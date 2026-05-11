أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك وفد من وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة SelectUSA للاستثمار 2026، التي عُقدت في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو. وترأس الوفد سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، حيث التقى الوفد مع شركاء ومستثمرين وجهات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز الحوار الاستثماري الثنائي، وبناء علاقات بين القطاعين العام والخاص، وربط رؤوس الأموال الأمريكية بالفرص الاستثمارية في دولة الإمارات، ودفع الشراكات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، وعلوم الحياة والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والبنية التحتية.

ويعكس حضور الوزارة عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تستند إلى إطار استثماري ثنائي يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي، إلى جانب روابط رأسمالية قائمة تشمل أكثر من 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة، وأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأمريكية في دولة الإمارات.

وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات:"تُعد العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة واحدة من أبرز شراكاتنا الاستراتيجية. وانطلاقاً من إطار استثماري ثنائي يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي، وما يعززه من روابط رأسمالية عميقة بين الجانبين، تعكس هذه العلاقة قيمة اقتصادية متبادلة راسخة. وقد شكّلت مشاركتنا في قمة SelectUSA 2026 فرصة لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية، من خلال التفاعل المباشر مع المستثمرين الأمريكيين في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، وعلوم الحياة، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة مفضلة لرؤوس الأموال الأمريكية الساعية إلى النمو والتوسع العالمي."

وتؤكد مشاركة وزارة الاستثمار في قمة SelectUSA 2026 التزام دولة الإمارات بترجمة هذا الإطار الاستثماري إلى نتائج ملموسة، تشمل تدفقات رأسمالية فعّالة، وشراكات استراتيجية، وتعاوناً اقتصادياً مستداماً. ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كإحدى أكثر وجهات الاستثمار ديناميكية على مستوى العالم، يبقى الانخراط مع المستثمرين والمؤسسات الأمريكية محورياً في دعم التنويع الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال التحويلية.

حول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة:

تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري عالمي يتميز بشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى بالأسواق الدولية. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستثمر الوزارة في البيئة الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة، ما يُرسّخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وذات رؤية مستقبلية للمستثمرين والشركات الدولية.

حول "استثمر في الإمارات (Invest UAE)"

تُعد منصة "استثمر في الإمارات (Invest UAE)" مبادرة تابعة لوزارة الاستثمار، مخصصة لتعزيز منظومة الاستثمار في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار. وبقيادة الوزارة، تهدف "استثمر في الإمارات" إلى استقطاب وتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مختلف قطاعات اقتصاد الدولة، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين العالميين والدول. وتسعى المنصة إلى توفير بيئة تمكّن الأفراد والشركات ورؤوس الأموال من النمو والازدهار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة ومتميزة على المستوى العالمي.

