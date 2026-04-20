دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة CFI، الرائدة عالميًا في خدمات التداول الإلكتروني، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى الأسواق المالية المحلية، عن تعيين عمرو عبد الباقي رئيسًا تنفيذيًا لشركة سي أف أي مصر لتداول الأوراق المالية والوساطة والتعامل في السندات (CFI مصر). وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها المحلي وتطوير خدماتها في السوق المصري.

وتتمثل المهمة الأساسية لشركة CFI مصر في تمكين المتداولين والمستثمرين داخل مصر من الوصول المباشر إلى السوق المحلية. ومن خلال منصتها، تتيح الشركة الوصول إلى أكثر من 200 سهم مدرج في البورصة المصرية (EGX)، بما في ذلك شركات رائدة مثل البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك QNB مصر، والمصرية للاتصالات، وذلك برسوم تنافسية تُعد من بين الأفضل في القطاع. وتسعى الشركة إلى دعم المشاركة الفاعلة في الاقتصاد المصري عبر توفير إمكانية الوصول بكفاءة وفعالية إلى الأسهم المحلية المدرجة، وتنشيط التعاملات بالسوق عبر إتاحة التداول على الأوراق المالية المقيدة، وتفعيل التعامل على السندات، وتوفير مختلف الآليات والمنتجات المرتبطة بالبورصة المصرية بما يتماشى مع الأطر التنظيمية المعتمدة.

وفي هذا السياق، صرّح زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI:

"تُعد مصر سوقًا محورية للمجموعة، لما تتمتع به من مقومات قوية وتزايد مشاركة المستثمرين. ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز حضورنا المحلي والاقتراب بشكل أكبر من السوق المصري، مع التركيز على تقديم تجربة استثمارية واضحة وفعّالة للمستثمرين في مصر."

وسيتولى عمرو عبد الباقي قيادة جهود تطوير تجربة العملاء بشكل متكامل، مستفيدًا من مسيرته المهنية داخل المجموعة، بما يعكس التزام CFI بتطوير المواهب المحلية وتعزيز قدراتها. ويأتي ذلك في إطار توجه الشركة نحو ترسيخ القيادة المحلية والارتقاء بتجربة العملاء عبر مختلف نقاط التواصل.

من جانبه، علّق عمرو عبد الباقي على تعيينه قائلًا:

"يسعدني تولي هذا المنصب في مرحلة مهمة لشركة CFI مصر. سنركّز على ترسيخ حضور قوي في السوق المحلية، مع إعطاء الأولوية لتقديم تجربة سلسة وموثوقة، مدعومة بالتقنيات المناسبة، وشروط تداول تنافسية، وفريق يتمتع بفهم عميق للسوق."

وإلى جانب خدماتها الأساسية، تواصل CFI مصر الاستثمار في مبادرات تعزّز حضور علامتها التجارية في المجتمع المحلي. ومن أبرز هذه المبادرات شراكتها مع الاتحاد المصري لكرة السلة، حيث تلعب دور الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني، بما يسهم في دعم تطوير كرة السلة من خلال توفير تجارب حصرية مع المنتخب الوطني المصري، وإتاحة فرص مميزة لحضور المباريات الكبرى، وتعزيز المشاركة المجتمعية الهادفة.

وتعمل شركة CFI مصر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، بما يعكس التزام المجموعة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وحماية العملاء في مختلف أسواقها. وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 25 عامًا، تواصل المجموعة ترسيخ نهجها القائم على الحوكمة والشفافية، إلى جانب تعزيز حضورها المحلي في مصر ضمن إطار تشغيلي واضح ومتطور.

نبذة عن شركة CFI مصر:

تُعد شركة سي أف أي مصر لتداول الأوراق المالية والوساطة والتعامل في السندات (CFI مصر) شركة وساطة مالية مرخّصة محليًا، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). وتوفّر الشركة إمكانية الوصول إلى البورصة المصرية (EGX)، بما يتيح للمستثمرين تداول مجموعة واسعة من الأسهم المحلية المدرجة، بما في ذلك شركات رائدة مثل البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك QNB مصر، والمصرية للاتصالات. وتسعى CFI مصر إلى تمكين المستثمرين من المشاركة في السوق المحلية من خلال تقديم خدمات تداول تتيح تجربة واضحة وفعّالة، مدعومة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، ضمن إطار تشغيلي راسخ.

نبذة عن مجموعة CFI:

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، والقاهرة، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية رائدة مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع السير لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

