وعقب إشغال كافة وحدات البرج الأول بالمشروع وإدارته بالكامل، مدعوماً بكافة المرافق والوسائل الترفيهية اللازمة، فإن هذا المشروع يكتسب قيمة كبيرة كونه يشكل أحد الخيارات السكنية القليلة الجاهزة في السوق العقارية بالعاصمة الإماراتية اليوم، إذ تكمن أهميته في جاهزية وحداته للملاك والمستأجرين مع إمكانية الانتقال إليه خلال الأشهر القادمة في موقع متميزة في أبوظبي. وتواصل الدار تلبية الطلب المتنامي من العملاء بتوفير مجموعة واسعة من العقارات عالية الجودة بأسعار متنوعة تناسب الجميع، وإن مشروع "ريفلكشن 2" هو أحدث مثال على ذلك".

ويلبي هذا المجتمع السكني المزوّد بكافة الوسائل الترفيهية أسلوب حياة متوازن، إذ يضم مسابح عالية الجوّدة وصالة ألعاب رياضية وركناً مخصصاً لليوغا بالإضافة إلى مسار مخصص للدراجات وغرفة ألعاب متعددة الاستعمالات، هذا بجانب مساحة مخصصة للعب الأطفال، وتتوفر هذه المرافق لكافة المقيمين في وحدات المشروع. ويتيح مستوى البوديوم للمقيمين كذلك فرصة الاستمتاع بحديقة مشتركة ومساحات خارجية متنوعة.

يقع هذا المشروع، القائم في منطقة شمس بالجانب الشرقي من جزيرة الريم، وسط مجموعة من المعالم والمراكز الثقافية والمالية في جزيرة السعديات وجزيرة الماريه، ولا يبعد سوى دقائق عن وسط مدينة أبوظبي. وسيحظى المقيمون بفرصة الاستفادة من وجهات التجزئة المجاورة، بما في ذلك شمس بوتيك مول والريم مول وغاليريا مول.

وتجدر الإشارة أن تصميم مشروع "ريفلكشن 2" تم تطويره بالكامل وفقاً لممارسات ومعايير الاستدامة، مع أخذ دورة حياة المشروع في الاعتبار. كما تضمن المشروع الاعتبارات البيئية خلال أعمال البناء والتشييد، حيث تم تصميم المبنى بهدف الحد من استهلاك الماء والكهرباء واعتماد آلية فعّالة تعزيزاً لكفاءة توزيع الموارد وترشيد استخدامها.

يُمكن للعملاء المهتمين بشراء الوحدات ضمن مشروع "ريفلكشن 2" زيارة مركز المبيعات لشركة الدار أو حضور حدث المبيعات الذي سيقام في مركز ياس للمؤتمرات داخل حلبة مرسى ياس بجزيرة ياس يوم 13 فبراير. وينحصر الحضور على السادة العملاء الذين قاموا بتسجيل بياناتهم مُسبقاً عبر الموقع الإلكتروني لشركة الدار، كما يجب على الزوّار الكرام إظهار الحالة الخضراء عبر تطبيق الحصن.

كما يمكن للعملاء المهتمين التواصل مع مركز مبيعات الدار عبر الهاتف على 800-ALDAR/800-25327 أو عن طريق البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com.

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عبيد اليماحي

شركة الدار العقارية

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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