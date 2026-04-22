القاهرة- التزامًا منها بدعم وتطويرالتعليم الفني والتكنولوجي في مصر، شاركت مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية عن مشاركتها في معرض EduTech 2026، أحد أبرز الفعاليات التعليمية المتخصصة في المنطقة. تستعرض المؤسسة في المعرض نموذج مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، الذي يقدم تعليمًا تطبيقيًا متكاملًا يربط بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي. تأتي هذه المشاركة لتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

يمثل نموذج المدرسة أحدث تطبيق لمناهج التعليم الفني الحديث الذي يواكب متطلبات سوق العمل، ويعزز فرص التوظيف، حيث تعتمد المدرسة على تجربة تعليمية متكاملة تركز على التعلم الذي يعتمد على المشروعات والتدريب العملي، إلى جانب خلق بيئة محفزة تدعم التطور الشخصي والمهني للطالب. تستهدف المؤسسة عبر هذه المشاركة اجتذاب الطلاب للالتحاق بالمدرسة خلال فترة المعرض، وذلك عن طريق تنظيم أنشطة وتجارب تفاعلية في جناح المؤسسة تعكس هوية المدرسة ومنهجها التطبيقي أمام الزوار.

وفي هذا السياق، صرحت الأستاذة رَضوى أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية ورئيس قطاع الاستدامة لشركة ماونتن ڤيو، قائلة: "إن الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص تمثل حجر الزاوية في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، خاصة مع زيادة الطلب على الكوادر المهنية والفنية المؤهلة تأهيلًا رفيعًا، وجاهزة لتلبية متطلبات سوق العمل في مصر وخارجها. ونلتزم في المؤسسة بتقديم نماذج تعليمية مبتكرة تدعم رؤية مصر المستقبلية، وتساهم في إعداد جيل من الكوادر المؤهلة التي تلبي متطلبات سوق العمل وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة".

إنّ أهم ما يميز مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أنها تعتمد منهجية Happiness by Designالتي توفر بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة. تعتمد هذه المنهجية على تصميم تجربة متكاملة تربط بين طريقة تفكير الطلاب، والبيئة التعليمية المحيطة، والتجربة اليومية لتعزيز الأداء والتفاعل، حيث ترتكز على التعامل مع المؤسسة التعليمية كنظام متكامل وليس فقط كمناهج أو برامج تعليمية منفصلة. ويقدم هذا النموذج الحديث رؤية متطورة لتطوير التعليم تعتمد على دمج الثقافة والسلوك والتجربة داخل العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التعليم المعاصر.

ولتسليط الضوء على هذه الاستراتيجية، أوضح أكرم يسرى، الرئيس التنفيذي لشركة Happiness by Design في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تنطلق منهجية Happiness by Design من خبرة عملية عميقة في العمل مع كبرى الشركات المحلية والعالمية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية، في مجالات التحول الثقافي وتعزيز الأداء وتصميم تجربة الموظف. وقد نجحت المنهجية في نقل هذا النموذج المؤسسي المتكامل إلى القطاع التعليمي، من خلال تصميم المؤسسات التعليمية كنُظم حية مترابطة، تقوم على مواءمة ثلاثة عناصر أساسية: طريقة تفكير الأفراد (People)، والبيئة المحيطة بهم (Places)، والتجربة اليومية التي يعيشونها (Experience). وقد ساهم هذا النهج في تحويل القيم داخل مدرسة MV الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إلى ممارسات يومية ملموسة، انعكست بشكل مباشر على مستوى التفاعل، والانتماء، والأداء لدى الطلاب.



وفي تجربة مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تم تطبيق هذا التحول بشكل عملي من خلال العمل على ثقافة المعلمين والموظفين عبر بناء منظومة قيم وسلوكيات مشتركة قائمة على الاحترام، التقدير، والامتنان، إلى جانب إعادة تصميم بيئة المدرسة لتكون محفزة للتفاعل والحركة والتعبير، وليس مجرد مساحة لتلقي المعرفة. كما تم دمج التجربة التعليمية داخل نظام متكامل في الجدول الدراسي والأنشطة، من خلال تدخلات مستمرة مثل المسرح والموسيقى كمساحات للتعبير، ومشروعات سنوية مرتبطة بالعالم الحقيقي، وممارسات يومية تعزز الامتنان والتقدير بين المعلمين والطلاب. هذا التكامل بين الثقافة، والبيئة، والتجربة اليومية خلق نموذجًا تعليميًا مختلفًا، حيث يصبح التفاعل والنمو نتيجة طبيعية لما يعيشه الطالب يوميًا، وليس مجهودًا إضافيًا مفروضًا عليه. تكتسب هذه الجهود أهمية مضاعفة في ظل دور التعليم الفني كركيزة رئيسية من ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، فضلًا عن توافقها مع توجه الدولة لتعزيز هذا القطاع وربطه باحتياجات السوق.

يعد معرض EduTech منصة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يجمع آلاف الزوار من الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة لممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز التواصل وبناء الشراكات التي تدعم مستقبل منظومة التعليم الفني في البلاد.

نبذة حول مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية

تأسست ماونتن ڤيو للتنمية عام 2022، باعتبارها مؤسسة الذراع المجتمعي التابع لشركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري. ويتمثل الهدف الرئيسي من المؤسسة في دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً ونشر السعادة خارج مجتمعات ماونتن ڤيو ، وتحقيق تغيير حقيقي وملموس في حياة كل المشاركين في برامجها الداعمة لتلبية احتياجات المجتمع المصري بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية. مع التركيز على ثلاث موضوعات رئيسية هي التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. فقد دعمت المؤسسة حتى الآن أكثر من 20 ألف مستفيد بصورة مباشرة، وأكثر من مليون مستفيد بصورة غير مباشرة، لبناء مجتمع تنموي مؤثر ومستدام يدعم مجهودات مبادرة حياة كريمة. تتضمن المؤسسة ثلاث برامج تنموية رئيسية وهما برنامج اكتشاف الأبطال، ومراكز التعليم الفني ومدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

