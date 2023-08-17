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الشهادة تعزز مكانة هيلتون كجهة عمل مفضلة في سيشل
حصلت فنادق ومنتجعات هيلتون في سيشل على اعتماد مكان رائع للعمل Great Place to Work®، وهو شهادة مرموقة تعكس التزام هيلتون الدائم تجاه تحسين بيئة العمل وإرساء ثقافة العمل المتميزة التي تولي أهمية كبرى لرضا الموظفين ونموهم ورفاههم.
تدير هيلتون أربع وجهات في سيشل حاليًا، وهي منتجع وسبا هيلتون سيشل لابريز، ومنتجع وسبا هيلتون سيشل نورثهولم، ومانجو هاوس سيشل من LXR للفنادق والمنتجعات، ودبل تري من هيلتون – منتجع وسبا ألاماندا، كما تخطط لافتتاح منتجعين قريبًا وهما والدورف أستوريا سيشل بلات آيلاند، وكانوبي من هيلتون ماهي. ويأتي منح هذا اللقب ليدعم التزام هيلتون نحو توفير بيئة عمل يشعر فيها أفراد الفريق بالتقدير والتمكين والدافعية للعمل.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز الهام، قال أندريه بورج، المدير العام لهيلتون في سيشل: "سررنا للغاية بالحصول على اعتماد Great Place to Work ® الذي يمثل إلهامًا للقطاع بأكمله. ما كنّا لنحصل على هذا اللقب دون تفاني وشغف أفراد فريقنا الرائعين، فنحن في هيلتون نعطي أهمية كبرى لرفاه الموظفين ونموهم، ما يساعدنا في تقديم أعلى معايير الضيافة الاستثنائية لضيوفنا."
ومن الجدير بالذكر أن عملية الاعتماد تتضمن تقييم جوانب مختلفة من بيئة العمل، وتركّز على آراء وملاحظات الموظفين كما تدرس فعالية القيادة، والقيم التنظيمية، والجوّ العام لمكان العمل. وبفضل ريادتها في عالم الضيافة، تمكنت فنادق هيلتون في سيشل من تجاوز المعايير الصارمة التي وضعتها Great Place To Work® وأثبتت التزامًا فائقًا تجاه مشاركة الموظفين وإرساء ثقافة إيجابية في مكان العمل.
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فنادق هيلتون في سيشل تحصل على شهادة أفضل أماكن العمل من Great Place To Work®
© Press Release 2023
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