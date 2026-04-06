أطلق أول "توأم رقمي" للمعارض في الشرق الأوسط

الأمن الغذائي والمشاريع الناشئة تتصدر معارض "الذيد" و"خورفكان"

"ليالي رمضان" يتصدّر معارض التجزئة بـ 150 ألف زائر في 13 يوماً

تعاون استراتيجي مع نظراء وشركاء لتبادل أفضل الممارسات العالمية في قطاع المعارض

معارض وفعاليات قادمة متخصصة في قطاعات النقل المستقبلي والسيارات وإدارة الأصول

العويس: قطاع المعارض ركيزة أساسية في مسيرة الشارقة التنموية الشاملة

المدفع: إكسبو الشارقة نموذج تشغيلي مرن يدمج الابتكار التقني في خدمة مجتمع الأعمال

الشارقة، 5 إبريل 2026:

يواصل مركز إكسبو الشارقة جهوده لاستدامة نمو قطاع المعارض وسياحة الأعمال في إمارة الشارقة، إذ شهد المركز خلال الربع الأول من العام الحالي تحقيق أرقام قياسية مستقطباً أكثر من 350 ألف زائر توافدوا إلى 12 معرضاً وفعالية رئيسية دولية ومحلية، شارك فيها 1500 عارض محلي ودولي، مثلوا شركات وعلامات تجارية من 40 دولة حول العالم، ضمن الأجندة السنوية للمركز التي تضم 95 معرضاً.

واستهل المركز معارض الربع الأول بالحدث الأضخم إقليمياً في الصناعات المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معرض "ستيل فاب 2026"، الذي شهد مشاركة 350 عارضاً مثلوا نحو 600 علامة تجارية محلية وعالمية على مساحة بلغت 25 ألف متر مربع، وشكل الحدث محطة فارقة وسبقاً تقنياً هو الأول من نوعه بتسجيله إنجازاً جديداً تمثل في اعتماد تقنية المعارض الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبالتزامن مع الحدث، أطلق المركز أول "توأم رقمي" للمعارض في الشرق الأوسط عبر منصة "إيثر إكس" (AetherEx)، والتي تتيح للعارضين الحفاظ على حضورهم وتواصلهم مع جمهور عالمي لفترة طويلة بعد اختتام الحدث المباشر، من خلال بناء وإدارة أجنحتهم الرقمية بشكل تفاعلي ومستدام، وتخلل الحدث عروض حية لتقنيات صناعية متطورة شملت أنظمة ليزر منخفضة التكلفة، وماكينات التحكم الرقمي، إلى جانب روبوتات متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام تصنيع الصلب المعقدة.

شراكات دولية لتوطين التكنولوجيا

وعلى صعيد التعاون الدولي وتوسيع الآفاق التجارية، شهد "إكسبو الشارقة" حراكاً اقتصادياً مكثفاً تجسد في بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع عدد من الشركات والجهات المعنية بتنظيم المعارض الدولية، بينها شركة "ميسي إيسن" الألمانية، الجهة المنظمة لمعرض "إيسن لقص ولحام المعادن"، وجاء التعاون خلال زيارة وفد الشركة الألمانية لمعرض "ستيل فاب"، بهدف تطوير حلول ذكية في المعارض الصناعية ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، لا سيما أن إمارة الشارقة تحتضن نحو 35% من المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، إلى جانب اجتماعات عقدها المركز مع نظراء لبحث تبادل أفضل الممارسات في قطاع المؤتمرات والمعارض، بهدف استقطاب المزيد من الفعاليات الدولية الكبرى إلى الشارقة وبما يدعم تنافسية الإمارة على الخارطة العالمية.

رؤية استراتيجية وقيادة داعمة للابتكار

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن قطاع المعارض في الإمارة يندرج ضمن القطاعات الرئيسية التي تتوج مسيرة تنموية متكاملة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن انتقال مفهوم صناعة المعارض للجمع بين القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية يفتح آفاقاً جديدة للشراكات ويوفر بيئة حاضنة للنمو المستدام، موضحاً أن ما تحققه الشارقة من زخم في هذا القطاع وغيره يعد ثمرة رؤية بعيدة المدى حوّلت الإمارة إلى جسر حقيقي يربط بين الأسواق والخبرات والثقافات.

