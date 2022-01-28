يكتسب اهتمام المستثمرين زخماً في الاكتتاب العام الأولي لشركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع (قيد التحول). فقد عقدت الشركة، جنبًا إلى جنب مع مدير الإصدار - أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط، عدة اجتماعات مع مستثمرين رئيسيين في المرحلة الأولى من الاكتتاب العام (أي بناء سجل الأوامر). وعقدت الاجتماعات مع أكثر من 50 مستثمرًا رئيسيًا من سلطنة عُمان ومن أنحاء المنطقة بالإضافة إلى بعض الاجتماعات التي عُقدتْ حضوريًا في مسقط، بينما عقدت الاجتماعات الأخرى من خلال جلسة افتراضية، وتجدر الإشارة أن جميع الاجتماعات المعقودة في مسقط قد أُجريتْ مع ضمان اتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالوقاية من الوباء بما في ذلك التباعد الاجتماعي. أعرب المستثمرون عن تقديرهم لعدد من الجوانب في شركة بركاء لتحلية المياه بما في ذلك اتفاقية الشراء طويلة الأجل حتى عام 2038 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة للحكومة العمانية، والطلب المرن على المياه في البلاد، ونطاق عائد الأرباح الذي يتراوح ما بين 8.4% إلى 10.6% المقدم للمستثمرين في الاكتتاب. كما أشادوا بأن المشروع يضم مؤسسين ذائعي الصيت بما في ذلك إنجي وإيتوتشو وسويز ودبليو جيه تاول، الذين يتمتعون بسجل أداء حافل والتزام عميق بالمشروع. كما أعرب المستثمرون عن تقديرهم لإلتزام اسمين رائدين هما الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م، الذراع الاستثمارية لمجموعة بهوان الهندسية وبنك مسقط ش.م.ع.ع بالمشاركة في الاكتتاب العام كمستثمرين مؤسسين رئيسيين وتأكيد اهتمامهم بسعر 145 بيسة للسهم الواحد, أي على أعلى قيمة من النطاق السعري.

كما عقدت الشركة اجتماعات مع محللي البحوث الرئيسيين في السلطنة الذين يُتوقع منهم إصدار تقاريرهم البحثية حول الاكتتاب العام الأولي. فقد أوصت [أوبار كابيتل ]، التي قد أصدرت بالفعل تقريرها في تااريخ 24 يناير، بتصنيف "سهم" الاكتتاب العام بقيمة عادلة تبلغ 160 بيسة للسهم الواحد الذي يدل على ارتفاع قيمة السهم بنسبة 10% من أعلى قيمة من النطاق السعري للاكتتاب العام و39% من أدنى قمية من النطاق السعري. وذكر التقرير أن "شركة بركاء لتحلية المياه ناجحة في جذب المستثمرين وتحقق نتائج طيبة في دفع الأرباح مع عوائد ثابتة على اتفاقية شراء المياه". كما أضاف التقرير: "... نعتقد أن شركة بركاء لتحلية المياه تستحق العلاوة لأنه يتم التعامل مع أصحاب الأسهم على نحوٍ مميز في هذه الشركة".

فتح باب الاكتتاب للمستثمرين في المرحلة الأولى في 30 يناير 2022 وينتهي في 3 فبراير 2022. وخلال المرحلة الأولى من الاكتتاب، سيحدد سعر طرح السهم من خلال آلية سجل الأوامر بناءً على العروض المقدمة من كبار المستثمرين في السلطنة. ويذكر أنه سيتمكن المستثمرون من الاطلاع على تقدم الاكتتاب مباشرة على موقع بورصة مسقط: www.msx.om. ويحتاج المستثمرون إلى التقدم للحصول على ما لا يقل عن 250,100 سهم في المرحلة الأولى من الاكتتاب العام. وبعد الإغلاق الناجح للمرحلة الأولى وتحديد سعر الطرح للسهم، سيطرح الاكتتاب العام لصغار المستثمرين بسعر ثابت من خلال آلية الاكتتاب الإلكتروني.

وبدعم من الإيرادات المتعاقد عليها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة للحكومة العمانية حتى عام 2038، تخطط شركة بركاء لتحلية المياه لطرح الأسهم بنطاق سعر يتراوح ما بين 115 بيسة إلى 145 بيسة، وهو ما يُترجم إلى عائد توزيعات جذابة بنسبة تتراوح ما بين 8.4% إلى 10.6% للمستثمرين في الاكتتاب. سيدفع أول توزيعات الأرباح المقترحة بقيمة 12 بيسة للسهم في إبريل 2022، أي بعد وقت قصير من إغلاق الاكتتاب العام.

وفي هذا الشأن علق مرتضى سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه قائلاً: "اتخذت شركة بركاء لتحلية المياه خطوات لتعزيز مسألة توزيع الأرباح لمستثمريها من العامة، حيث لا يوجد لدى الشركة أي التزامات لاستخدام فائض التدفقات النقدية لسداد الديون في ترتيبات تمويلها مع كبار المقرضين. علاوة على ذلك، قدم المساهمون المؤسسون قروضًا معينة إلى شركة بركاء لتحلية المياه والتي ستكون مدفوعاتها تابعة لأرباح الشركة العادية للمساهمين بما في ذلك المستثمرين من العامة. سيوفر هذا مزيدًا من الحماية لملف توزيع أرباح الشركة".

تعليقاً على المرحلة الأولى من فترة الاكتتاب قال باتريك ثينبون، الرئيس التنفيذي لشركة شركة بركاء لتحلية المياه: "يتيح الاكتتاب في الشركة فرصة فريدة وجذابة يدعمها تحالف المساهمين المؤسسين، وإطار تعاقدي قوي، وعائد توزيعات جذابة، والاستثمار في أصول استراتيجية تستخدم تكنولوجيا موثوقة يقودها فريق إداري ذو كفاءة عالية وخبرة واسعة. نحن على ثقة من أن المستثمرين سيرون جدوى الاستثمار التي تقدمها شركة بركاء لتحلية المياه وسيلتحقون برحلة نجاحنا ".

ويذكر أن فريق أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط الذي يعد أكبر فريق في بنوك الاستثمار وأكثرها خبرة، والذي يعد المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد للاكتتاب هذا. كما عينت شركة بركاء لتحلية المياه تحالف تحصيلي كبير للاكتتاب الذي يتألف من البنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك مسقط، وبنك عمان العربي، وبنك صحار الدولي، وأوبار كابيتال، والمتحدة للأوراق المالية لاستقبال طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحتملين.

وتتضمن نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال التفاصيل والجوانب الاستثمارية وعوامل المخاطرة في هذا الطرح. يمكن للمستثمرين المهتمين مطالعة وتنزيل نسخة من نشرة الاصدار وكتيب المعلومات الموجزة للنقاط الرئيسية للاستثمار من خلال موقع الشركة على الإنترنت على الرابط: www.barkadesalination.com/ipo

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-انتهى-

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