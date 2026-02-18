المنامة، مملكة البحرين : أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن تعيين كل من السيدة ميسام الهاشمي رئيساً للتصميم التنظيمي وتخطيط القوى العاملة، والسيدة فاطمة أبو الفتح رئيساً للفروع وخدمات بريميوم، في خطوة تعكس النهج الراسخ للبنك في استقطاب ودعم الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتراكمة، وتعزيز منظومته القيادية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة واستراتيجية النمو المستدام.

ويأتي هذا التعيين في إطار التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين بتطوير هيكله التنظيمي وتعزيز كفاءته التشغيلية، من خلال استقطاب قيادات مصرفية تمتلك خبرات نوعية وقدرة على إحداث أثر إيجابي يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، ويرتقي بتجربة العملاء ويعزز جاهزية كوادره لمواكبة تطورات القطاع المصرفي.

وتنضم السيدة ميسام الهاشمي إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين بخبرة تمتد لأكثر من 19 عاماً في مجال الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، شغلت خلالها مناصب قيادية متقدمة عبر عدد من القطاعات. وفي منصبها الجديد، تتولى السيدة ميسام الهاشمي قيادة التطوير الاستراتيجي وتطبيق منظومة التصميم التنظيمي وتخطيط القوى العاملة والمهارات المستقبلية المطلوبة في البنك، بما يضمن مواءمة الهيكل التنظيمي مع الاستراتيجية العامة.

فيما تمتلك السيدة فاطمة أبو الفتح رئيس الفروع وخدمات بريميوم، خبرة تزيد على 20 عاماً في القطاع المصرفي، شغلت خلالها مناصب قيادية وإدارية متعددة. وستشرف السيدة فاطمة أبو الفتح على الإدارة اليومية لشبكة فروع بيت التمويل الكويتي - البحرين وقنوات الخدمة والتوزيع، إضافةً إلى الخدمات المصرفية المميزة "بريميوم".

ويعكس تعيين السيدتين ميسام الهاشمي وفاطمة أبو الفتح حرص بيت التمويل الكويتي - البحرين على تمكين المرأة البحرينية ودعم حضورها الفاعل في مواقع صنع القرار، انطلاقاً من إيمانه بدورها المحوري في تطوير بيئة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع رؤية البنك في إتاحة الفرص المتكافئة، والاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يسهم في بناء منظومة قيادية متنوعة قادرة على مواكبة متطلبات النمو وتحقيق الاستدامة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير في بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلة "يأتي تعيين قيادات وطنية متمرسة في مجالات التصميم التنظيمي وإدارة الفروع ضمن التزامنا المستمر ببناء منظومة قيادية قادرة على دعم استراتيجية البنك وتحقيق تطلعاته المستقبلية، انطلاقاً من إيماننا بأن رأس المال البشري هو المُحرك الأساسي للنجاح والاستدامة".

وأضافت "نولي في بيت التمويل الكويتي - البحرين أهمية خاصة لتمكين المرأة البحرينية ودعمها لتتبوأ مناصب قيادية مؤثرة، إيماناً بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وقدرة على الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي وصنع الفارق. ويجسد تعيين قيادات نسائية في مواقع محورية التزامنا بتعزيز التنوع وبناء بيئة عمل شاملة ترتكز على الجدارة والاستحقاق".

