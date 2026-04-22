أبرز نتائج الربع الأول من عام 2026:

ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 193 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 165 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 34% على أساس سنوي.

حقق البنك العربي المتحد نمواً قوياً في أرباحه التشغيلية بنسبة 29% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الدخل التشغيلي والانضباط في إدارة المصروفات.

سجل البنك العربي المتحد صافي مخصصات انخفاض القيمة بقيمة 18 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بصافي عكس القيمة بقيمة 34 مليون درهم (صافي استرداد) في الربع الأول من عام 2025. هذا التغير يعكس انتهاء أثر استردادات استثنائية لمرة واحدة في الفترة نفسها من العام السابق.

بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين (RoSE) نسبة 9.0% في الربع الأول من عام 2026.

بلغ إجمالي الأصول 27 مليار درهم إماراتي بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.

نمت القروض والسلف والتمويل الإسلامي بنسبة 21% والاستثمارات بنسبة 22%، بينما زادت ودائع العملاء بنسبة 11% على أساس سنوي.

حافظت مؤشرات جودة الأصول على مستويات قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) إلى 2.6%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات إلى 110.%

بلغ معدل كفاية رأس المال 20.4%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

حافظت مؤشرات السيولة والتمويل أيضاً على مستواها الجيد، حيث بلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة (ASRR) 73% بينما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 16%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى "BBB+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" خلال الربع الأول من عام 2026. كما حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالة موديز بدرجة "Baa2" مع نظرة مستقبلية "مستقرة."

أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026.

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 75 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2026. وقد استندت هذه النتائج إلى نمو بنسبة 16% على أساس سنوي في إجمالي الدخل التشغيلي، مما يعكس الانضباط في تنفيذ استراتيجية البنك، والنمو القوي في الأصول، والإدارة الحكيمة للمخاطر في ظل تقلبات الأسواق العالمية واستمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على المستوى الإقليمي.

وبلغ إجمالي الأصول 26.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو قوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي، الذي ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى 15.1 مليار درهم إماراتي، بينما زادت الاستثمارات بنسبة 22% لتصل إلى 8.3 مليار درهم إماراتي. ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 16.7 مليار درهم إماراتي.

حافظت مؤشرات جودة الأصول على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) نسبة 2.6%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 110%. كما حافظ البنك على وضع قوي من حيث رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 16%. وواصل البنك الحفاظ على معدل كفاية رأس المال عند مستوى قوي بلغ 20.4%، ونسبة الشق الأول من رأس المال (CET1) عند 16.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

علّق الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، شريش بيديه قائلاً:"حقق البنك العربي المتحد نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، مما يعكس مرة أخرى متانة ومرونة نموذج أعمالنا واستمرارنا في تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح. ويعكس النمو القوي في إجمالي الدخل التشغيلي، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في الأرباح التشغيلية والأصول المدرة للدخل، الزخم الإيجابي الذي يشهده البنك، فضلاً عن نهجنا المنضبط في إدارة المصروفات."

من جانب آخر واصلت إجمالي الأصول مسارها التصاعدي القوي على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة صحية في القروض والسلف والتمويل الإسلامي والاستثمارات. وتعكس هذه النتائج الثقة المستمرة التي يوليها العملاء للبنك، وتجسيداً لتفاني فريقنا في الوفاء بالتزاماتنا.

يؤكد البنك العربي المتحد التزامه الراسخ بالحفاظ على مركز ائتماني متين يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وسيولة سليمة في جميع الأوقات.

كما تظل ممارسات إدارة المخاطر الكامنة والانضباط في إدارة المصروفات من الركائز الاستراتيجية الأساسية للبنك، وجزءاً محورياً من استراتيجية النمو.

وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز التواصل مع عملائنا، قمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتصل إلى سبعة مواقع، مع الاستمرار في خططنا لافتتاح فرعين إضافيين قبل نهاية العام. وتسهم هذه التوسعات في تعزيز حضورنا الميداني ونقاط تواصلنا مع العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يدعم قدراتنا الرقمية ويعزز التزامنا بتقديم خدمات مصرفية سهلة الوصول ومريحة ومصممة وفق احتياجات كل عميل.

انطلاقاً من قوة أدائنا وثقتنا بالمستقبل نواصل العمل مستلهمين رؤيتنا من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها الراسخ ببناء اقتصاد مزدهر وحيوي. إننا نفخر بكوننا جزءاً من هذه المسيرة الاستثنائية، ونبقى على ثقة تامة بالفرص المستقبلية الواعدة التي توفرها الدولة والمنطقة عموماً".

نبذة عن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والدوليين، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة وأسواق رأس المال والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

يحظى البنك العربي المتحد بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية من قبل وكالة موديزعند مستوى Baa2/P-2”" مع نظرة مستقبلية مستقرة ، ومن وكالة فيتش” BBB+/F2/” مع نظرة مستقبلية مستقرة

