القاهرة، مصر - تعلن شركة بنيان للتنمية والتجارة ((BONY.CA، المنصة العقارية المستقلة الرائدة في مصر، عن انضمام السيد/ نادر أبوشادي إلى عضوية مجلس إدارتها. ويشغل السيد/ نادر منصب الشريك المؤسس لشركة دار فنتشرز ((Dar Ventures، الذراع الاستثماري لرأس المال المخاطر لشركة دار، كما يشغل منصب رئيس الخزانة للمجموعة بشركة سيدارا ((Sidara، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والاستشارات، وتعمل عبر أكثر من 250 مكتبًا حول العالم. وتستثمر دار فنتشرز في الشركات التي تقود الابتكار والاستدامة في قطاع البيئة العمرانية.

ويتمتع السيد/ نادر أبوشادي بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالي التمويل المؤسسي وإدارة الخزانة، حيث يتولى الإشراف على أنشطة الخزانة وإدارة رأس المال والمخاطر على مستوى مجموعة سيدارا، كما يقود عددًا من صفقات التمويل وإعادة الهيكلة الكبرى عبر شركات خاصة ومدرجة. وخلال مسيرته المهنية، شغل مناصب قيادية في مجال التمويل لدى كلٍ من مجموعة منصور ومنتراك، ومجموعة الفهيم، وأوراسكوم للإنشاءات، كما بدأ مسيرته المهنية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى مؤسسات عالمية من بينها ميريل لينش و HSBC وباركليز.

ويحمل السيد/ نادر أبوشادي شهادة المحلل المالي المعتمد ((CFA، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ((MBA من IE Business School، وقد تم اختياره كأفضل مدير خزانة من قبل جمعية أمناء الخزانة ((Association of Corporate Treasurers كما يُعد شريكًا مؤسسًا لشبكة ((Cairo Angels، إحدى أبرز شبكات الاستثمار الملائكي في المنطقة.

ويأتي هذا التعيين في إطار تركيز بنيان المستمر على تعزيز كفاءة وتشكيل مجلس الإدارة، وضمان توافر مزيج متوازن من الخبرات لدعم الأهداف طويلة الأجل للشركة. وباعتبار دار فنتشرز مساهمًا رئيسيًا طويل الأجل منذ الطرح العام الأولي، فإن استمرار مشاركتها من خلال تعيين السيد/ نادر أبوشادي يعكس توافقها مع استراتيجية بنيان وإطار الحوكمة المعتمد لديها، ويؤكد التزامها بدعم أجندة الشركة لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ويرحب مجلس إدارة بنيان وإدارتها التنفيذية بانضمام السيد/ نادر أبوشادي، ويتطلعون إلى مساهمته في دعم تنفيذ استراتيجية الشركة ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

تعليق نادر أبوشادي

"يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة بنيان في مرحلة مهمة من مسيرة نمو الشركة. ومع استمرار بنيان في التوسع، تزداد أهمية الحوكمة الفعالة ودور مجلس الإدارة المستقل. وأتطلع إلى توظيف خبراتي في مجالي الحوكمة والعمل المصرفي الدولي لدعم طموحات الشركة والمساهمة في توجيه المرحلة المقبلة من نموها."

تعقييب العضو المنتدب

"يسعدنا الترحيب بانضمام السيد/ نادر أبوشادي إلى مجلس إدارة بنيان. وتُعد دار فنتشرز مساهمًا رئيسيًا طويل الأجل وداعمًا قويًا لاستراتيجيتنا على المدى الطويل، ويعكس هذا التعيين تعميقًا إضافيًا لهذه الشراكة. ومن المتوقع أن تسهم خبرات السيد/ نادر أبوشادي المالية، ورؤيته الاستراتيجية، وتجربته في دعم الابتكار، في إضافة قيمة ملموسة لأعمال مجلس الإدارة، في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ مسار نمو الشركة."

-انتهى-

