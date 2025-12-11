أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ش.م.ع ("طاقة" أو "المجموعة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم، عن تعيين أدريان كيرشو رئيساً مالياً جديداً للشركة اعتباراً من 15 فبراير 2026. ويأتي تعيين كيرشو خلفاً لستيف ريدلينغتون، الذي سيتقاعد لمتابعة اهتمامات أخرى.

وكان ستيف ريدلينغتون انضم إلى فريق الإدارة التنفيذية لشركة "طاقة" بعد أن قاد صفقة الاندماج مع "مؤسسة أبوظبي للطاقة" في 2020، حيث أدى دوراً رئيسياً في تقديم الدعم للرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، جاسم حسين ثابت، لتحقيق النمو في الأعمال وترسيخ موقع "طاقة" كشركة وطنية رائدة تضطلع بدور ريادي في قطاع المرافق العالمي.

أما أدريان كيرشو، فيشغل حالياً منصب الرئيس المالي لشركة "طاقة لحلول المياه"، التابعة لمجموعة "طاقة"، وقبل ذلك، شغل منصب الرئيس المالي لشركة "العين للتوزيع"، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة "طاقة" (باتت حالياً جزءاً من شركة "طاقة للتوزيع"). وقبل انضمامه للشركة، شغل منصب الرئيس المالي في الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، كما تقلد مناصب إدارية عليا في الشؤون المالية لدى شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم".

وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة": "يسعدني أن يكون لدينا مجموعة قوية من الكوادر القيادية في "طاقة"، الأمر الذي يتيح لنا تعيين رئيس مالي جديد بمستوى عالمي من ضمن فريقنا. أدريان لديه المعرفة بأعمالنا وخصوصيات المنطقة، ويتمتع بحضور شخصي قوي وخبرة عميقة في الشؤون المالية. وأنا أتطلع للعمل معه، وعلى ثقة بأنه سيبني على ما حققه ستيف من إنجازات. وانطلاقاً من منصبه كرئيس مالي للشركة، سيؤدي أدريان دوراً رئيسياً بالمساهمة في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية النمو الطموحة لـ "طاقة" 2030."

وأضاف: "أود الإشادة بالعمل المتميز الذي قدمه ستيف من خلال تفانيه بالعمل معي ومع فريق الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة لترسيخ موقع "طاقة" حتى باتت تستند على قاعدة مالية صلبة، ومساهمته في الجهود التي أثمرت عن النمو المذهل للشركة على مدى السنوات الخمس الماضية."

وخلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى نهاية عام 2024، ارتفعت إيرادات "طاقة" من 41.2 مليار درهم إماراتي إلى 55.2 مليار درهم إماراتي، كما ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 16 مليار درهم إماراتي إلى 21.4 مليار درهم إماراتي، وارتفع الدخل الصافي من 2.8 مليار درهم إماراتي إلى 7.1 مليار درهم إماراتي. ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، من بينها صفقات دمج واستحواذ محلية ودولية، والنمو الذاتي من خلال الاستثمار في مشاريع داخل دولة الإمارات وخارجها، وتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة. وتحرز الشركة حالياً تقدماً في علمية الاستحواذ المخطط لها على كامل شركة "جي إس إنيما".

والجدير بالذكر أن "طاقة" تمتلك محفظة واسعة من الأعمال والمشاريع في قطاعات الكهرباء، والمياه، والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، والتي تنتشر في عدة دول منها دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والملكة المغربية وغيرها.

نبذة عن ستيف ريدلينغتون:

يشغل ستيف منصب الرئيس المالي لشركة "طاقة"، وهو المنصب الذي يشغله منذ يوليو 2020. وقبل توليه منصبه في "طاقة"، كان ستيف الرئيس التنفيذي للاستثمار في مؤسسة أبوظبي للطاقة. وتقلّد سابقاً عدداً من المناصب في كلٍ من شركة “بريتش بتروليوم”، و”تي إن كي-بي بي”، والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، التي شغل فيها منصب الرئيس المالي.

يحمل ستيف شهادة الماجستير في الفلسفة في الاقتصاد من كلية سانت أنتوني في أكسفورد، وبكالوريوس في الاقتصاد والرياضيات من جامعة ساسكس.

نبذة عن أدريان كيرشو:

شغل أدريان كيرشو عدة مناصب مالية في اسكتلندا قبل انتقاله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث خلف ستيف ريدلينغتون بمنصب الرئيس المالي في شركة "تبريد"، وهي شركة إماراتية مطوّرة لحلول تبريد المناطق الصديقة للبيئة عالمية المستوى. وبعد شغله مناصب قيادية عليا أخرى في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، انضم كيرشو إلى شركة "طاقة" في يوليو 2020، وساهم في دمج الأنظمة المالية بعد الاندماج مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة. ثم أصبح المدير المالي لشركة العين للتوزيع، التابعة لشركة "طاقة".

ومنذ عام 2023، وبعد الاستحواذ على "الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة"، أصبح مديراً مالياً للشركة التي جرى تعديل اسمها إلى "طاقة لحلول المياه"، وهي شركة رائدة متخصصة في حلول المياه المستدامة، وتعود إلى شركة "طاقة".

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة":

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADX: TAQA). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج، ونقل وتخزين النفط والغاز. وتمتلك "طاقة" وتدير أصولاً في 25 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.taqa.com، ومتابعة صفحاتنا عبر وسم @TAQAGroup على منصّات "لينكدإن" و"إكس" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

