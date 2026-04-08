أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة، عن تعيين السيد "حكيم القروي" في منصب الرئيس العالمي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، في خطوة تؤكد حرص المصرف على تسريع النمو وتعزيز قدراته في مجال الخدمات المصرفية للشركات.

حيث سيتولى قيادة أعمال مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ، وسيشرف على مواصلة تطوير الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، مع التركيز على تقديم حلول متكاملة تدعم المتعاملين عبر القطاعات المختلفة.

ويتمتع حكيم بخبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، مع سجل مهني حافل بالنجاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية. وتمتد خبراته عبر مجالات متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة المخاطر، وأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية للمعاملات.

وقبل انضمامه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، شغل حكيم منصب المدير الإداري والرئيس المشارك لقطاع الخدمات المصرفية العالمية للشركات والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "بنك أوف أميركا ميريل لينش"، ومقره دبي، منذ عام 2012. كما أمضى أكثر من عقد في "سيتي جروب"، تولى خلاله مناصب قيادية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نتطلع إلى ما سيضيفه حكيم من خبرات قيادية في دوره الجديد، ونحن على ثقة بأن خبرته الواسعة ستسهم في ترسيخ قدرات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ودعم مسار النمو المتواصل للمصرف. كما أن معرفته العميقة بالخدمات المصرفية للشركات وفهمه المتقدم للأسواق الإقليمية والدولية ستسهمان بدور محوري في تطوير عروضنا وتعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا".

ويأتي هذا التعيين في وقت يواصل فيه مصرف أبوظبي الإسلامي العمل على تسريع وتيرة النمو بالاستفادة من مقوماته التنافسية، مع مواصلة تنفيذ استراتيجية ضمن رؤيته لعام 2035. ويؤكد المصرف التزامه بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين، وتعزيز حضوره كمؤسسة مالية إسلامية رائدة.

كما يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز دوره كشريك مفضل في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تمكين الشركات من النمو والتوسع، والمساهمة في إرساء منظومة اقتصادية أكثر تنوع ومرونة وقدرة على الاستدامة.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

