الرياض : أعلنت ريد سميث، شركة المحاماة العالمية، عن انضمام فريق رائد في قطاع الشركات من شركة العمار للمحاماة إلى مكتبها في الرياض، بما في ذلك الشريكان محمد العمار وأنمار الغريفي، إلى جانب المحامية نورا القاسم. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور الشركة في قطاع الشركات في المملكة العربية السعودية، وتعكس التزامها المستمر بترسيخ مكانتها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيتمكن عملاء شركة العمار للمحاماة من الاستفادة من خدمات شركة ريد سميث القانونية والمتكاملة عبر مختلف القطاعات ومجالات الممارسة على مستوى العالم.

وقال مايك يونج، رئيس مجموعة الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لدى ريد سميث: "تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسيرة توسع ممارساتنا في قطاع الشركات عبر أوروبا والشرق الأوسط. ويضيف كل من محمد وأنمار خبرات متميزة في عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، مما يعزز قدرتنا على تنفيذ صفقات عابرة للحدود لصالح عملائنا الإقليميين والدوليين."

ومن جانبه، قال أندرس نيلسون، الشريك الإداري لمكاتب ريد سميث في الشرق الأوسط: "يُعد كل من محمد وأنمار من أبرز المحامين في قطاع الشركات في السوق السعودية. وتسهم خبرتهما في التعامل مع الصفقات المعقدة وعالية القيمة، إلى جانب علاقاتهما الواسعة في المملكة، في تعزيز حضورنا في الرياض وتمكيننا من دعم عملائنا في ظل البيئة الاقتصادية سريعة التطور في المملكة."

ويتمتع محمد العمار بخبرةٍ تزيد عن 20 عاماً في تقديم الاستشارات للعملاء في المملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي في مجالات الشركات، والمشاريع والبنية التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعقارات، وصناديق الاستثمار، والتمويل. وقد تم تصنيفه ضمن الفئة الأولى في مجال الشركات والتجارة وعمليات الدمج والاستحواذ من قبل ليجال 500 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كما حاز على تقدير إنترناشيونال فاينانشال لو ريفيو 1000لخبرته في مجالي الدمج والاستحواذ والتمويل الإسلامي.

وفي هذا الصدد، قال محمد العمار: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصادياً غير مسبوق في ظل رؤية 2030، ما يزيد من حاجة العملاء إلى استشارات متكاملة تجمع بين الخبرة المحلية والدولية. وتوفر منصة ريد سميث العالمية قاعدة قوية لدعم عملائنا، ونتطلع إلى المساهمة في نمو أعمال الشركة في المملكة."

ويتمتع أنمار الغريفي أيضاً بخبرةٍ تزيد عن 20 عاماً في تقديم الاستشارات في مجالات عمليات الدمج والاستحواذ العامة والخاصة، والمشاريع المشتركة، وأسواق رأس المال، والاستثمار الخاص، وهيكلة الشركات، والاستثمار الأجنبي. كما يقدّم المشورة للمكاتب الاستثمارية العائلية بشأن الاستثمارات الإقليمية والعالمية، والحوكمة، والامتثال. وقد تم تصنيفه من قبل تشامبرز جلوبال

كأحد أبرز المحامين في مجال الشركات في المملكة العربية السعودية.

وقال أنمار الغريفي: "إلى جانب التزام ريد سميث بالاستثمار في السوق السعودية، فإن ما جذبنا إلى الشركة هو استراتيجيتها القائمة على القطاعات المختلفة وقاعدة عملائها الدولية. ونرى فرصاً كبيرة لنمو الأعمال في مجالات الشركات وأسواق رأس المال، ونتطلع إلى بناء ممارسات تربط بين الفرص المحلية ورؤوس الأموال العالمية."

وينضم العمار والغريفي إلى ريد سميث من شركة العمار للمحاماة، التي أسسها العمار، والتي قدّمت استشارات قانونية لعملاء بارزين في المنطقة لأكثر من 20 عاماً، بما في ذلك جهات حكومية سعودية، ومؤسسات مالية كبرى، ومستثمرين في مجالي الملكية الخاصة والعقارات، إضافةً إلى شركات عالمية مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500.

كما تنضم المحامية نورا القاسم، وهي محامية سعودية، إلى الشركة قادمةً أيضاً من شركة العمار للمحاماة، حيث تمتلك خبرة في تقديم الاستشارات في المسائل التجارية والشركات في المملكة، وشاركت في مجموعة واسعة من الصفقات والأعمال الاستشارية.

لمحة حول ريد سميث

ريد سميث هي شركة محاماة دولية تنشط في عدة دول، تسعى إلى توفير المساعدة للعملاء لتعزيز نمو أعمالهم. وتتبنى الشركة ثقافة شمولية في العمل وعقلية ابتكارية، وتقدم خدمات قانونية أكثر ذكاءً وإبداعاً لتحقق نتائج أفضل للعملاء. وتتميز الشركة بالمعرفة العميقة بالقطاعات والعلاقات طويلة الأمد والهيكل القائم على التعاون، مما يجعلها الشريك الموثوق في مجال تسوية المنازعات والصفقات والمسائل التنظيمية المعقدة.

