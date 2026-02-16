PHOTO
المنامة، مملكة البحرين – في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع السادس والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لعام 2026، والذي انعقد اليوم في المنامة بمشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس، أبرزها توصيات اللجان والفرق المعنية بنظم المدفوعات والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس. كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
