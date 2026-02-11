المنامة، البحرين : أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، فوزها بجائزة ’الشراكة الاستراتيجية الأكثر تميزاً في مجال المدفوعات الرقمية‘ خلال حفل توزيع جوائز المالية العالمية لعام 2025م، وذلك عن تعاونها الاستراتيجي الرائد مع ماستركارد، إذ يعكس هذا الإنجاز حرص stc pay على تعزيز الشمول المالي، والدفع بعجلة التحول نحو اقتصاد رقمي لا نقدي بالمملكة، دعماً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبصفتها المحفظة الرقمية المتكاملة الوحيدة على مستوى المملكة، فإن stc pay حريصة على تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مالية آمنة وميسرة، مرخّصة من مصرف البحرين المركزي، وتشمل التحويلات المحلية والدولية، والبطاقات مسبقة الدفع، وسداد الفواتير، وبرامج المكافآت الحصرية. وقد حصدت stc pay هذه الجائزة نظير تعاونها مع ماستركارد في طرح بطاقات مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء، من بينها بطاقة ’stc pay Mastercard Elite‘ مسبقة الدفع، والتي يمكن استخدامها حول العالم، بالإضافة إلى توفير مزايا حصرية تشمل الدخول إلى قاعات الاستراحة في المطارات، ومكافآت الاسترداد النقدي الإضافي، وخصومات السفر. كذلك تتيح بطاقات العائلة ’stc pay Mastercard Family Cards‘ مشاركة هذه المزايا مع ما يصل إلى خمسة من أفراد العائلة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة وفاعلية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد متين زافراك، الرئيس التنفيذي لشركة stc pay البحرين، قائلاً: "إن فوز stc pay البحرين بهذه الجائزة يجسد حرصنا على عقد شراكات استراتيجية تثري تجارب عملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال، كما تسهم في دعم النمو الاقتصادي بمملكة البحرين. ونهدف من خلال تعاوننا مع ماستركارد إلى توسعة نطاق خدماتنا المالية الآمنة والمبتكرة، بما يعزز من مسيرة الاقتصاد الرقمي."

وتجدر الإشارة إلى أن stc pay تواصل تعاونها مع كبرى الشركات العالمية والجهات الحكومية وشركاء التقنية، بما يرسّخ من مكانتها بصفتها رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية. ومن خلال حلولها المالية الآمنة والميسرة، تسهم stc pay في صياغة مستقبل رقمي أكثر ترابطاً وشمولاً وازدهاراً لمملكة البحرين، بما يعزز من ريادة المملكة إقليمياً في مجال التمويل الرقمي.

