(عمان، الأردن ): أعلنت ڤاليو، إحدى شركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين عودة الفاخوري، لاعب المنتخب الأردني ولاعب نادي بيراميدز ، سفيرًا لعلامتها التجارية في مصر والأردن. وتعكس هذه الشراكة التزام ڤاليو بدعم المواهب الرياضية الإقليمية والاستثمار في مستقبل الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعد عودة الفاخوري إحدى المواهب الصاعدة الرياضية في المنطقة، حيث يحمل الرقم القياسي لأعلى قيمة انتقال إجمالية للاعب من الدوري الأردني إلى نادٍ خارج الأردن. وهو أول لاعب أردني يشارك ويسجل في دوري أبطال أفريقيا ومؤخرًا، عزّز مكانته في كرة القدم المصرية بعدما أصبح أول لاعب أردني يتوج بلقب كأس مصر، في إنجاز يُعد الأول من نوعه للاعب أردني يحقق بطولة كبرى في مصر.

وفي هذا السياق، صرّحت سلمى عبد الحميد، رئيس قطاع التسويق في ڤاليو، قائلة:

"يمثل دعم المواهب الإقليمية مثل عودة ركيزة أساسية ضمن رسالتنا الأوسع للاستثمار في المستقبل وتمكين الجيل القادم من الرياضيين. تمتلك ڤاليو سجلًا حافلًا في دعم الرياضيين والمبادرات الشبابية. وتعزز هذه الشراكة التزامنا برؤية طويلة الأمد تهدف إلى إطلاق إمكانات المواهب الرياضية وبناء منظومة مستدامة تدعم نموهم ونجاحهم على الساحة العالمية. إن إنجازات عودة سواء في الدوري المصري أو مع المنتخب الأردني تعكس المستوى الرفيع لكرة القدم في منطقتنا، ونحن فخورون بتقديم الدعم الذي سيساعده على تحقيق المزيد من النجاحات خلال كأس العالم المقبلة."

ومن جانبه، قال عودة الفاخوري: "يشرفني التعاون مع ڤاليو، العلامة التجارية الطموحة التي تفهم تطلعات الشباب. تمثل هذه الشراكة انسجامًا طبيعيًا يجمع بين عالم الرياضة ورؤية مشتركة للنمو والنجاح. وأتطلع إلى تحقيق تأثير إيجابي يلامس الجماهير والشباب في مختلف أنحاء المنطقة."

ومن جانبها، قالت بتول الفايز، مدير التسويق في ڤاليو الأردن: "يسعدنا انضمام عودة الفاخوري كسفير لعلامتنا التجارية في الأردن. وتعكس مسيرة عودة قوة المواهب الأردنية، وتلقى صدى واسعًا لدى العديد من الرياضيين الشباب في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى تعزيز تواصلنا مع المجتمع الأردني ودعم نموذج يُلهم الطموح والتطور المستمر."

وقد برز الحضور الدولي المتصاعد للفاخوري مؤخرًا بعدما فاز بجائزة "هدف الجولة" في دوري أبطال آسيا الثاني ، محققًا أكثر من 51% من تصويت الجماهير.

ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد ڤاليو التزامها بدعم أسلوب الحياة العصري والتميّز بما يتجاوز الخدمات المالية. ومن خلال دعم رياضي بارز مثل عودة الفاخوري، تسلط ڤاليو الضوء على جيل جديد قادر على المنافسة عالميًا، بما يعكس دور العلامات التجارية الوطنية في تحقيق تأثير طويل الأمد، وتعزيز الطموح، وترسيخ الفخر الإقليمي.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة حول شركة ڤاليو:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وفي الأردن، تقدّم ڤاليو حلول تمويل رقمي مبتكرة تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك في مرحلتها الأولى تقديم خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقًا” (BNPL)، التي تتيح للعملاء دفع مشترياتهم على عدة دفعات لغاية 60 شهراً عبر شبكة من التجار المعتمدين، من خلال تجربة رقمية سلسة وسريعة، تُمكّن العملاء من تبنّي أنماط حياة أكثر مرونة، مع إدارة إنفاقهم بطريقة ذكية تتماشى مع احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم المستقبلية.

وتأتي عمليات ڤاليو في الأردن بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني لمزاولة أعمال التمويل المتخصص، في إطار التزامها بتقديم حلول مالية مسؤولة ومنظمة، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتطوير تجربة المستخدم في قطاع التمويل الرقمي.

كما تسعى ڤاليو إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في السوق المحلي، بما يساهم في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو مصر

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

البتول الفايز

مدير تسويق - ڤاليو الأردن

balfayez@valugroup.com