سنوفليك تعيّن ميشيل نادر بمنصب مدير عام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لتعزيز القيادة الإقليمية للشركة.

يمتلك نادر خبرة تزيد عن 25 عامًا في تكنولوجيا المؤسسات، حيث قاد مبادرات النمو وبرامج التحول في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية.

سيتولى نادر دفع توسّع سنوفليك في المنطقة وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي لدى العملاء، دعمًا للاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة سنوفليك، الرائدة في حلول سحابة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن تعيين ميشيل نادر مديرًا عامًا لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META). في هذا المنصب، سيتولى نادر قيادة استراتيجية وعمليات سنوفليك في المنطقة، ودعم نمو العملاء، وتعزيز تبني سحابة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سنوفليك في الأسواق الرئيسية.

يتمتع نادر بخبرة تزيد عن 25 عامًا في قيادة تكنولوجيا المؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية، مع خلفية تشمل منصات البيانات، الأمن السيبراني، وتنفيذ استراتيجيات التسويق واسعة النطاق. قبل انضمامه إلى سنوفليك، شغل نادر منصب المدير الإقليمي الأول في شركة “ديل تكنولوجيز”، حيث قاد أعمال الأمن السيبراني وحماية البيانات واستعادتها في وسط وشرق أوروبا ومنطقة META. كما شغل مناصب قيادية عليا في شركتي “إي إم سي” و”هيلويت باكارد إنتربرايز”، حيث أدار حلول البرمجيات ومنصات إدارة المؤسسات والعمليات الإقليمية المعقدة. ركز نادر في هذه المناصب على مساعدة المؤسسات في حماية بياناتها الحيوية، تعزيز الحوكمة، وتحويل استثمارات التكنولوجيا إلى نتائج أعمال ملموسة مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي.

وقال ميشيل نادر، مدير عام سنوفليك لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا:

“يدخل الشرق الأوسط مرحلة حاسمة في مسيرته نحو البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يُتوقع أن يصل حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030. وكجزء من هذه المسيرة، تبحث المؤسسات عن طرق للانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية حقيقية تحقق نتائج ملموسة، مع الالتزام الصارم بالحوكمة والأمن. تتمتع سنوفليك بموقع فريد لدعم هذا التحول عبر منصتها السلسة والموثوقة، وأنا متحمس للعمل مع العملاء والمحتملين وشركائنا في النظام البيئي لمساعدتهم على بناء أسس بيانات موثوقة تدعم الابتكار طويل الأجل.”

سيقود نادر أيضًا تبني حلول الذكاء الاصطناعي من سنوفليك في المنطقة، بما في ذلك “سنوفليك إنتيليجينس” وحلول الذكاء الاصطناعي الوكيل التي أعلنت مؤخرًا، مثل وكيل البرمجة “Cortex Code” الأصلي من سنوفليك. كما سيتولى تطوير الشراكات في النظام البيئي للشركة، ودعم المؤسسات في تحديث بنية البيانات، تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتحويل الاستراتيجيات الرقمية الوطنية إلى قيمة اقتصادية ملموسة. من خلال هذه المبادرات، سيضمن نادر تمكين العملاء من الاستفادة الكاملة من بياناتهم وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

عن سنوفليك

سنوفليك المنصة المثالية لعصر الذكاء الاصطناعي، في تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 12,600 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع سنوفليك، أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات قوة تحويلية للجميع. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني: snowflake.com. سنوفليك مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW.

