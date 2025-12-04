القاهرة: وقعت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير و ادارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة و منشات التجزئة و الترفيه فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وآسيا عن شراكة استراتيجية مع شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، لتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة ترتقي بتجربة العملاء في مراكزها المختلفة بمصر.

تم توقيع الشراكة في مقر مجموعة ماجد الفطيم بحضور السيدة رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان، والسيد أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم للتمويل الاستهلاكي. وتمثل هذه الشراكة مرحلة مهمة في تطوير قطاعي التجزئة والتمويل في مصر، وتعزز دور الشركتين في تقديم خدمات أكثر تركيزًا على العملاء ومدعومة بالتحول الرقمي.

ومن خلال تطبيق لايم، يمكن للعملاء الوصول إلى حلول مالية مرنة تلبي احتياجاتهم، بدءًا من الموافقات الفورية، مرورًا بخيارات الدفع بالتقسيط، ووصولًا إلى خطط التمويل الشخصية. كما يتيح التطبيق إدارة المشتريات بسهولة ومرونة، بما يتوافق مع ميزانية العميل وأسلوب حياته، حيث يمكن توقيع العقد في نقاط بيع لايم والحصول على التمويل مباشرةً دون أي تعقيد.

وتجسد هذه الشراكة التزام ماجد الفطيم بتقديم تجارب تسوق شاملة وميسّرة تلبي توقعات العملاء المتغيرة فيما يتعلق بالقيمة والراحة والمرونة. كما تدعم توسّع لايم في حلول التمويل المرتبطة بأسلوب الحياة، بما يسهم في دفع التحول نحو اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على طرق الدفع غير النقدية. ومن خلال حلولها التمويلية المرنة، والتي تشمل الموافقات الفورية، و وخيارات السداد بالأقساط، وخطط التمويل المخصّصة، كما تمكّن العملاء من إدارة مشترياتهم بسهولة وبما يتوافق مع ميزانياتهم واحتياجاتهم الفردية.

وفي هذا السياق صرحت رشا عزب ، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان قائلة:"تعكس شراكتنا مع لايم ألتزام مجموعة ماجد الفطيم بالاستمرار في تقديم حلول مبتكرة ومرنة لعملائنا لتجربة تسوّق استثنائية. من خلال تقديم عروض حصرية تجمع بين الترفيه والقيمة المضافة. نواصل دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي التوقعات المتغيرة لزوارنا في جميع أنحاء مصر".

وأضاف أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم: "تعكس شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم رؤيتنا في دمج الحلول المالية بسلاسة في حياة الناس اليومية، وتمكينهم من الاستفادة من خيارات تمويلية مبتكرة داخل أبرز وجهات التسوّق في مصر. نحن نؤمن بأن التعاون مع مجموعة رائدة مثل ماجد الفطيم خطوة مهمة نحو بناء منظومة تمويلية أكثر شمولًا واستدامة."

وبدءاً من هذا الشهر، تنطلق أولى فعاليات التعاون من خلال حملة استرداد نقدي لمدة شهر في كل من مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية، وسيتي سنتر المعادي. وسيحصل العملاء الذين يسددون مصاريفهم الدراسية عبر لايم في أي من هذه الوجهات على استرداد نقدي بنسبة 15% دون حد أقصى، وذلك من خلال بطاقة الهدايا الحصرية من ماجد الفطيم، المقبولة في أكثر من 700 متجر تشمل الأزياء والإلكترونيات والمطاعم والترفيه وأنماط الحياة. كما ستتواجد نقاط بيع لايم داخل المراكز التجارية لتمكين العملاء من التسجيل واستلام قيمة الاسترداد النقدي فوراً في الموقع، مما يضمن تجربة عملية وسريعة وسلسة.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.majidalfuttaim.com/ar

نبذة عن لايم للتمويل الاستهلاكي:

لايم للتمويل الاستهلاكي هي أكبر منصة رقمية في مصر متخصصة في تمويل التعليم كاستثمار طويل الأجل. بينما تنطلق لايم بتمكين العائلات عبر حلول تمويلية مرنة، وواضحة، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطي رحلة التعليم كاملة من الحضانة وحتى الدكتوراه، فإنها في الوقت ذاته تؤسس قاعدة للتوسع مستقبلاً نحو قطاعات أخرى ذات تأثير واسع.

يقدّم التطبيق منصة رقمية شاملة تضم نخبة من المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجربة رقمية سلسة للتسجيل والموافقة، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة. برؤية تهدف إلى خدمة شرائح متعددة من المستهلكين وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول رقمية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، أنشأت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات شركة لايم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. بدعم من الخبرة والقوة المؤسسية لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، وإشراف مجلس من الخبراء متعدد التخصصات، تلتزم لايم بتحقيق نمو منظم، وشمول مالي، وأثر مستدام في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في مصر.

