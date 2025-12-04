القاهرة: أعلنت مجموعة عز العرب، الوكيل الرسمي لعلامة فيراري في مصر، عن الكشف الرسمي لإطلاق Ferrari 12Cilindri لأول مرة في السوق المصري، وذلك خلال حفل حصري أُقيم في فندق الجيزة بالاس القاهرة، في خطوة تُجسّد أحدث ابتكارات فيراري في فئة محركات الـV12 ومعايير الأداء الإيطالي المميز. ويأتي تقديم هذا الطراز الاستثنائي ليعكس النمو اللافت في فئة السيارات فائقة الفخامة في مصر، ويؤكد التزام مجموعة عز العرب بتقديم أحدث طرازات فيراري لعشاقها في السوق المحلي.

ويمثل تقديم Ferrari 12Cilindri خطوة محورية في رحلة فيراري الممتدة لأكثر من 80 عامًا في تطوير محركات الـV12، حيث يجمع الطراز الجديد بين القوة الاستثنائية والتصميم الكلاسيكي المستوحى من تراث فيراري العريق. وتأتي السيارة بمحرك 6.5 لتر تنفس طبيعي يولد 819 حصان عند 9,500 دورة/دقيقة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 2.9 ثانية، وسرعة قصوى تتجاوز 340 كم/س، إلى جانب منظومة متقدمة تشمل التوجيه الرباعي، المكابح الكربونية، الديناميكا الهوائية النشطة، ونظام التعليق المغناطيسي لضمان أعلى مستويات الثبات والتحكم.

ويأتي التصميم الخارجي للطراز الجديد ليعكس رؤية مستقبلية مستوحاة من العصر الذهبي لسيارات GT لدى فيراري، وتحديدًا طراز Daytona الأسطوري، من خلال خطوط انسيابية صنعت في مركز تصميم فيراري بقيادة فلافيو مانزوني، ليحصل التصميم على جائزة Compasso d’Oro 2025 كواحد من أبرز الأعمال الهندسية والفنية لهذا العام. أما المقصورة الداخلية، فتقدم تجربة قيادة مزدوجة عبر منظومة شاشات رقمية تشمل شاشة 15.6 بوصة للسائق وأخرى 8.8 بوصة للراكب، مع واحدة من أكبر مساحات التخزين ضمن فئتها، مما يجعلها سيارة GT عملية دون المساس بروح الأداء الرياضي.

وبالتزامن مع الإطلاق، أعلنت مجموعة عز العرب عن فتح باب الحجز الرسمي للطراز الجديد في مصر، مع توفر عدد محدود من الوحدات للطلب الفوري، بينما تبدأ تسليمات النسخ المُعدة وفق المواصفات المخصصة للعملاء اعتبارًا من أوائل عام 2026، بما يلبي متطلبات الباحثين عن إعدادات خاصة وتجربة اقتناء فريدة.

وفي هذا الإطار، قالت ياسمين خفاجي، المدير العام لعلامة فيراري في مصر: "يُعد إطلاق Ferrari 12Cilindri في مصر خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المستمر في مجموعة عز العرب بتعزيز سوق السيارات فائقة الفخامة، وإتاحة الفرصة لتقديم أحدث الطرازات العالمية فور إطلاقها. ويمثل هذا الطراز تحديدًا ذروة ما وصلت إليه فيراري من هندسة وأداء، ويؤكد وجوده في مصر اليوم تطور السوق وقدرته على استيعاب نماذج استثنائية تتميز بهذا المستوى من الندرة والقيمة."

وأضاف أدهم فاروق، مدير علامة فيراري في مصر: "شهدت السنوات الأخيرة تحولًا واضحًا في احتياجات وتوقعات عملاء فيراري في مصر، مع تزايد الطلب على الطرازات النادرة ذات المواصفات الخاصة. ويأتي طرح Ferrari 12Cilindri ليأخذ هذه التجربة إلى مستوى جديد، فهو نموذج يجمع بين القوة والتراث وقيمة الاقتناء الفريدة. هدفنا تقديم تجربة امتلاك متكاملة، تشمل الاستشارة والتخصيص والتسليم، بما يعكس معايير فيراري العالمية ويلبي تطلعات مجتمع هواة الحصان الجامح في مصر."

ويأتي تقديم Ferrari 12Cilindri ليعكس دور مجموعة عز العرب في تطوير حضور فيراري في مصر، عبر توسيع منظومة العلامة وتقديم تجربة ملكية متكاملة ترتقي إلى المعايير العالمية، بما يعزز من مكانة المجموعة كمنصة أساسية لطرح أحدث طرازات فيراري في السوق المحلي.

