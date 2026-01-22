دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين أشيش جاين رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية للمجموعة.

ومن خلال منصبه الجديد، سيقدم أشيش المشورة بشأن الاستراتيجية المالية، وتخصيص رأس المال، والتميز التشغيلي، بما يدعم فريق الإدارة في تحقيق رؤية الشركة وطموحاتها في النمو. يتمتع أشيش بسجل حافل بالإنجازات في المساهمة في دفع عجلة النمو والتعامل مع بيئات معقدة في مجالات التكنولوجيا والتمويل وتطوير الأعمال، فضلاً عن امتلاكه خبرة واسعة كقائد أعمال ومستثمر وعضو مجلس إدارة.

ساهم أشيش من خلال منصبه السابق كرئيس تنفيذي للشؤون المالية في شركة "كريم"، بدور محوري في توسيع نطاق الشركة، وإدارة عملية الاستحواذ عليها، وقيادة عملية فصلها، وجمع استثمارات كبيرة، وبناء علاقات متينة مع الجهات المعنية العالمية. كما شغل أشيش مناصب عليا في "سنابديل"، و"ماكينزي"، و"تيلينور آسيا"، وبنك يو بي إس للاستثمار، حيث قاد مبادرات استراتيجية، وعمليات اندماج واستحواذ، وخلق قيمة مضافة في أسواق متعددة.

وبهذه المناسبة، قال مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا انضمام أشيش إلى فريق العمل في ’نتورك إنترناشونال‘، حيث يتمتع بخبرة مالية استثنائية وسجل حافل بالإنجازات في مجال النمو الاستراتيجي. وستسهم خبرته بشكل كبير في تعزيز قيادتنا التنفيذية، مما يدفعنا للمضي قدماً في مسيرة نمونا بينما نواصل جهودنا في الابتكار وإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة".

يؤكد تعيين أشيش التزام "نتورك إنترناشونال" بجذب أفضل المواهب والكفاءات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد "نتورك إنترناشيونال" شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتقدم الشركة خدماتها لمنظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات ومؤسسات القطاع العام في أكثر من 50 دولة، بما يسهم في تمكين الشركاء من خلال تقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية. ويعمل فريق الشركة الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير ومواكبة لمتطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

للاستفسارات الإعلامية

نتورك إنترناشيونال

الاتصالات المؤسسية

هاتف: +9714 303 2431

lambert.espedido@network.global

بيرسون

kelly.home@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات



