تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تستضيف بورصة البحرين، بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، مؤتمر The Market 2.0: Bahrain 2026، في 3 ديسمبر 2026 في مملكة البحرين، تحت شعار: "حركة الأسواق: تمكين العصر القادم من التداول".

سيجمع المؤتمر نخبة من قادة الأسواق المالية العالمية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والجهات التنظيمية، والمستثمرين، ورواد التكنولوجيا، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال ومنظومة التداول المتسارعة التطور. كما يتناول المؤتمر التحولات الجوهرية التي تعيد تشكيل الأسواق المالية على مستوى العالم في إطار مناقشات ترتكز على الدور المتنامي للتكنولوجيا والبيانات والانظمة التشغيلية الجديدة في تعزيز كفاءة الأسواق ومرونتها وشفافيتها ومدى إمكانية الوصول إليها. كما ستتضمن الجلسات الرئيسية نقاش حول تطوير منصات التداول، واستراتيجيات التنفيذ المتطورة، وكيفية تعزيز الوصول إلى السيولة، إلى جانب التقدم في أنظمة مراقبة الأسواق، وأحدث التطورات في عمليات ما بعد التداول.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 500 مشارك، من ضمنهم ممثلوا البورصات الإقليمية والدولية، والجهات التنظيمية، وشركات الوساطة، والشركات المدرجة، إلى جانب رواد الاستثمار ونخبة من الجهات المؤثرة التي تساهم في تشكيل مستقبل أسواق المال العالمية.

وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر: كلمات رئيسية، وجلسات نقاش، وحوارات استراتيجية متخصصة، إلى جانب نقاشات حول الدور المتنامي للأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الفورية للأسواق في تعزيز مرونة الأسواق، وضمان استمرارية العمليات، وتحسين كفاءة التداول، ودعم الاستدامة طويلة الأمد للأسواق المالية. كما سيوفر المؤتمر منصة لقادة القطاع لتبادل الرؤى حول الفرص الناشئة، والتطورات التنظيمية، والابتكار، والاتجاهات المستقبلية لمنظومات التداول العالمية.

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، قائلاً: "يسرنا استضافة مؤتمر "The Market 2.0: Bahrain 2026" في مملكة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. ويجسّد هذا المؤتمر التزام بورصة البحرين المتواصل بدعم تطوير منظومة أسواق المال في المملكة وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي. وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية، يشكّل هذا المؤتمر منصة استراتيجية تجمع نخبة من قادة القطاع، والجهات التنظيمية، والمستثمرين، ومزودي التكنولوجيا لتبادل الرؤى، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات ومناقشة مستقبل التداول وسبل تطوير أنظمة التداول وتعزيز البنية التحتية للأسواق. ومن خلال هذه المبادرة، نؤكد سعينا المستمر إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز أطر التعاون، ودفع عجلة النمو المستدام عبر أسواق المال الإقليمية والدولية."

ومن جانبه، صرح السيد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية بقوله:”لقد أصبح مؤتمر The Market 2.0 منصة استراتيجية لتعزيز أجندة التكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية. ففي ظلّ تكيّف البورصات وبُنى السوق التحتية مع التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، والحوسبة السحابية، والرقابة، وابتكارات ما بعد التداول، يوفّر هذا الحدث منصة متخصصة لمناقشة سبل جعل أسواقنا العربية أكثر كفاءة ومرونة وترابطاً واستعداداً للمستقبل. ونحن فخورون بالشراكة مجدداً مع بورصة البحرين في استضافة النسخة الثانية على التوالي في مملكة البحرين، والبناء على نجاح نسخة عام 2025، وعلى الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطوير الأسواق الإقليمية“.

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي https://market2026.arab-exchanges.org

لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".

لاستفساراتكم الصحفية، يرجى التواصل مع:

إدارة التسويق وتطوير الأعمال

بريد الكتروني: mbsd.info@bahrainbourse.com

لاستفساراتكم العامة، يرجى التواصل:

مرفأ البحرين المالي

يوابة المرفأ، الطابق الرابع

ص.ب.: 3203

المنامة، مملكة البحرين

info@bahrainbourse.com

www.bahrainbourse.com

-انتهى-

#بياناتحكومية