مسقط، : استضاف صُحار الدولي بالشراكة مع فيزا وبالتعاون مع لهن عُمان بنجاح الفعالية الختامية لبرنامج "She’s Next" في سلطنة عُمان، وقد تم تقديم جوائز مالية بإجمالي 38,000 ريال عُماني لدعم نمو الأعمال التجارية التي تملكها رائدات أعمال عمانية. وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي البنك لتمكين رائدات الأعمال العمانيات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040. وقد تم توزيع الجوائز على ثلاث فئات، شملت الجائزة الرئيسية بقيمة 21,000 ريال عُماني، وجائزة المركز الثاني بقيمة 11,500 ريال عُماني، وجائزة الفائزة من اختيار الجمهور بقيمة 5,500 ريال عُماني، مؤكداً على أهمية إشراك الجمهور في عملية التقييم.

وقد فازت بالجائزة الكبرى شركة Baladi Baby المملوكة لأحلام الخابورية، فيما حصلت شركة Luvashk المملوكة لليلى فاضل على جائزة المركز الثاني، بينما نالت شركة Ypyap Param المملوكة لعهد الشبلي جائزة اختيار الجمهور.

أُقيمت الفعالية في مبنى السيِّف بشاطئ القرم، وجمعت نخبة من رواد ورائدات أعمال، حيث تضمنت الفعالية عروض استعرضت فيها خمس متأهلات من التصفيات النهائية استعرضن فيها مشاريعهن وخطط النمو والتوسّع أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين من صحار الدولي وفيزا و"لهنّ عُمان"، حيث وفّر البرنامج منصة متكاملة جامعة بين التوجيه وتنمية المهارات إلى جانب تقديم الدعم المادي، معززاً نمو المشاريع النسائية وتمكينها من التوسّع.

وحول ذلك، علّق عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "يُمثّل تمكين رائدات الأعمال العُمانيات استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، في ظل ما أثبتته المرأة العُمانية من قدرة على الريادة والابتكار وإسهام فاعل في دعم التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات. ومن خلال مبادرة “She’s Next”، نسعى إلى دعم جيل جديد من القيادات الريادية وتحويل طموحاتهن إلى قيمة اقتصادية ملموسة تُسهم في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومتطور، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040. ويأتي التزامنا بتمكين المرأة ضمن استراتيجيتنا لدعم النمو الشامل وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، حيث نواصل عبر منتجات مثل "أنتِ زاهية" و "زاهية بلس" تقديم خدمات مالية مصممة بعناية، تدعم حضور المرأة في المشهد الاقتصادي."

وقد ضمّت لجنة التحكيم، متمثلةً في أعضاء من صحار الدولي كلًّا من: المهندسة عائشة السيفية، رئيسة مجموعة التحوّل، والدكتور مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق، إضافةً إلى الدكتورة سهام الحارثية. قدّمت المتأهلات عروضًا منظمة ونقاشات مثرية، استعرضن من خلالها جميع جوانب مشاريعهن، بما في ذلك عناصر الابتكار وإمكانيات التوسع، والأهمية السوقية، وأثرها في مختلف القطاعات.

وفي تعليقها على المبادرة، قالت مها نظام، رئيسة قسم التسويق في دول مجلس التعاون الخليجي بشركة فيزا: "انطلق برنامج She’s Next من قناعة بسيطة مفادها أن تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في مسار أي مشروع. وقد أثبتت رائدات الأعمال المشاركات في هذا البرنامج أن المرأة العُمانية تمتلك الأفكار والطموح والقدرة على التوسع والنمو. وفي Visa، نؤمن بأن الاقتصادات الشاملة هي اقتصادات أكثر قوة، وأن تمكين المشاريع التي تقودها النساء يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق ذلك. ويتمثل دورنا، بالشراكة مع صحار الدولي، في ضمان ألا تتعثر الطموحات بسبب محدودية الوصول إلى الموارد. فهذا هو المعنى الحقيقي للتقدم المستدام."

وكجزء من رحلة تطوير البرنامج، سيستفيد المشاركون من إرشاد شخصي تقدمه الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، بهدف دعمهم في تطوير استراتيجيات أعمالهم وتعزيز جاهزيتهم للنمو. وقد تعزز هذا النهج في بناء القدرات من خلال التعاون مع مبادرة لَهُنَّ، وهي مؤسسة رائدة تُعنى بتطوير دور المرأة في قطاع الأعمال، لضمان حصول المشاركين على توجيه منهجي يدعم الاستدامة على المدى الطويل.

من جانبها، قالت شذى بنت سالم المسكرية، مؤسسة مبادرة «لَهُنَّ» في عُمان: "في لهُنَّ عُمان، أدّينا دورًا استراتيجيًا في برنامج She’s Next؛ حيث ساهمنا في صياغة معايير التأهل، وتصميم استمارة التقديم، وتقييم أكثر من 270 متقدمة، إلى جانب إرشاد المتأهلات النهائيات في إعداد عروضهن التقديمية. إن المشاركة في برنامج يُعزّز صوت المرأة العُمانية ويُبرز إمكاناتها تجربة بالغة القيمة. هكذا نصنع الأثر الحقيقي: عبر إبراز إسهاماتهن، والاعتراف بها، ودعمها من خلال تمويل يُسهم في تشكيل مستقبل عُمان الاقتصادي والاجتماعي."

وقد تعزز هذا النهج في بناء القدرات من خلال التعاون مع مبادرة لَهُنَّ، وهي مؤسسة رائدة تُعنى بتطوير دور المرأة في قطاع الأعمال، لضمان حصول المشاركين على توجيه منهجي يدعم الاستدامة على المدى الطويل.

ومن خلال دعم مبادرات رائدة مثل "She’s Next"، يواصل صحار الدولي تمكين ريادة الأعمال، ودعم الأولويات الوطنية، وتعزيز شمولية القاعدة الاقتصادية في السلطنة. ويعزز البنك التزامه بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا وتنافسية واستدامة للوطن، من خلال تزويد رائدات الأعمال بإمكانية الوصول إلى رأس المال والإرشاد والحلول المصرفية المصممة خصيصًا لاحتياجاتهنّ.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

