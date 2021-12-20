أدرجت شركة المنجم للأغذية ("المنجم" أو "الشركة")، إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، أسهمها اليوم في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول") بعد نجاح الإكتتاب العام للشركة حيث بدأ تداول سهمها في المؤشر تحت الرمز: 4162.

وحُدِّد سعر سهم شركة المنجم للأغذية بقيمة 60 ريال سعودي للسهم، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري الأولي للطرح، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 3,600,000,000 ريال سعودي أي ما يعادل 960,000,000 دولار أمريكي. واشتمل الطرح العام على 18,000,000 سهم عادي من الأسهم الحالية للشركة، تمثل 30% من رأس مالها المُصدَر. وبلغت نسبة التخصيص النهائي لأسهم الطرح 90% للمؤسسات المكتتبة المُخولة بالمشاركة في بناء سجل الأوامر، و10% للمكتتبين من شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً حيث تجاوزت تغطية اكتتاب المؤسسات 176 مرة من إجمالي الأسهم المخصصة لهذه الشريحة، في حين بلغ معدل تغطية اكتتاب الأفراد 11,9 مرة، وتجاوزت حصيلة المبالغ المكتتب بها 192 مليار ريال سعودي.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس/ ثامر بن عبدالعزيز أبانمي، الرئيس التنفيذي لشركة المنجم للأغذية: "نبدأ اليوم فصلاً جديداً من مسيرة تطور شركة المنجم للأغذية مع بدء تداول أسهمها في السوق المالية السعودية. شهدنا، ولله الحمد، إقبالاً كبيراً من قاعدة واسعة من المستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد. ونتطلع قدماً إلى تنفيذ استراتيجيتنا للنمو ومباشرة خططنا التوسعية لنواصل توفير مجموعة متنوعة من الأغذية عالية الجودة لملايين المستهلكين في المملكة العربية السعودية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".

فيما يتعلق بالطرح، عيّنت الشركة "اتش اس بي سي العربية السعودية" كمستشارها المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني لشركة المنجم للأغذية (www.almunajemfoods.com/ipo/).

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-انتهى-

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