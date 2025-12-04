يشارك صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، في مؤتمر التمويل التنموي Momentum 2025 الذي يُنظّمه صندوق التنمية الوطني خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025 بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض شريكاً مستضيفاً، إلى جانب مشاركة الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، وقادة مؤسسات التمويل والتنمية، وصُنّاع القرار، والمستثمرين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لبحث مستقبل التمويل التنموي وآفاق الشراكات الهادفة لتنمية القطاعات الواعدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن الصندوق ينظر إلى السياحة بوصفها قطاعاً اقتصادياً مُحرّكاً للنمو والتنمية، مبيناً أن دورهم يتمثل في تحويل إمكاناتها إلى استثماراتٍ قابلة للتمويل والتنفيذ؛ وأن اهتماماتهم تتعدى تمويل المشاريع، لتشمل تمكين القطاع الخاص وروّاد الأعمال، وبناء منظومةٍ متكاملةٍ تشجّع على تطوير وجهاتٍ سياحيةٍ مستدامةٍ تترك أثراً على المجتمعات، وترفع جودة التجربة السياحية في المملكة.

وتأتي المشاركة في إطار دور الصندوق في جذب رأس المال وتحفيز الاستثمار في مشاريع السياحة المستدامة في المملكة، وتعزيز التكامل مع المنظومة التمويلية، بما يسهم في تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع تنمويةٍ ذات تأثيرٍ اقتصاديٍ واجتماعيٍ يمتد إلى المجتمعات والوجهات السياحية في المملكة.

ويستعرض الصندوق خلال المشاركة في المؤتمر الحلول التمويلية وبرامج التمكين غير المالي عبر مركز نمو السياحة -الذراع الممكّن غير التمويلي في الصندوق- الذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات روّاد الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع وتعزيز تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي تنظيم مؤتمر التمويل التنموي ليجسّد دور صندوق التنمية الوطني ممكنًا رئيساً للتنمية في المملكة، وذراعاً إستراتيجياً يقود مشهد التمويل التنموي من خلال الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته، والبالغ عددها 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً.

وسيسهم الصندوق عبر هذا المؤتمر في توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي لضمان استدامة النمو وتمكين القطاعات الحيوية من إنجاز الأهداف التنموية محلياً وعالمياً

فيما يسهم مؤتمر التمويل التنموي عبر منصته العالمية في تعزيز التنسيق والتكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، والمؤسسات المالية التنموية العالمية، وبناء شراكات مع قادة القطاعين العام والخاص؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، في سياق السعي إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

صندوق التنمية السياحي:

يُعد صندوق التنمية السياحي المُمكّن الوطني لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز دوره تقديم التمويل، ليشمل تحفيز الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الوجهات السياحية.

يعمل الصندوق على دعم روّاد الأعمال والمنشآت السياحية من خلال توفير حلول مالية وبرامج دعم غير مالية، كما يستقطب المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في تطوير مشاريع سياحية كبرى.

يهدف الصندوق إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكات الإستراتيجية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وإثراء تجارب الزوار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ملتزماً بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة، ومؤكداً على قربه من المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع فريق التواصل المؤسسي في صندوق التنمية السياحي عبر البريد الإلكتروني: cc@tdf.gov.sa

