أوبر تطلق أوبر جرين في الأردن، مما يسمح للركاب ولأول مرة بطلب سيارة كهربائية بالكامل

تلتزم أوبر بأن تصبح منصة تنقل كهربائية بالكامل على مستوى العالم بحلول عام 2040

عمان، الأردن: أعلنت «أوبر» عن إطلاق خدمة أوبر جرين (Uber Green) في الأردن اليوم، مما يسمح للركاب اختيار سيارة كهربائية بالكامل لأول مرة عند طلب رحلة من خلال تطبيق أوبر في منطقة عمان الغربية.

خيار أوبر جرين الجديد في التطبيق سيشجع الركاب على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ من خلال اختيار سيارة كهربائية بالكامل للمساعدة في دفع عجلة التعافي البيئي. سيتمكن السائقون الذين يمتلكون سيارات كهربائية بالكامل فقط من عرض رحلات أوبر جرين من خلال تطبيق أوبر. أما بالنسبة للركاب، ستكون التعرفة مماثلة لتعرفة رحلة أوبرX العادية، حيث لا ينبغي أن يكون التحول إلى سيارات صديقة للبيئة بتكلفة إضافية.

وقال سعد بال، المدير العام الإقليمي لشركة أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: “في عام ????، كان الأردن من أول الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا توفّرت فيه المركبات الكهربائية والهجينة، وسمح لنا ذلك بفهم كيفية التوجّه للتنقّل التشاركي الكهربائي في العالم. نحن الآن متحمسون للغاية للمساهمة في خلق مدينة أكثر استدامة وصديقة للبيئة من خلال توفير خيار سيارة كهربائية بالكامل، مما يتيح لكل شخص يستخدم منصة أوبر بأداء دوره في جعل النقل الحضري أكثر صداقة للبيئة.



يهدف إطلاق خيار أوبر جرين في الأردن إلى المساهمة في التزام أوبر العالمي بأن تصبح منصة نقل تشاركي خالية من الانبعاثات بحلول عام ????، وتوافقاً مع أهداف التنمية المستدامة لعام ???? في الأردن بشأن تغير المناخ. وبعد إطلاق أوبر جرين في دبي في عام ????، تعتبر أوبر جرين أحدث خدمة للشركة تهدف من خلالها إلى إنشاء مدن أنظف وتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع خطة للتوسع بشكل أكبر مع توفر المزيد من المركبات الكهربائية.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن أوبر:

تسعى شركة أوبر إلى توفير فرص أفضل للأشخاص من خلال تسهيل عملية تنقلهم. انطلقنا في عام 2010 بهدف حل مشكلة التنقل ببساطة من خلال توفير وسيلة تنقل بمجرد ضغطة زر واحدة. وها نحن اليوم، بعد أكثر من 15 مليار رحلة، نستمر في تطوير المزيد من المنتجات لمساعدة الناس على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة. نحن نمهّد الطريق أمام عالم من الفرص والإمكانات من خلال تغيير طريقة تنقل الأشخاص وخدمات توصيل الطعام والسلع عبر المدن.

للاستفسارات الإعلامية:

press@uber.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022