دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بروبرتي فايندر، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعيين جيمي أوماهوني رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في الشركة. ويحفل سجل أوماهوني بخبرات واسعة في مجال التكنولوجيا والأسواق الدولية بما في ذلك قيادته لاستراتيجيات مالية رائدة وتحقيق التميز التشغيلي.

انضم أوماهوني إلى بروبرتي فايندر قادماً من شركة "فود باندا" في سنغافورة، حيث تقلد العديد من المناصب التنفيذية، كان آخرها منصب المدير المالي، ونجح في إدارة العمليات المالية للشركة عبر 11 سوقاً، مما عزز نموها وربحيتها. وقبل ذلك، تولى العديد من المناصب المالية العالمية العليا في شركة "جاست إيت" في المملكة المتحدة.

وسيتولى أوماهوني في منصبه الجديد قيادة الاستراتيجية المالية لـ "بروبرتي فايندر"، ودعم مسار نموها الطموح وتعزيز مهمتها في مواصلة قيادة منظومة التكنولوجيا المتنامية في المنطقة والارتقاء بالحياة إلى الأفضل في المنطقة.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال مايكل لحياني، الرئيس التنفيذي، بروبرتي فايندر: "نرحب بانضمام جيمي إلى فريق عمل بروبرتي فايندر، مع ما يحمله من معارف وخبرات قيادية سيكون لها بالغ الأثر في مساعدتنا على تحقيق نمو مستدام وزيادة الأثر الإيجابي للشركة في جميع الأسواق التي تخدمها. وحققت الشركة في عام 2024 نتائج مميزة على عدة أصعدة، بما في توسيع عملياتنا وتعزيز فريق العمل بمواهب عالمية متنوعة واستقطاب اهتمام إقليمي من مستثمرين دوليين للمرة الأولى. ومع دخولنا إلى العام 2025، حرصنا على مواصلة هذا الزخم من خلال رفد فريق القيادة بشخصيات مناسبة وعلى درجة عالية من الكفاءة، ونحن سعداء بانضمام جيمي إلى فريقنا للمضي قدماً في تحقيق المزيد من النمو والتطور عبر مسيرتنا."

من جانبه، قال جيمي أوماهوني: "أعتز بانضمامي إلى بروبرتي فايندر في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الشركة وفي وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا العقارية قفزات كبيرة. وأتطلع بشغف للتعاون مع فريق العمل لدعم رسالة الشركة وتعزيز دورها الريادي في مساعدة الناس على اتخاذ القرار المالي الأهم في حياتهم ألا وهو شراء منزل."

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نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.-انتهى-

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