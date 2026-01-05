الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت لينوفو اليوم عن تعيين طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وسيباشر العنقري مهامه رسميًا اعتبارًا من 5 يناير 2026، ليتولى قيادة استراتيجية لينوفو وتوسّعها الإقليمي انطلاقًا من مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

تلتزم لينوفو بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال مواءمة أعمالها مع الأولويات الإقليمية الرئيسية والمساهمة كشريك تقني موثوق في تنفيذ برامج التحول الوطنية، بما في ذلك رؤية السعودية 2030، واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ومدينة دبي الذكية، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي. وتسعى لينوفو إلى تمكين الدول والمؤسسات والمستهلكين في المنطقة من اغتنام فرص النمو والابتكار من خلال التركيز على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية، وتقنيات الحوسبة المتقدمة.

يتمتع طارق العنقري بخبرة واسعة في شغل المناصب القيادية تمتد إلى 25 عاماً من العمل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والحوسبة السحابية والقطاعات الرقمية، والتي ستشكل داعماً كبيراً لفريق قيادة لينوفو الحالي بالتزامن مع سعي الشركة لتسريع تحولها في المنطقة. وقد شغل العنقري مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز" السعودية، حيث ساهم في نجاح الشركة وتوسعها لتحتل موقعاً ريادياً في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية. ويتمتع العنقري بإمكانات مميزة في مجال تأسيس شركات فائقة النمو وتوفير حلول تكنولوجية متقدمة، مما يدعم لينوفو لريادة مشهد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال مات زيلينسكي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق الدولية في لينوفو::" يسعدنا انضمام طارق العنقري إلى فريق القيادة في لينوفو. ونحن واثقون أن خبرته الكبيرة في تأسيس الشركات الرقمية وقيادة التحول ستُسهم في تعزيز توسّع أعمالنا عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، التي تُعدّ من أكثر الأسواق نمواً وديناميكية على مستوى العالم، بفضل ما تشهده من استثمارات واسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الذكية." وأضاف زيلينسكي: "تؤكد لينوفو التزامها الراسخ بأن تكون الشريك الموثوق للمنطقة في مسيرة تسريع الابتكار، عبر دعم النمو المستدام وتمكين الجميع من الوصول

إلى أحدث التقنيات الذكية. ونحن على يقين بأن خبرة العنقري القيادية ستعزز قدرتنا على تحقيق هذه الطموحات، بل ودفعها نحو آفاق جديدة من الإنجازات الاستثنائية."

من جانبه، قال طارق العنقري: "يشرفني الانضمام إلى لينوفو في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها. فهناك فرص هائلة لدعم التحول الرقمي وتسريع مسارات التنمية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ولينوفو تتمتع بموقع ريادي يمكّنها من قيادة هذا التوجه عبر محفظتها المتكاملة من الأجهزة والبنية التحتية والخدمات المتقدمة. ويتمثل هدفنا في مساعدة الدول والشركات على تحقيق طموحاتها التكنولوجية، بدءًا من تبني حلول الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى تحديث منظومات الحوسبة السحابية، إضافةً إلى تمكين المواهب المحلية وتعزيز نمو الأعمال. وسنعمل معاً على تقديم حلول مبتكرة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين المجتمعات في أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا."

ويأتي تعيين طارق العنقري انعكاسًا لالتزام لينوفو الاستراتيجي بتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، من خلال استثمارات نوعية تشمل تأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، وافتتاح منشأة تصنيع متطورة في المملكة بالشراكة مع شركة "آلات". وتمثل هذه الخطوات محطة مهمة لتعزيز قرب لينوفو من عملائها في المنطقة، وتسريع دخول منتجاتها إلى الأسواق، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إضافةً إلى توفير حلول محلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الحكومات والشركات والمستهلكين. كما يجسّد إنشاء المقر الإقليمي ومنشأة التصنيع معًا رؤية لينوفو لدعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية وتسريع التحول الرقمي على امتداد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تأكيدًا على دورها كشريك موثوق في مسيرة التطور التقني الإقليمي.

