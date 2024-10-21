أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت M42، شركة صحية عالمية رائدة قائمة على أحدث التقنيات، عن تعيين الدكتورة سمية زاهر في منصب الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ليواصل المستشفى تحت قيادتها تعزيز تميز الرعاية الصحية للنساء والأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي، مقدماً نموذجاً يُحتذى على مستوى المنطقة.

وكانت الدكتورة سمية قد انضمت لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بخبرة تتجاوز عقدين من الزمن في قطاع الرعاية الصحية لتتولى منصب المدير الطبي، لاسيما وأن لديها خبرة طويلة في الخيارات العلاجية غير الجراحية وإجراءات المخاض بأدنى حدود التدخل. واكتسبت الدكتورة سمية خبرتها بشكل أساسي في المملكة المتحدة عبر عملها لدى مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية، وقيادتها لزمالة في مجال التوليد، بما زودها بمعلومات قيمة تنسجم مع رسالة المستشفى بتقديم رعاية استثنائية للنساء والأطفال في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42، و رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "تنطوي المهارات القيادية الفذة والخبرات الرفيعة التي تتمتع بها الدكتورة سمية على أهمية بالغة، تمكنها من إضافة قيمة ملموسة على نموذج الرعاية المتميز في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وتحقيق رسالته بتقديم الرعاية عالمية المستوى في المنطقة. ونحن على ثقة بأن المستشفى سيواصل تحت قيادتها إرساء معايير جديدة في الرعاية الصحية للنساء بما يرسخ مكانته الرائدة".

ومنذ انضمامها لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، لعبت الدكتورة سمية دوراً رئيسياً في دعم لجنته المعنية بالبحوث والتطوير، وأشرفت على مشاريع متميزة تركز على المخرجات الاستثنائية للمرضى. وتعتبر من أبرز الداعمين لتثقيف المرضى، وتحرص على تمكين كل سيدة بالمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة حول صحتها.

وحول تعيينها في المنصب الجديد، قالت الدكتورة سمية: "يشرفني تولي قيادة مستشفى دانة الإمارات والنساء والأطفال، مع استمرارنا بتطوير الرعاية الصحية للنساء في دولة الإمارات والمنطقة. ولاشك أن فريق القيادة التنفيذية في المستشفى المكون من النساء فقط قادر على فهم احتياجات المرضى وتعزيز تركيزنا عليهم، الأمر الذي يمكننا من المضي في تقديم الرعاية الاستثنائية لكل سيدة وطفل، فضلاً عن تطوير الرعاية على المستويين المحلي والإقليمي".

ويلتزم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بتقديم الرعاية الشاملة التي تركز على المرضى، ويجمع بين خبرات أطباء التوليد والقابلات وعلماء النفس والمتخصصين في العلاج الطبيعي والتغذية وغيرهم لدعم النساء طيلة رحلتهن في قطاع الرعاية الصحية. ويلعب المستشفى أيضاً دوراً حيوياً في صقل مهارات الأجيال المقبلة على دخول قطاع الرعاية الصحية عبر برامج الإقامة في طب النساء والولادة والأطفال التي توفر فرص التدريب للأطباء المواطنين.

للمزيد من المعلومات حول مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال أو لحجز موعد جديد يرجى الاتصال على: 800 96626 أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://danatalemarat.ae.

مستشفى دانة الإمارات

يعتبر مستشفى دانة الإمارات، جزء من مجموعة M42، مستشفى متخصص وعالمي المستوى للنساء والأطفال. ويقع في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مستشفى دانة الإمارات حائز على اعتماد دائرة الصحة أبوظبي كمركز للبحوث السريرية، وتبلغ مساحته 58,000 متر مربع ويمتد على خمسة طوابق، بسعة 225 سريرًا. ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية للمرضى النزلاء ومرضى العيادات الخارجية من بينها طب حديثي الولادة والأطفال، والجراحة، وأمراض النساء والولادة، والطب الباطني، وتشخيص الأمراض النسائية وتصوير الثدي وغيرها. وجميع هذه الخدمات مجهزة بأحدث التقنيات بإشراف فريق طبي على درجة عالية من الكفاءة لتقديم رعاية لا مثيل لها للمريض والأسرة.

يتمتع فريقنا الطبي بمؤهلات ومهارات عالية وطيف شامل من التخصصات الدقيقة، ويتألف من جنسيات عديدة. ويتعاون فريق الأطباء الاستشاريين وأخصائيي الرعاية الأولية الذين يتجاوز عددهم 130 طبيباً لتلبية كافة احتياجات النساء والأطفال في مكانٍ واحد وبمعايير عالمية.

حول "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في مشهد الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الحلول والخدمات والرعاية الصحية.

ومن ضمن المرافق الصحية لمجموعة M42: ديافيرم، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

-انتهى-

#بياناتشركات