دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تشيسترتونز، إحدى أبرز شركات الاستشارات العقارية المرموقة عالمياً، مؤخراً عن تعيين جون ستيفنز في منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وتأتي هذه الخطوة المهمة في مسيرة نمو الشركة في المنطقة لتؤكد توجهها الحاسم نحو مواءمة قيادتها مع المتطلبات المتطورة للسوق والاحتياجات الدقيقة للمستثمرين المعاصرين.

قيادة المرحلة التالية من النمو الإقليمي

طوال مسيرته المهنية، بنى ستيفنز سمعة مرموقة في استكشاف وتطوير إمكانات الشركات العقارية والمحافظ الاستثمارية عالية الأداء، جامعاً بين رؤية ريادية قوية وانضباط مالي محكم. وبخبرة تزيد عن 30 عاماً في القطاع العقاري الدولي عبر الشرق الأوسط وآسيا، يتولى ستيفنز منصبه الجديد برؤية واضحة للفصل القادم من مسيرة تشيسترتونز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس تعيينه تركيزاً متجدداً على تكامل خطوط الخدمات والاستراتيجيات التجارية القائمة على البيانات، بالتزامن مع استمرار نضوج الأسواق الإقليمية. وانطلاقاً من تركيزه على خلق قيمة مستدامة، سيضع ستيفنز في مقدمة أولوياته تعزيز الشراكات مع العملاء والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا؛ لتقديم استشارات أكثر دقة، وتنفيذاً أكثر كفاءة، ونتائج أكثر اتساقاً للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيدعم هذا النهج النمو المستمر لقدرات تشيسترتونز في مجالات الوساطة والتقييم، مع التوسع في الخدمات المهنية مثل إدارة الأصول، واستشارات البناء، وإدارة المشاريع، واستشارات الضيافة، بما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء طوال دورة حياة العقار.

فصل جديد لشركة تشيسترتونز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد تشيسترتونز، التي تأسست عام 1805، واحدة من أعرق شركات الاستشارات العقارية في العالم، ويمتد تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008. وعلى مدار أكثر من قرنين من الزمان، نجحت الشركة في تجاوز العديد من دورات السوق المتقلبة، وبنت سمعة راسخة في المرونة والخبرة والقدرة على التكيف مع تطور المشهد العقاري. وبناءً على هذا الإرث العريق، تدخل الشركة الآن مرحلة جديدة بقيادة جون ستيفنز، تجمع فيها بين الإرث العالمي والخبرة الإقليمية العميقة، مع تبني نهج مستقبلي يضع العميل في صميم الاهتمام.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال جون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة تشيسترتونز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:" من خلال عملي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لسنوات عديدة، شهدتُ تحولات السوق عبر دورات مختلفة، وفي كل مرة كانت المنطقة تثبت مرونة استثنائية وتعود أقوى من ذي قبل. إن هذه القوة والقدرة على التكيف هما السببان الرئيسيان وراء استمرار دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهي ذات السمات التي صاغت هوية تشيسترتونز على مدار 220 عاماً. وفي مثل هذه اللحظات، يكمن دورنا في تزويد عملائنا بالميزة التنافسية التي تأتي من الخبرات المتكاملة، والرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية كبرى بكل ثقة".

وتابع ستيفنز قائلاً:" بالنظر إلى المستقبل، ينصبُّ تركيزي على ضمان أن تكون منصتنا الإقليمية الشريك الأكثر استجابةً، والأكثر اعتماداً على البيانات، والأكثر تركيزاً على القيمة، لتحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة".

من جهته، صرّح صلاح موسى، رئيس مجلس إدارة شركة تشيسترتونز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:" مع استمرار تطور المشهد العقاري الإقليمي، بات المستثمرون يولون أهمية كبرى للاستشارات الموثوقة والحوكمة الرشيدة والرؤى القائمة على البيانات. وفي هذا السياق، يسخّر ستيفنز رؤيته الإقليمية الثاقبة وخبرته القطاعية الواسعة لقيادة الشركة نحو آفاق جديدة من النمو، مع الالتزام الراسخ بدعم النجاح طويل الأمد لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."

وأضاف موسى:" بالتطلع إلى المستقبل، ستواصل تشيسترتونز توسيع نطاق حضورها وخدماتها بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية. إن خبرة جون الإقليمية وتركيزه على تقديم التميز في كل تفاعل مع العملاء يضعان الشركة في مكانة مثالية للبناء على إرثها العريق برؤية واضحة وأهداف محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

-انتهى-

