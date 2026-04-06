أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، عن ترقية كل من الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة والسيد مايكل ريكوميني إلى منصب عضو منتدب، إلى جانب ترقية عشرين موظفًا من مستويات مختلفة في جميع مكاتبها حول العالم. وتعكس هذه الترقيات استمرار نمو آركابيتا وتركيزها على تعزيز كوادرها القيادية في قطاعات أعمالها الأساسية حول العالم.

ويشغل الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة أيضًا منصب رئيس قطاع الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية، حيث يضطلع بدور محوري في توسعة منصة آركابيتا العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والإشراف على تنفيذ استراتيجية آركابيتا التي تركز على الاستثمار في العقارات الصناعية واللوجستية، والاستفادة من التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. فيما يشغل السيد مايكل ريكوميني منصب رئيس قطاع الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، حيث أشرف على توسعة منصة آركابيتا الاستثمارية في العقارات الصناعية واللوجستية، بما في ذلك تطوير وإطلاق هياكل استثمارية متخصصة، وتوظيف رأس المال في الأصول العقارية اللوجستية والصناعية التي تتميز بحجم طلب قوي.

وتشمل الترقيات العشرون الأخرى أدوارًا وتخصصاتٍ متنوعة في عدد من الأسواق الرئيسية، بما يبرز قوة الكفاءات التي تتميز بها آركابيتا، ويعكس التزامها المستمر بالاستثمار في مواردها البشرية وتطويرها.

وبهذه المناسبة، صرّح هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "تعكس هذه الترقيات قوة منصتنا الاستثمارية وعمق الكفاءات التي نتمتع بها عبر مختلف الإدارات . وسنواصل تنمية أعمالنا بنهج منضبط، مستندين إلى سجلّنا في توسيع نطاق استثماراتنا عبر الأسواق الرئيسية، وتركيزنا المستمر على تحقيق القيمة المثلى لمستثمرينا".

ومن جانبها، قالت فيونا أندرسون، مدير إدارة رأس المال البشري وإدارة الأعمال بمجموعة آركابيتا: "يمثل موظفونا ركيزة أساسية لنجاح آركابيتا، وتأتي هذه الترقيات تقديرًا لتميزهم في الأداء، كما تعكس التزامنا طويل الأمد بتنمية مواردنا البشرية".

وتواصل آركابيتا تنفيذ استراتيجية استثمارية تتركز على قطاعي العقار والملكية الخاصة، مستهدفةً القطاعات التي تتميز بحجم طلب قوي ومستدام. وتركز منصة الاستثمار في الملكية الخاصة على الخدمات التجارية الأساسية، فيما تستهدف الاستراتيجية العقارية الأصول اللوجستية والصناعية عالية الجودة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، كما تواصل آركابيتا التركيز، عبر جميع منصاتها الاستثمارية، على الأسواق التي ترتكز على مقومات أساسية قوية، كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتجدر الإشارة إلى أن آركابيتا تواصل العمل على توسعة منصاتها الاستثمارية، ملتزمة بمنهجيةٍ انتقائيةٍ ومنضبطة في توظيف رأس المال، مستفيدةً من سجل حافل يمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، وحضور عالمي في عدد من الأسواق الدولية الرئيسية.

عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.

