مدينة الكويت– أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تعيين السيد مصطفى الشامي في منصب رئيس المدراء الماليين للمجموعة اعتباراً من 1 مايو 2026، وذلك خلفاً للسيد صني بهاتيا الذي تنحي عن منصبه لأسباب عائلية.

انضم السيد الشامي إلى شركة المشاريع في عام 2009، وتولى منصب نائب رئيس المدراء الماليين للمجموعة منذ عام 2022، حيث عمل عن كثب مع الإدارة العليا في مجالات التخطيط المالي، وتخصيص رأس المال، ومتابعة أداء محفظة الشركات. كما يتمتع بخبرة واسعة عبر عمليات المجموعة، وفهم عميق للإطار المالي والاستراتيجي لشركة المشاريع.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "بالإنابة عن مجلس الإدارة، يسرّني الإعلان عن تعيين السيد شامي في منصب رئيس المدراء الماليين للمجموعة. بفضل عمله الوثيق مع قيادة المجموعة وشركاتها التابعة، فإنه يتمتع بخبرة مالية قوية، ومعرفة مؤسسية متعمقة، وفهم واضح لأولويات شركة المشاريع الاستراتيجية. ويضمن هذا التعيين استمرارية مستوى الأداء في المجموعة، ويدعم تركيزنا المتواصل على الإدارة المالية المنضبطة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 35 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

