دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة نهضة كابيتال بارتنرز، منصة الأسهم الخاصة القائمة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تعيين عضوين مستقلين بارزين في لجنة الاستثمار، وهما أندرس موبيرغ وأحمد النقبي، في خطوة تعزز حوكمة الشركة بالتزامن مع تقدمها في تنفيذ استراتيجيتها الافتتاحية التي تركز على دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لشركة الأبحاث والاستشارات السوقية "Prescient & Strategic (P&S) Intelligence"، تُقدّر قيمة سوق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 16.52 مليار درهم في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 25.34 مليار درهم بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% خلال الفترة بين 2026 و2032. ويعكس هذا النمو المتوقع تسارع التحول في المنطقة نحو الاستثمارات البديلة، مدفوعاً بأجندات التنويع الاقتصادي، وزيادة توظيف رؤوس الأموال السيادية والمؤسسية، وارتفاع الاهتمام بتحقيق قيمة طويلة الأجل.

ترتكز شركة "نهضة" على فريق استثماري متمرس يمتلك سجلاً حافلاً من الأداء، تمت مراجعته بشكل مستقل من قبل شركة "Grant Thornton" حيث حقق معدل عائد داخلي إجمالي بلغ 36.35%، ومضاعفاً على رأس المال المستثمر قدره 2.65 مرة عبر صفقات سابقة.

يُعد أندرس موبيرغ أحد أبرز القيادات العالمية في مجال التشغيل والحوكمة. انضم إلى شركة "ايكيا" في سن 19 عاماً، وقضى ما يقارب 30 عاماً مع المجموعة، بما في ذلك شغله منصب الرئيس التنفيذي بين عامي 1999 و2009 خلال فترة توسع دولي كبير. ومنذ ذلك الحين شغل مناصب الرئيس التنفيذي في شركات Home Depot International وRoyal Ahold، إضافةً إلى ماجد الفطيم في دبي. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيغماكس وشركة آيتاب شوب كونسيبت، مما يمنحه خبرة واسعة في مجال الحوكمة عبر العديد من المجالس والمؤسسات.

أما بالنسبة لأحمد النقبي، فهو الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ويمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة القيادية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بما في ذلك مناصب المدير العام في بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الوطني. وفي مصرف الإمارات للتنمية، يقود النقبي تفويضاً واسع النطاق لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتعزيز نمو الشركات الإماراتية.

تأتي هذه التعيينات عقب الاجتماع الرسمي الأول للجنة الاستثمار، الذي عُقد مؤخراً، في وقت تواجه فيه العديد من الشركات في المنطقة بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات. وقد أقرّ الاجتماع تركيز موارد فريق الاستثمار على فرصة عالية الأولوية تتماشى مع أطروحة "نهضة"، تتمثل في منصة قوية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمقومات دفاعية واضحة، وأسس متينة، ومسار موثوق للتوسع.

وبالتوازي مع تعزيز الحوكمة، تعمل الشركة على تطوير محرك خاص لتوليد الصفقات يهدف إلى توفير فرص استثمارية خارج السوق بشكل أساسي. وتتوقع "نهضة" أن يتم تأمين معظم تدفق الصفقات عبر بناء علاقات منهجية وتواصل مستهدف، بدلاً من الاعتماد على المزادات التنافسية. ويشارك الفريق بنشاط في عدد من غرف التجارة وشبكات الصناعة، ويجري لقاءات منتظمة مع المؤسسين والرؤساء التنفيذيين لفهم التحديات والأولويات القطاعية.

وفي تعليقه على هذه التعيينات، قال إينيغو دي لونا، الرئيس التنفيذي لشركة "نهضة كابيتال بارتنرز": "لقد أسسنا نهضة لتكون منصة مؤسسية منذ اليوم الأول. وعلى الرغم من التحديات العالمية والإقليمية المستمرة، تواصل دولة الإمارات إظهار مرونة استثنائية وجاذبية قوية للاستثمار طويل الأجل. إن قوة البيئة التنظيمية، واستراتيجية التنويع الاقتصادي، والقدرة على جذب رؤوس الأموال الدولية، تجعل منها واحدة من أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين اليوم.

أظهرت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار نهجاً واضحاً في أوقات الأزمات، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للأفراد، والحفاظ على استمرارية العمل، والتحرك بسرعة ودقة. ويسهم هذا الوضوح في الحد من حالة عدم اليقين، وتعزيز ثقة السوق، وتوفير إطار عمل موثوق للشركات للعمل ضمنه. ويقدّم أندرس وأحمد مزيجاً نادراً من الخبرات المتكاملة، يجمع بين الخبرة التشغيلية العالمية والحوكمة العميقة، إلى جانب القيادة المؤسسية المحلية القوية، بما يدعم عملنا مع شركائنا الاستثماريين ضمن نهج متماسك ومتوافق."

تركّز استراتيجية "نهضة" على الاستحواذ على حصص أغلبية ذات طابع تحكمي في شركات السوق المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع نموذج لخلق القيمة التشغيلية يرتكز على الاحتراف المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، والتوسع التجاري، والتوسع الإقليمي الانتقائي. وتركز الشركة على قطاعات تشمل إنتاج وتوزيع الأغذية، والصحة والعافية وطول العمر، والتعليم وتطوير القوى العاملة، بالإضافة إلى التصنيع والتكنولوجيا الصناعية.

نبذة عن نهضة كابيتال بارتنرز:

"نهضة كابيتال بارتنرز" هي منصة أسهم خاصة مقرها سوق أبوظبي العالمي، وتركّز بشكل أساسي على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تتبع الشركة استراتيجية قائمة على الاستحواذ على حصص أغلبية وتحكم في شركات السوق المتوسطة، من خلال الشراكة مع المؤسسين والمساهمين من العائلات، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية وخلق القيمة التشغيلية. وتتوافق فلسفتها الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث التطبيق، مع التركيز على أصول الاقتصاد الحقيقي، واستخدام رافعة مالية مدروسة، والالتزام بحوكمة منضبطة.

