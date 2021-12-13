في خطوة لتسريع عجلة سير الأعمال ودعم مسيرتهم للتحول الرقمي

أعلنت شركة إس تي إس، الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المنطقة، عن فخرها بتسَلُّم أحد المشاريع التكنولوجية لأسواق عبداللّه العثيم – الشركة الرائدة في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية في المملكة العربية السعودية.

هذا وتألف المشروع الذي تم تسليمه لإس تي إس من تطوير شبكة المؤسسة الرئيسية، وإضفاء تحديثات عليها باستخدام تقنيات "سيسكو Cisco " المبتكرة والتي تدعم أحدث البروتوكولات. الأمر الذي يعمل على زيادة استقرار الشبكة، والحد من الانقطاعات، إضافة إلى رفع سقف التحميل بشكل واضح. حيث تؤدي هذه التحسينات بنهاية المطاف إلى زيادة الكفاءة الكلية وتفعيل استدامة القدرة التشغيلية للشبكة.

وكانت شركة أسواق عبد الله العثيم كإحدى أهم روّاد قطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، قد ارتأت أهمية تخصيص الموارد والحلول لتحسين سير العمليات في الشركة لموظفيها وعملائها على حد سواء، إضافة لاختيار الحلول الذكية التي تلبي احتياجات مستخدمي الشبكة بينما توفر لهم المرونة لتتماشى مع احتياجات نمو الأعمال. حيث توفر تلك التحديثات نطاقًا أوسع لتبادل المعلومات، وتقلل من مشاكل النظام بينما توفر استقرارا لسير العمليات عبر مختلف أقسام الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق عمل إس تي إس قد تمكن من تسليم المشروع بطريقة مرنة ومن دون التسبب بانقطاع سير العمل لدى الشركة. حيث استمرت شركة العثيم بالمضي في أعمالها بالشكل الاعتيادي. علاوة على ذلك، قامت إس تي إس بعقد ورش عمل وجلسات نقل المعرفة لفريق تكنولوجيا المعلومات في شركة أسواق عبد الله العثيم، لتغطية كافة الجوانب الفنية اللازمة للتعامل مع المحولات الأساسية، والتعريف بالتقنيات الجديدة لاستخدامها بأفضل طريقة ممكنة.

وقال رئيس قسم المبيعات في إس تي إس، السيد عنان محمد: " أن قرار التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات لتسريع سير الأعمال هو أمر يستوجب وجود بنية تحتية قوية تتيح للمؤسسة أن تبني عليها جميع عملياتها، إضافة الى دورها في الحفاظ على مستوى عال من العمليات واستيعابها لمدى التوسعة التي يتطلع العميل لتحقيقها في أي وقت. ويسعدنا تعاوننا مع أسواق عبد اللّه العثيم في هذا المشروع ونتطلع إلى التعاون معهم في المستقبل القريب ودعمهم خلال مسيرتهم لتبني التحول الرقمي وتسريع نمو الأعمال".

ومن جانبه، قال نائب الرئيس لتقنية المعلومات بالإنابة بأسواق عبداللّه العثيم، السيد عبداللّه إدريس: " نركز نحن في شركة عبداللّه العثيم على أهمية جعل سير العمليات تغدو بشكل سلس ومريح لنكون قادرين على تقديم أفضل تجربة تسويقية عبر جميع فروعنا في المملكة. ولنتمكن من تحقيق هذا الهدف، علينا أن نضمن دائما أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على قدر عال من التحصين وتضم آخر التحديثات لتتمكن من التعامل مع سير العمليات لدينا. وتسعدنا شراكتنا مع شركة إس تي إس والتي قامت بعمل جيد خلال هذا المشروع وتمكنت من إضفاء جميع التحديثات على الشبكة، وفي نفس الوقت اتاحوا لنا استمرارية العمل كالمعتاد من دون انقطاع."

هذا وتلتزم إس تي إس بتوفير حلول سبَاقة بمختلف مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا للمؤسسات، وتتربع الشركة منذ انشاءها في 1989 في الريادة بما يتعلق بتمكين الشركات من اللحاق بركب التحول الرقمي بالرغم من سرعة المتغيرات الحاصلة به وبأعلى مستويات الخبرة وأحدث الممارسات في القطاع.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة إس تي إس (STS):

ساهمت إس تي إٍس STS، الشركة الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى، بشكل فاعل وخطى واثقة في مشهد التحول الرقمي في المنطقة وذلك لخبرتها المتعمقة في القطاع منذ 1989 ولما تتميز به قيادتها من سمات الابتكار واستشراق المستقبل الرقمي. هذا ويعود نجاح إس تي إس STS لالتزامها بتقديم حلول تحول الرقمي متجددة ومبتكرة، حيث تشمل خدماتها تقديم حلول البنية التحتية الرقمية والحلول السحابية المتقدمة والخدمات المدارة، وحلول الأمن السيبراني المدعمّة بمركز عمليات أمن معلومات سيبراني متقدم (STS SOC) علاوة على خدمات والتدريب والترخيص. وبالمثل، تسعى STS باستمرار إلى الارتقاء بالتجربة الرقمية عبر حلول تجربة العملاء الرقمية، حلول ذكاء الأعمال Business Intelligence BI وحلول مكان العمل الرقمية.

هذا وتواصل إس تي إس STS المساهمة بارتقاء العديد من القطاعات على اختلاف نشاطاتها كالقطاعات المالية والحكومية وقطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والقطاعات التجارية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر حلول موثّقة بشراكات قوية وطويلة الأمد مع روّاد عالميين في القطاع التكنولوجي مثل سيسكو سيستمز (Cisco Systems) وديل تيكنولوجيز (Dell Technologies) وآي بي إم (IBM) ومايكروسوفت (Microsoft) إلى جانب أوراكل (Oracle) وغيرها العديد من الشركات العالمية.

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