الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت مجموعة ميريت، وهي شركة عالمية متخصصة في تقنيات الولاء والحوافز تعمل في أكثر من 100 دولة، عن تعيين محمد أبو داوود رئيسًا لمجلس الإدارة، في خطوة لتعزيز توسعها العالمي وقدراتها المؤسسية.

السيد محمد أبو داوود من أبرز قيادات قطاع الأعمال، حيث يمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود عبر قطاعات التجارة والتصنيع والتوزيع والشراكات الدولية. وبصفته مؤسس شركة أبو داوود التجارية (قطاع التجزئة)، وأعمال التوزيع المؤسسي لشركة إيكولاب، وشركة أبو داوود الصناعية في الهيئة الملكية بمدينة ينبع، أسهم في بناء وتوسيع منصات كبرى في قطاعي التجزئة والتوزيع المؤسسي، إلى جانب إبرام شراكات عالمية استراتيجية وإطلاق علامات تجارية خاصة في قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية.

وخلال مسيرته المهنية، شغل السيد أبو داوود منصب المدير العام لمشروعين مشتركين بين شركة كلوروكس الأمريكية وشركاء سعوديين لأكثر من 20 عامًا، حيث قاد خطط التوسع الإقليمي وأشرف على استراتيجيات التسويق والمبيعات والخدمات اللوجستية، مما ساهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز الأداء التشغيلي للشركة داخل المملكة.

وعلى صعيد الحوكمة، يحمل السيد أبو داوود خبرات كبيرة تمتد عقوداً، من خلال عضويته ورئاسته لعدد من مجالس إدارات الشركات والكيانات ذات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سبق له أن كان عضوًا في مجلس بلدية جدة. وعلى المستوى الدولي، شارك في مجلس معهد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للشرق الأوسط بجامعة هارفارد.

وقالت جولي باربييه - ليبلان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ميريت

: “يمثل انضمام محمد أبو داوود إلى مجموعتنا محطة بارزة في مسيرة ميريت. ومع استمرارنا في توسيع بنيتنا التحتية العالمية للتفاعل انطلاقًا من المملكة العربية السعودية، فإن خبراته الواسعة وشراكاته الدولية وقيادته على مستوى مجالس الإدارات ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا المؤسسية ودفع استراتيجيتنا طويلة المدى.”

وبصفته رئيسًا لمجلس الإدارة، سيتولى السيد أبو داوود قيادة تطوير أطر الحوكمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوجيه أنشطة الاندماج والاستحواذ، بما يدعم بناء منصة أكثر قابلية للتوسع لتحقيق نمو عالمي مستدام.

من جانبه، قال السيد محمد أبو داوود

: “نجحت ميريت في بناء منصة متميزة في مجال تقنيات التفاعل، تتمتع بانتشار عالمي وجذور سعودية راسخة. ويشرفني الانضمام إلى الشركة كرئيس لمجلس الإدارة، متطلعًا إلى دعم نموها المستمر وتعزيز نضجها المؤسسي وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.”

كما أعلنت ميريت عن أداء استثنائي خلال الربع الحالي من عام 2026، محققةً نموًا بأكثر من 100% عبر منصاتها العالمية للتفاعل، وهو ما يعكس قوة تنفيذها في السوق وقابلية بنيتها التحتية التقنية للتوسع، إضافةً إلى تنامي الطلب العالمي على حلول الولاء والحوافز المبتكرة.

ويعكس هذا التعيين استمرار تطور ميريت كشركة تقنية عالمية قائمة على الحوكمة وتقودها المنتجات، وتتمتع بقدرة عالية على التوسع عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودور المملكة المتنامي كمركز للبنية التحتية الرقمية والابتكار.

نبذة عن مجموعة ميريت:

مريت هي شركة عالمية متخصصة في تقنيات التفاعل، تمكّن المؤسسات من تصميم وإدارة وتوسيع برامج الولاء والمكافآت والحوافز عبر مختلف الأسواق والقطاعات. يقع مقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعمل في أكثر من 100 دولة، وتتعاون مع آلاف العلامات التجارية العالمية لتقديم حلول تفاعلية ذكية وقابلة للتوسع.

