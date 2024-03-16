الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن انعقاد الملتقى العقاري الأول بنجاح مؤخراً، وذلك في فندق فورسيزنز الكويت، وبحضور واسع لرجال الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار في القطاع العقاري. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من خبرة البنك التي تتجاوز 50 عاماً منذ تأسيسه كبنك الكويت العقاري، وتأكيداً على اهتمامه باستعراض أحدث الحلول العقارية التقليدية والرقمية، على حد سواء، في ظلّ الاهتمام المتزايد بمواكبة التطورات والابتكارات في هذا المجال الحيوي وتماشياً مع استراتيجية التحوّل الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة العقارية في KIB، جاسم العبد الهادي: "إن هذه الخطوة المتقدّمة والنجاح الذي حققه الملتقى العقاري الأول لبنك الكويت الدولي يرسّخ التزامنا باستراتيجيتنا الشاملة والرامية إلى تلبية احتياجات سوق العقارات وتطلّعات العملاء فيه. ونحن لا ندّخر جهدأ في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتكون قيمة مضافة للعملاء، ما يعكس رؤيتنا بعيدة المدى في الحفاظ على موقعنا المتقدّم في المنافسة على مواكبة التطورات والاستجابة السريعة لتغيرات السوق بشكل مستمر وفعّال". لافتاً إلى أن هذا الحدث كان فرصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين العقاريين، والتعرّف إلى أحدث التطورات والابتكارات في مجال العقارات.

ومن جانبه، قال مدير قسم الاستشارات العقارية ومدير قسم تطوير المنتجات والدعم – الإدارة العقارية في KIB، المهندس/ فهد الصالح: "لقد استعرضنا خلال هذا الملتقى المهم كافة التفاصيل المتعلّقة بمنصة KIB Aqari الرقمية المبتكرة والمدعومة بخدمة طلب التقييم العقاري الأولى من نوعها في الكويت، والتي تعتبر كذلك نقلة فريدة في عالم المنتجات العقارية الرقمية، وتندرج في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير منتجاته الرقمية باستمرار من أجل ضمان السهولة والمرونة للعملاء من أصحاب العقارات عند إنجاز عمليات مختلفة تشمل البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى خدمة تحصيل الإيجارات التلقائي الأولى من نوعها في الكويت".

وسلّط KIB الضوء في الملتقى على كافة المستجدات المرتبطة بالخدمات المصرفية الخاصة المقدّمة لأصحاب العقارات، مثل التمويل العقاري، إدارة أملاك الغير وخدمات الاستثمارات العقارية، حيث يوفّر فريقاً من الخبراء المتخصصين في مجال العقارات لمساعدة العملاء في اتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن تحقيقهم أعلى عائد ممكن من استثماراتهم العقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تقديم وتطوير المنتجات والخدمات المتخصّصة التي من شأنها الارتقاء بتجربة عملائه في كافة القطاعات، وخاصة القطاع العقاري. هذا إلى جانب الاستمرار في إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تعزيز التواصل الإيجابي ضمن بيئة مستدامة تؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً وتقدّماً.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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