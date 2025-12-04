أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Zest Equity، وهي شركة متخصصة في البنية التحتية للمعاملات الرقمية، اليوم أنها حصلت على ترخيص الخدمات المالية (FSP) من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في ADGM. تتيح الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، للعملاء الإقليميين والعالميين إجراء معاملات رقمية في صفقات الاسواق الخاصة، والاحتفاظ بالأموال من خلال حساب ضمان خاضع للتنظيم فيما يتعلق بالصفقات، مما يسهل تدفق رأس المال الخاص من خلال قنوات خاضعة للتنظيم.

يمثل ترخيص الخدمات المالية خطوة أخرى في خارطة طريق Zest Equity واستراتيجيتها العالمية لبناء طبقة بنية تحتية تربط رأس المال عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة. تم إنشاء Zest Equity لرقمنة حركة رأس المال من البداية إلى النهاية، وتوفر أدوات تبسط تنفيذ معاملات الاسواق الخاصة، من إعداد SPV الرقمي إلى خدمات الضمان الرقمية الجديدة الخاضعة للتنظيم لحماية الأموال وقنوات التوزيع التي تدعم تدفقات الاستثمار في الاسواق الخاصة. يستبدل نظام Zest Equity الخاص سير العمليات اليدوية رقمية موحدة، مما يسمح بتحرك رأس المال بكفاءة.

قال زهير شماع، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zest Equity: "لطالما أعاقت العمليات اليدوية والمجزأة الأسواق الخاصة، مما أدى إلى خلق احتكاكات لا داعي لها ولم تلب احتياجات المعاملات الحالية. مهمتنا هي نقل الأسواق الخاصة إلى المستقبل، وجعلها موحدة وآلية ومتاحة لأي شخص مستعد لإجراء معاملات.

”من خلال حصولنا على هذه الموافقة، فإننا نمكّن الانتقال نحو بنية تحتية موحدة للسوق الخاصة، ونضع القضبان الرقمية التي ستدعم الجيل القادم من المعاملات وتنقل رأس المال بالثقة والوضوح اللذين تتطلبهما المالية الحديثة.“

وقالت روان بدور، المؤسس المشارك لشركة Zest Equity: ” يمثل حصولنا على هذه الموافقة خطوة مهمة في كيفية توفير البنية التحتية لتدفقات رأس المال المؤسسي. فهو يمكّننا من دمج مسارات الضمان والتوزيع الخاضعة للتنظيم مع أدوات التنفيذ الرقمية الحالية. هذا هو الأول من عدة معالم تنظيمية بينما نوسع قدراتنا لرقمنة معاملات السوق الخاصة من البداية إلى النهاية وحل التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها الاستثمارات الرائدة في السوق الخاصة عند تنفيذ معاملاتها.“

حتى الآن، قامت Zest Equity برقمنة عملية تنفيذ أكثر من 210 ملايين دولار أمريكي عبر أكثر من 160 معاملة في السوق الخاصة، بدعم من مستثمرين عالميين وإقليميين بما في ذلك Prosus Ventures وMorgan Stanley وMiddle East Venture Partners (MEVP) وصندوق دبي للمستقبل (DFDF). يمثل ترخيص مقدم خدمات مالية (FSP) علامة فارقة مهمة في خطة Zest Equity لتوسيع بنيتها التحتية المؤسسية لتشمل أسواقاً إضافية، مما يوفر للعملاء الأدوات والخدمات الخاضعة للتنظيم اللازمة لنقل رأس المال بكفاءة وثقة عبر الولايات القضائية.

أبو ظبي للأسواق العالمية (ADGM) هو مركز مالي دولي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، معروف بإطاره القانوني القائم على القانون العام الإنجليزي ومعاييره التنظيمية المعيارية عالمياً. تعكس رخصة FSP الخاصة بـ Zest Equity الدور المتنامي لـ ADGM كمركز للابتكار المالي وتدفقات رأس المال المؤسسي.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن شركة Zest Equity

Zest Equity هي شركة بنية تحتية رقمية للمعاملات تدعم المعاملات في الأسواق الخاصة. تأسست Zest Equity في الإمارات العربية المتحدة وتخضع لإطار عمل ADGM التنظيمي، وتقوم بتطوير تقنياتها ومنتجاتها في مركز دبي المالي العالمي، حيث أسست الشركة أساسها وتواصل بناء البنية التحتية الأساسية لمنصتها. تعمل Zest Equity وفقاً لأفضل المعايير العالمية مع توفير الكفاءة الإقليمية والتنفيذ المؤسسي.

تقدم الشركة خدمات ضمان وتوزيع خاضعة للتنظيم بموجب إطار عمل ADGM، إلى جانب مجموعة من قدرات التنفيذ الرقمي لتشكيل SPV وإدارة سير عمل الصفقات التي تبسط المعاملات في الأسواق الخاصة وتحميها وتوسع نطاقها. تجمع بنيتها التحتية جميع المشاركين في سير عمل واحد وشفاف وقابل للتكرار يوحد الامتثال والحوكمة والتوثيق وتدفقات الأموال، مما يتيح تحرك رأس المال بسلاسة وثقة عبر الولايات القضائية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.zestequity.com/ .

جهة الاتصال الإعلامية

Jensen Matthews PR

لوريدانا ماتي

Loredana@jensenmatthews.com

971585850304+