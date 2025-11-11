الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلن معهد سانز للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في مجال التدريب والشهادات المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، عن إطلاق أكبر فعالية تدريبية في دول الخليج العربية - وهي سانز الخليج 2025 والتي ستُعقد في منتجع هيلتون دبي شاطئ جميرا خلال الفترة من 8 إلى 27 نوفمبر 2025. تضم الفعالية 14 دورة متخصصة مصممة للتعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، وتهدف إلى معالجة النقص في المهارات السيبرانية عبر الشرق الأوسط، مع تزويد المتخصصين حول العالم بتجارب تدريب عملية متقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تشهد نموًا سريعًا كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات فائقة النطاق، مدفوعة برؤية طموحة لتعزيز التحول الرقمي. وتُرسّخ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي، بينما تسهم الاستثمارات الكبرى في توسيع بنية البيانات الضخمة، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى أكثر من 700 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وبالتزامن مع هذا النمو السريع في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، تتزايد التهديدات السيبرانية بدورها حيث تتنوع من هجمات التصيّد الاحتيالي المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى المعلومات المضللة وصولًا إلى الهجمات المعقدة على البنية التحتية الحيوية. ولحماية الأصول الوطنية والبيانات الحساسة والحفاظ على الثقة في الأنظمة الرقمية، أصبحت الحاجة إلى كوادر ماهرة في الأمن السيبراني أمرًا بالغ الأهمية. ولهذا يُعد الاستثمار في الجاهزية السيبرانية عاملًا حاسمًا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز موقعها الريادي عالميًا.

في هذا السياق قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمعهد سانز في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "بالنظر إلى سرعة سير المنطقة نحو التحول الرقمي، فقد أصبح وجود الكوادر المؤهلة أمرًا بالغ الأهمية يفرض على المؤسسات الحكومية والخاصة اتخاذ خطوات استباقية لحماية موظفيها وبياناتها وبُناها التحتية الحيوية عبر ضمان التدريب المستمر في الأمن السيبراني. تجمع فعالية سانز الخليج 2025 نخبة من الخبراء العالميين وبرامج التدريب العملي لتمكين المتخصصين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة."

تتضمن نسخة عام 2025 منهجًا تدريبيًا شاملاً عبر 14 دورة عملية تغطي مجالات أساسية منها:

الاستجابة للحوادث والتحقيقات الجنائية الرقمية (DFIR)

أمان تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة

أمن السحابة والشبكات

حماية أنظمة التحكم الصناعية (ICS/SCADA )

عمليات الدفاع السيبراني

اختبار الاختراق والأمن الهجومي

انعدام الثقة وهندسة الأمن

القيادة وإدارة الأمن

وسيقوم المدربون المعتمدون من معهد سانز بتقديم البرامج التدريبية بشكل احترافي عبر المختبرات العملية والمحاكاة والسيناريوهات الواقعية، بما يتيح للمشاركين اكتساب المهارات التطبيقية لاكتشاف التهديدات والتصدي لها والتخفيف من آثارها في بيئات العمل الحقيقية.

كما ستتضمن الفعالية بطولتين تفاعليتين من NetWars هما Core NetWars و DFIR NetWars لتوفير تجربة تعليمية قائمة على التحدي والألعاب التفاعلية، حيث يتنافس المشاركون في حل السيناريوهات التي تحاكي الهجمات والدفاعات السيبرانية الواقعية ضمن الفريق.

وفي ظل تواصل استثمارات المنطقة في المدن الذكية والبنى التحتية السحابية والخدمات الحيوية من المالية والطاقة إلى الرعاية الصحية والنقل، تزداد الحاجة إلى اليقظة والتأهب. كما إن تزويد المتخصصين بمعرفة عالمية المستوى وشهاداتGIAC المعترف بها دوليًا، يسعى معهد سانز إلى تعزيز قدرة المنطقة على اكتشاف التهديدات والدفاع عنها والتعافي منها بكفاءة وفعالية.

يمكن للمشاركين الانضمام إلى فعالية سانز الخليج 2025 بالحضور الشخصي في منتجع هيلتون دبي شاطئ جميرا أو عبر المنصة الرقمية التفاعلية التابعة للمعهد، والتي تتيح تجربة تعلم مرنة للمتخصصين في الأمن السيبراني من أنحاء دول الخليج وبلاد الشام وأفريقيا وآسيا. كما ستُعقد سلسلة من جلسات الأمسيات المجتمعية على هامش الفعالية أيام 10 و17 و24 نوفمبر 2025 بمشاركة نخبة من قادة القطاع، من بينهم فرانك كيم مؤسس ThinkSec، وماتّيا إبيفاني الرئيس التنفيذي لشركة Reality Net System Solutions، وأحمد أبوغربية المتخصص في استقصاء التهديدات لدى سانز. وسيقدّم المتحدثون خلال تلك الجلسات رؤى معمّقة حول القيادة في الأمن السيبراني وأمن الذكاء الاصطناعي وأمن السحابة واستقصاء التهديدات واستراتيجيات الدفاع المتقدمة.

وسيحصل المشاركون في سانز الخليج 2025 على مواد الدورة التدريبية الكاملة (بنسخ رقمية ومطبوعة)، إلى جانب تلقي الدعم المباشر من المدرّبين وفرصة الحصول على اعتمادات CPE وشهادات GIAC - وهي مؤهلات عالمية تثبت التميز التقني والنمو المهني.

للمزيد من التفاصيل حول الدورات والتسجيل في سانز الخليج 2025 يرجى زيارة الرابط https://www.sans.org/cyber-security-training-events/gulf-region-2025/

ولمعرفة المزيد عن الأمسيات المجتمعية والتسجيل فيها، يُرجى زيارة الرابط https://www.sans.org/mlp/community-night-gulf-region-2025

