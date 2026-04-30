لندن / دبي، أعلنت سيتي اليوم عن تعيينات قيادية عليا ضمن أعمالها المصرفية الدولية في كل من لندن ودبي على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر أغسطس. وتعزز هذه التعيينات استراتيجية سيتي في خدمة احتياجات العملاء العابرة للحدود من خلال تراكم الخبرة المحلية، والترابط العالمي، ولأطر الفعالة في إدارة المخاطر والضوابط.

وسيتولى كريم تنّير منصب رئيس مجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس الأعمال المصرفية، مع اتخاذ دبي مقراً له. ويُعد تنّير من أبرز القادة المصرفيين في المنطقة، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، قدّم خلالها المشورة للحكومات والشركات والمؤسسات المالية والكيانات السيادية في بعض من أهم القرارات الاستراتيجية والتمويلية في الشرق الأوسط.

وسيكون تنّير مسؤولًا عن قيادة أعمال سيتي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر 59 سوقاً*، وقيادة استراتيجية العملاء، والدفع بالأنشطة المالية والاستثمارية إلى النمو الإقليمي، وتعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية. ويُعرف تنير بعلاقاته العميقة مع العملاء ومصداقيته الراسخة في القطاعين العام والخاص، كما الانضباط في التنفيذ.

وشغل تنّير مؤخرًا منصب رئيس الأعمال المصرفية في بنك إتش إس بي سي HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. كما أمضى أكثر من 25 عامًا في بنك جي بي مورغان J.P. Morgan شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية العليا، من بينها نائب رئيس مجلس الإدارة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتعكس مسيرته المهنية خبرة متعددة التخصصات تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والاستشارات الاستراتيجية، والقيادة الإقليمية.

ويخلف تنّير إيبرو باكشان التي قادت المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية محققة نمواً كبيراً، ورسّخت مكانة سيتي كأكبر بنك دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. وستتولى باكشان منصب رئيس العمليات لإدارة الأعمال الدولية بما في ذلك المحفظة المتبقية للأنشطة المعدة للتخارج، وذلك في خطوة تعكس استمرار تركيز سيتي على تعزيز القدرة التشغيلية، والتنفيذ المنضبط عبر شبكتها العالمية. وفي هذا الدور، ستشرف باكشان على الكفاءة التشغيلية والحوكمة، واستكمال عملية التخارج من الأعمال غير الأساسية، إلى جانب دعم النمو في الأنشطة الدولية الأساسية.

وتتمتع باكشان بخبرة دولية عميقة في إدارة المنتجات المصرفية، وسجل حافل في تنفيذ خطط التحولات المعقدة من خلال أدوارها القيادية العالمية في سيتي، بما في ذلك الرئيس العالمي لتمويل لتجارة، والرئيس العالمي للمدفوعات، ورئيس حلول الخزينة والتجارة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أما ماري ماكنيف، التي ستتنحى عن منصبها كرئيس العمليات لإدارة الأعمال الدولية والمحفظة المتبقية للأنشطة المعدة للتخارج ، فستواصل قيادة برنامج تبسيط السياسات على مستوى المجموعة، وهو أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة المخاطر، وقابلية التوسع.

وقال إرنستو توريس كانتو، رئيس الأعمال الدولية في سيتي: "مع ارتفاع وتيرة الأنشطة العابرة للحدود لعملائنا، تبرز الاهمية المحورية لأنشطتنا الدولية أكثر من أي وقت مضى. ويُعد كريم أحد أكثر القادة المصرفيين احتراماً في الشرق الأوسط، ويتمتع بعلاقات قوية مع العملاء وفهم عميق للمنطقة. وإلى جانب إيبرو وماري، يعزز هذا الفريق قدرتنا على تحقيق نمو مسؤول مع الحفاظ على أعلى معايير إدارة المخاطر والضوابط."

من جهته، قال فيس راغافان، رئيس الخدمات المصرفية والاستثمارية في سيتي: "تنبع قوة أنشطتنا المصرفية العالمية من عمق الخبرة في فريق القيادة، ومن الاتساق في خدمتنا لعملائنا. ويجلب كريم معه عقودًا من العلاقات الموثوقة في الشرق الأوسط، بما يساهم في مواصلة أعمالنا تحقيق أداء قوي وزخم إيجابي في المنطقة، وتأكيد التزامنا طويل الأمد تجاه الشرق الأوسط. ويقدّر عملاؤنا الاستقرار وحسن التقدير والترابط العالمي— وهذا بالضبط ما تقدمه شبكتنا العالمية."

*تشمل الأسواق التي تتواجد فيها سيتي مباشرة، وتلك التي تنشط فيها من دون وجود مكاتب قائمة

نبذة حول سيتي

تُعد سيتي شريكاً مصرفياً رائداً للمؤسسات ذات الاحتياجات العابرة للحدود، ومؤسسة تتبوأ مرتبة الصدارة عالمياً في مشهد إدارة الثروات ، وبنكاً شخصياً موثوقاً في السوق الأميركية. وتعمل المجموعة في أكثر من 180 دولة ومنطقة، حيث تقدّم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للشركات والحكومات والمستثمرين والأفراد.

