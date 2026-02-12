المنامة، مملكة البحرين: في إطار نهجه الراسخ في دعم المبادرات الاقتصادية والتنموية ذات الأثر المستدام، أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن رعايته الاستراتيجية للمنتدى العالمي السادس للاستثمار لريادة الأعمال (WEIF 2026)، والذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك يومي 10 و11 فبراير 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض.

وتأتي هذه الرعاية الاستراتيجية انسجاماً مع رؤية بيت التمويل الكويتي - البحرين الهادفة إلى دعم المبادرات المتخصصة التي تسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب ترسيخ دور مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال ريادة الأعمال والاستثمار المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ويُنظم المنتدى من قبل مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد المصارف العربية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب نخبة متميزة من الشركاء الإقليميين والدوليين.

ويجمع المنتدى نخبة من القادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وشركاء التنمية، للعمل على ابتكار حلول عملية تسهم في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار وتعبئة رأس المال لبناء مجتمعات قادرة على الصمود "، مع برنامج حافل يتضمن جلسات رفيعة المستوى، ومنصات للتواصل وبناء الشراكات، وفعاليات مصاحبة تركز على التنمية الشاملة والمستدامة، مع اهتمام خاص بالمنطقتين العربية والأفريقية، كما تزامن انعقاد المنتدى مع التحدي الدولي الثامن عشر لرائدات الأعمال (IWEC)

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: "تأتي رعايتنا الاستراتيجية للمنتدى العالمي للاستثمار لريادة الأعمال (WEIF 2026) تأكيداً على التزام بيت التمويل الكويتي -البحرين بدعم المبادرات الدولية التي تسهم في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار المسؤول، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة".

وأضاف: "نعتز بمشاركتنا في حدث عالمي يُقام على أرض مملكة البحرين، ويجسد مكانتها المتقدمة كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات ودعم المبادرات التنموية ذات البعد العالمي، وتجسد رعايتنا لهذا المنتدى حرص بيت التمويل الكويتي - البحرين على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يسهم في توسيع آفاق التمويل، وتعزيز الحلول المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه الرعاية استمراره في القيام بدور محوري في دعم المنصات العالمية التي تعزز الحوار البناء بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار والتنمية، وتدعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، انسجاماً مع استراتيجيته المؤسسية ورؤيته طويلة الأمد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات