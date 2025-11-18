دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سينتينل وان SentinelOne ، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي الأصلي (AI-native) أنها ستكشف عن رؤيتها وخارطة طريقها ومحفظتها الجديدة لتأمين عالم يعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعالية OneCon 2025 . وتسهم استراتيجية الشركة في مجال الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساعدة العملاء على تسريع وتعزيز استفادتهم الآمنة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات - من حماية أدوات وتطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي إلى تحول وأتمتة عمليات الأمن السيبراني.

وستركّز جميع الإعلانات والابتكارات خلال OneCon 2025 على كيفية تمكين المؤسسات من تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحقيق الأمن الذاتي، ومنها إطلاق وتوفير محفظة جديدة لتأمين الذكاء الاصطناعي وخطوط البيانات المهيأة للذكاء الاصطناعي ومنظومات التنسيق المتقدمة عبر دمج Observo AI و Singularity AI SIEM، بالإضافة إلى توسيع قدرات حلول Purple AI، وهو المحلل الأمني الوكيل والأفضل في فئته من SentinelOne، إلى جانب الكشف عن خدمات جديدة مدارة و معزَّزة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات والاستجابة لها تحمل اسم Wayfinder.

في تعليقه على الأمر قال تومر واينغارتن، الرئيس التنفيذي لشركة :سينتينل وان "لطالما آمنت SentinelOne بأهمية تمكين المؤسسات من الاستفادة من القوة التحولية للذكاء الاصطناعي بثقة، وهذا يعني تمكينها من إتقان مجالين أمنيين في آن واحد: الأمن لدعم الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي لدعم الأمن . ولا نقتصر في OneCon 2025 على طرح رؤية مستقبلية لأمن الذكاء الاصطناعي وحسب، بل نقدم المنصة والأدوات والاستراتيجيات والخدمات التي تحتاجها المؤسسات لبناء وتأمين وتحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي اليوم بطريقة بسيطة وسريعة وآمنة."

محفظة جديدة من حلول تأمين الذكاء الاصطناعي

أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي ومحفّزاته ووكلاؤه ومسارات البيانات بمثابة سطح الهجوم الجديد. وفي الوقت نفسه، تجد فرق الأمن السيبراني نفسها مُثقلة بكمية البيانات والتعقيد والسرعة الفائقة للمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وخلال مؤتمر OneCon 2025، تضع SentinelOne المدافعين في موقع السيطرة على موجة الذكاء الاصطناعي، إذ تكشف عن مجموعة أمنية جديدة تركّز على تأمين استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعلنة والخفية، إلى جانب حماية عمليات الترميز ومنع تسرب البيانات وتأمين الوكلاء وغيرها. وتتضمن هذه المجموعة ثلاث حلول متاحة الآن تجارياً، بالإضافة إلى حل واحد بنسخة تجريبية لجعل إمكانات أمن الذكاء الاصطناعي واقعاً ملموساً اليوم.

توفر خاصية Prompt Security for Employees الرؤية والمراقبة اللحظية لاستخدام الموظفين لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل دعمها لأكثر من 15,000 موقع يعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعمل هذه الخاصية على اكتشاف مخاطر الذكاء الاصطناعي الخفي (Shadow AI) والقضاء عليها، ومنع تعرّض البيانات الحساسة للخطر.

أما خاصية Prompt Security for AI Code Assistantsفتوفر حماية لاستخدام أدوات الترميز المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال إزالة الأسرار والبيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية من الشيفرات بشكل فوري لمنع تسريب البيانات. كما يعمل ماسح الكودات الضعيفة الآني على حظر المخرجات غير الآمنة أو الخبيثة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي قبل دخولها مرحلة الإنتاج، مما يساعد المطورين على كتابة الكودات بسرعة وأمان أكبر، مع الحفاظ على سيطرة المؤسسة والامتثال لأنظمتها.

وتحمي خاصية Prompt Securityلتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحلول المُخصّصة القائمة على الذكاء الاصطناعي -من روبوتات الدردشة إلى عمليات الأتمتة المعقّدة - من التهديدات الناشئة مثل الحرمان من الموارد وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد. كما توفّر خاصية أمن المحفّزات للذكاء الاصطناعي الوكيل بنسختها التجريبية ( إمكانات الرؤية الآنية وتقييم المخاطر وحوكمة الوكلاء الذاتيين المبنيين على بروتوكول سياق النماذج MCP بوصفها أول حل متكامل يوفّر الحماية والرصد والتحكم بعمليات الذكاء الاصطناعي الوكيل بسرعة الآلة.

خط جديد من البيانات المهيأة للذكاء الاصطناعي

بعد استحواذها على Observo AI مؤخرًا، تقدم SentinelOne أول عملية دمج داخل Singularity Platform لتمنخ العملاء منصة بيانات أصلية بالذكاء الاصطناعي لدعم عمليات الأمن الذكية، وإعادة تصور كيفية جمع البيانات وإثرائها والتصرف بناءً عليها عبر منظومتهم الأمنية بالكامل.

يجمع تكامل Observo AI مع منصة Singularity AI SIEM بين التحكم الذكي بالبيانات المصمَّم أصلاً للذكاء الاصطناعي، وبين التحليلات والتنظيم المدعومين بالذكاء الاصطناعي الوكيل، بما يعزّز كفاءة مسارات البيانات لترقية قدرات كشف التهديدات وتحقيق استجابة ذاتية عبر جميع بيانات الأمن السيبراني.

وتقوم البنية المتطورة لمعالجة البيانات المتدفقة في Observo AI باستيعاب وتوحيد كميات هائلة من البيانات تصل إلى بيتابايتات من أي مصدر بكفاءة عالية، ثم تحديد أولوياتها وتوجيه ما هو أكثر أهمية إلى منصة Singularity AI SIEM . ويُنتج هذا الدمج التحولي الفريد الحلول الوحيدة لإدارة أمن المعلومات والأحداث القادرة على توفير تحليلات ما قبل الاستيعاب بالإضافة إلى جمع البيانات بأسلوبي الطلب أو البث بكل مرونة.

قدرات جديدة وموسّعة لمنصة Purple AI

تستعرض SentinelOne خلال مؤتمر OneCon 2025 مجموعة من القدرات الجديدة المهمة لمنصتها الشهيرة والمتميّزة في فئتها – وهي محلّل الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل Purple AI - وذلك بهدف مساعدة فرق الأمن على البقاء في صدارة الهجمات المتقدمة من خلال الأمن الذاتي.

وتتضمن هذه القدرات أحدث التطورات في عمليات الفرز والتحقيق وسير العمل في Purple AI، لتجمع بين مستوى تفكير يقارب التفكير البشري وبين قدرات التنظيم والاستجابة المؤتمتة. واستناداً إلى خارطة Purple الخاصة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، تركّز هذه الإمكانات على تقليص زمن الكشف والتحقيق والاستجابة من ساعات إلى دقائق بالنسبة للمحلّلين، بما يتيح للبشر التركيز على الحوادث الحرجة عالية الأهمية التي تتطلب خبرات بشرية مباشرة.

التحقيقات الذاتية المؤتمتة المعتمدة على الذكاء الوكيل مع الاستدلال الديناميكي (نسخة معاينة) : تحقيقات مؤتمتة بالكامل من البداية إلى النهاية بضغطة واحدة، تغطي مراحل الاكتشاف وتقييم التنبيهات والتحقق من الفرضيات وتحليل التأثير والتوصية بالاستجابة المناسبة، وإنشاء قواعد مخصّصة بشكل استباقي . ويقلب Purple AI المعادلة من “عمل بشري مدعوم بالذكاء الاصطناعي” إلى “عمل يقوم به الذكاء الاصطناعي ويوافق عليه البشر”، مع توثيق كل خطوة وكل استنتاج بوضوح داخل لوحة تحقق واحدة ليتم اعتمادها بشرياً . ويسمح الوكلاء القائمون على الذكاء الاصطناعي في Purple للنظام بتحليل المشكلات عبر الاستدلال المنطقي، والتحوّل ديناميكياً بدقة عالية عند اكتشاف معلومات جديدة، وتحديد إجراءات استجابة واضحة ليقوم البشر بتنفيذها .

تحقيقات مؤتمتة بالكامل من البداية إلى النهاية بضغطة واحدة، تغطي مراحل الاكتشاف وتقييم التنبيهات والتحقق من الفرضيات وتحليل التأثير والتوصية بالاستجابة المناسبة، وإنشاء قواعد مخصّصة بشكل استباقي ويقلب المعادلة من “عمل بشري مدعوم بالذكاء الاصطناعي” إلى “عمل يقوم به الذكاء الاصطناعي ويوافق عليه البشر”، مع توثيق كل خطوة وكل استنتاج بوضوح داخل لوحة تحقق واحدة ليتم اعتمادها بشرياً ويسمح الوكلاء القائمون على الذكاء الاصطناعي في للنظام بتحليل المشكلات عبر الاستدلال المنطقي، والتحوّل ديناميكياً بدقة عالية عند اكتشاف معلومات جديدة، وتحديد إجراءات استجابة واضحة ليقوم البشر بتنفيذها التحقيقات والاستجابة المؤتمتة والوكيليّة عبر تكامل Purple AI مع منصة ) Singularity Hyperautomation نسخة معاينة): تتكامل Purple AI بسلاسة مع منصة Singularity Hyperautomation لتنفيذ مسارات العمل المعتمدة مسبقاً لدى العملاء، بما يتيح إجراء تحقيقات وكيليّة كاملة - تشمل التحقق من الفرضيات عبر إجراءات مثل التواصل مع المدافعين البشريين عبر Slack إلى جانب إظهار الإجراءات الموصى بها والمعتمدة مسبقاً ليتم تنفيذها بشكل وكيلي مؤتمت .

مع منصة نسخة معاينة): تتكامل بسلاسة مع منصة لتنفيذ مسارات العمل المعتمدة مسبقاً لدى العملاء، بما يتيح إجراء تحقيقات وكيليّة كاملة - تشمل التحقق من الفرضيات عبر إجراءات مثل التواصل مع المدافعين البشريين عبر إلى جانب إظهار الإجراءات الموصى بها والمعتمدة مسبقاً ليتم تنفيذها بشكل وكيلي مؤتمت إنشاء قواعد كشف مخصّصة بالاعتماد على الذكاء الوكيلي (نسخة معاينة): داخل واجهة التحقيق، يمكن للمحلّلين الحصول على قواعد كشف مخصّصة يوصي بها الذكاء الوكيلي، ويمكن إنشاؤها بضغطة واحدة فقط، مما يمكّن فرق الأمن من تحديد الهجمات المماثلة وإيقافها فوراً قبل انتشارها .

كما ستقدّم SentinelOne طرقاً جديدة للاستفادة من قدرات Purple AI عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية أو المُخصّصة، بدءاً بخوادم MCP، وهي أول ابتكار ضمن سلسلة من الحلول الجديدة المصممة لتوسيع نطاق Purple AI إلى تطبيقات ومنصات أخرى.

• خادم بروتوكول سياق النماذج (MCP) لمنصة: Purple AI يوفّر هذا الخادم تكاملاً آمناً وسلساً بين منصة Singularity وأي إطار عمل للذكاء الاصطناعي أو أي نموذج لغوي ضخم. وبصفته مترجماً شاملًا ومركزاً ذكياً، فإنه يمكّن المطوّرين والشركاء من بناء تجارب ذكاء اصطناعي وكيليّة مخصّصة تعتمد على السياق الكامل والتحليلات المتقدمة التي توفّرها منصةSentinelOne . الخادم مفتوح المصدر Purple AI MCP Server متاح اليوم عبر GitHub .

