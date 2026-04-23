شكّل المشترون الجدد للدار نسبة 83% من إجمالي العملاء، مدفوعين بعوامل رئيسية تشمل سهولة التنقل والقرب من أبرز الوجهات الترفيهية عالمية المستوى في جزيرة ياس

شهدت الجولات الترويجية الدولية إقبالاً واسعاً من جانب المستثمرين، بما في ذلك الفعاليات التي أُقيمت في لندن وهونغ كونغ وشنغهاي

استحوذ المقيمون من الوافدين والمشترون الدوليون على نسبة 54% من إجمالي المبيعات، مع تصدّر المشترين من جنسيات الأردن والصين وتايوان والمملكة المتحدة قائمة أبرز الجنسيات المشترية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن بيع 80% من الوحدات المطروحة في مشروع "ياس بارك بليس"، المجمّع السكني الجديد الذي يضم مباني متوسطة الارتفاع في قلب جزيرة ياس، محققةً مبيعات تجاوزت قيمتها الـ 800 مليون درهم.

وقد ساهمت سلسلة الفعاليات الترويجية، التي نظّمتها الدار في كل من أبوظبي ودبي ولندن وهونغ كونغ وشنغهاي، في دعم الأداء البيعي للمشروع. واستحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 54% من إجمالي المبيعات، مدفوعين بإقبال لافت من مستثمرين من الأردن والصين وتايوان والمملكة المتحدة. وفي المقابل، شكّل المواطنون الإماراتيون نسبة 46% من إجمالي المبيعات، بما يعكس استمرار الثقة القوية بعلامة الدار لدى المستثمرين المحليين.

كما شكّل المشترون الجدد من الدار 83% من إجمالي العملاء، بما يعكس الجاذبية الواسعة للمشروع وتوسّع قاعدة عملاء المجموعة. وساهمت فئة الشباب بجزء كبير من هذا الطلب، إذ تقلّ أعمار 66% من العملاء عن 45 عاماً، وهو ما يؤكد استمرار جاذبية جزيرة ياس لشريحة واسعة ومتنوعة من المشترين والمستثمرين.

وفي هذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "نحن سعداء بالإقبال القوي الذي يشهده مشروع ’ياس بارك بليس‘، والذي يعكس الطلب المستمر من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويؤكد المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية جاذبة على المدى الطويل، مدعومة بأسس اقتصادية متينة. كما يسلّط أداء المبيعات الضوء على عمق وتنوع قاعدة عملائنا في دولة الإمارات، إلى جانب التوسع المتواصل في منصتنا العالمية للمبيعات".

طرحت الدار أربعة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى، على أن يتم طرح مبنيين إضافيين في المرحلة الثانية، مستفيدةً من الزخم الكبير الذي شهده المشروع عند الإطلاق. ويطلّ المجمّع على حديقة "ياس سنترال بارك"، ويتألف من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع تضم مجموعةً متنوعة من وحدات الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق دوبلكس من غرفتي نوم، ضمن مجمّع سكني محاط بالحدائق يسهل التنقل فيه سيراً على الأقدام في قلب جزيرة ياس.

ويُعزّز نجاح "ياس بارك بليس" مكانة جزيرة ياس بوصفها إحدى أكثر وجهات السكن والاستثمار جاذبيةً في أبوظبي، بفضل منظومة متكاملة عالمية المستوى من الخدمات والمرافق تجمع بين الترفيه والتسلية والتجزئة والضيافة والتعليم. كما يعكس هذا النجاح قوة سوق العقارات في الإمارة على نطاق أوسع، ويؤكد استمرار الطلب على المجمّعات السكنية التي تجمع بين تميّز أسلوب الحياة والقيمة الاستثمارية على المدى الطويل.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

