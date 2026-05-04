القاهرة: تنطلق فعاليات مؤتمر "L&D Hub" في 13 يونيو المقبل بفندق لو ميريديان بمطار القاهرة، والذي تنظمه The Trainer ليشكل ملتقىً استراتيجيًا يجمع المتخصصين في مجالات التعلم والتطوير، والموارد البشرية، وكبرى شركات التدريب، بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات والمنهجيات والتقنيات التي ترسم مستقبل القطاع.

يسعى المؤتمر إلى توفير منصة تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة التواصل الفعال، ومناقشة التحديات والفرص في بيئة العمل المعاصرة، مع التركيز على نقل الخبرات العالمية وتقنيات التعلم والتطوير المستخدمة في هذا المجال، وتطويعها لخدمة السوق المحلي.

تشهد نسخة هذا العام مشاركة متميزة لعدد من قادة الصناعة والمتحدثين، يتصدرهم كريم الحناوي، الرئيس التنفيذي لجامعة ESLSCA، وإسلام سيد مؤسس LearnKhana، وباسم عماد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ASPIRE Training Solutions، و عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، وأحمد بدر المؤسس والمدير التنفيذي لشركة AB & Associates الشرق الأوسط، وهشام الجمل مؤسس Quest، ووليد جلال شريك وعضو مجلس إدارة LOGIC، وحسن المليجي المدير التنفيذي للعمليات بجامعةESLSCA .

كما يشارك في الحدث وسالي حسين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية البشرية في شركة حسن علام للتنمية، وكريم أبو بكر الشريك المؤسس و الشريك الرئيس التنفيذي لشركة Miqrah Learning & Development، وخالد دجوي الشريك الإداري في PracteX – House of Corporate Simulations، وأحمد أمين مدير رأس المال البشري في شركة Savola Foods الإمارات، وأحمد صفوت المدير الإقليمي للموارد البشرية والثقافة في .geidea

ويتناول المؤتمر من 3 محاور رئيسية مكثفة، حيث يركز المسار الأول على "العودة إلى الأساسيات" في التعلم والتطوير لتبسيط التعقيدات واستعادة الدور الاستراتيجي عبر ربط التعلم بأداء الأعمال وفهم السلوك البشري وتطبيق علوم التعلم الحديثة.

ويستعرض المسار الثاني تأثير التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكيفية توظيف البيانات والذكاء التوليدي لتحقيق عائد ملموس على الاستثمار، وضمان الحوكمة الأخلاقية في استخدام التكنولوجيا.

وفي المسار الثالث، يسلط المؤتمر الضوء على الرفاهية كاستراتيجية لتحقيق الأداء المستدام، من خلال بناء بيئات عمل صحية نفسيًا تعزز المرونة البشرية، وتدير الضغوط الرقمية المرتبطة بالتسارع التكنولوجي من خلال استخدام تقنيات الوعي الذهني.

وتحظى هذه النسخة بدعم مجموعة متميزة من الشركاء، حيث تأتي Aspire كشريك استراتيجي للتعلم والتطوير، وجامعة ESLSCA كشريك تعليمي استراتيجي، وLearnKhana كشريك رقمي لمنظومة التعلم. كما تضم قائمة الرعاة البلاتينيين كلاً من AB & Associates الشرق الأوسط للاستشارات الإدارية، وMirqah، وQuest، وPracteX - House of Corporate Simulations، وQuick-Wins.، إلى جانب Logical Training & HR Development كراعٍ ذهبي.

ويشارك في دعم الحدث أيضًا Beyond Insurance Brokerage كشريك للتأمين، وmtc Grow Hub كشريك لشركات التعلم الناشئة، وInfluence Group كشريك للاتصالات، ومجلة 925 كشريك إعلامي، بالإضافة إلى Social Specialty Coffee كشريك للقهوة المختصة.