وأضاف سعادة العويس أن غرفة الشارقة تلتزم بمواصلة دعم مركز إكسبو الشارقة في تطوير منظومة معارض قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات القطاعات الناشئة، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية للمعارض والتقنيات الذكية المصاحبة لها ضرورة استراتيجية لترسيخ تنافسية الإمارة واستقطاب شراكات نوعية تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية والمعرفية.

مرونة تشغيلية وأثر تنموي شامل

من جانبه، أشار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن النتائج التي حققها المركز خلال الربع الأول تعكس النموذج التشغيلي المرن للمركز الذي يدمج التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية في صلب العمل اليومي للمعارض، ويضع المركز في طليعة المراكز التي تعيد تعريف تجربة العارض والزائر على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن إكسبو الشارقة أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة من خلال تنويع أجندته لتشمل قطاعات حيوية تمتد من الصناعات المعدنية الثقيلة إلى العقارات والمجوهرات والزراعة المستدامة والتجزئة الموسمية، وهو تنوع يعكس طبيعة اقتصاد الشارقة ويخدم مختلف شرائح مجتمع الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح سعادة سيف محمد المدفع أن إكسبو الشارقة يحرص على أن يكون رافداً حقيقياً لخدمة المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية عبر تقديم فعاليات تجمع بين البعد التجاري والقيمة المجتمعية، سواء من خلال المعارض الصناعية الكبرى التي تربط المصنّعين المحليين بسلاسل الإمداد الدولية وتفتح أمامهم قنوات تصدير جديدة، أو من خلال المعارض الموسمية والمجتمعية التي تدعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال الشباب وتوفر للعائلات تجارب تسوق وترفيه متكاملة، مشيراً إلى أن توسع نشاط المركز إلى فرعي الذيد وخورفكان يجسد التزامه بإيصال أثره التنموي إلى مختلف مناطق الإمارة بما يدعم التوجهات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

تميز في القطاع العقاري

وضمن المعارض الكبرى التي استضافها المركز في الربع الأول معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026"، الذي سجل مشاركة قياسية لأكثر من 120 شركة ومؤسسة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري، وقدم العارضون خلاله 200 مشروع عقاري متنوع شمل مشاريع سكنية وعقارات تجارية وصناعية وأراضٍ استثمارية، كما شهد المعرض إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية في إمارة الشارقة، لتعزيز حماية حقوق المستثمرين والمشترين وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، واستفاد زوار المعرض والمستثمرون من التسهيلات الحكومية الرائدة، وفي مقدمتها قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض 50% على رسوم التسجيل العقاري لمعاملات البيع والشراء المنجزة خلال فترة المعرض.

تألق في معارض المجوهرات والأحجار الكريمة

وفي قطاع الفخامة والأناقة، حققت النسخة السابعة من "معرض جواهر الإمارات 2026" إقبالاً واسعاً، وذلك على مساحة عرض بلغت 12 ألف متر مربع، بمشاركة 180 عارضاً وما يزيد على 500 علامة تجارية محلية وعالمية من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتفرد المعرض بإطلاق "الجناح الفاخر" (Luxury Pavilion) لأول مرة، الذي خُصص لأرقى دور المجوهرات والتصاميم الاستثنائية، كما سلط الحدث الضوء على التراث الإماراتي الأصيل من خلال النسخة الثانية من "معرض لآلئ الشارقة".

نجاح استثنائي في مجال التجزئة

وتجسدت القوة التشغيلية للمركز في قطاع التجزئة الاستهلاكي، إذ حقق معرض "ليالي رمضان 2026" نجاحاً استثنائياً مستقطباً قرابة 150 ألف زائر خلال 13 يوماً فقط، ليساهم بنسبة كبيرة من إجمالي زوار الربع الأول، ونجح المعرض في توفير منصة ضخمة ضمت أكثر من 210 عارضين ونحو 700 علامة تجارية محلية وعالمية، قدمت تخفيضات تجاوزت 75%، مما أسهم في تنشيط حركة التسوق والمبيعات التي فاقت التوقعات، وعزز المعرض مستهدفات "عام الأسرة" عبر تقديم تجربة جمعت بين التسوق والتجارب الثقافية والترفيهية في "قرية التراث"، موفراً دعماً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة لعرض منتجاتها في بيئة تنافسية متكاملة تخدم الاقتصاد والمجتمع معاً.

توسع مستمر يشمل المنطقتين الوسطى والشرقية

وامتد نشاط إكسبو الشارقة ليشمل المنطقتين الوسطى والشرقية، ومن معارض الربع الأول الدورة الثالثة من "معرض الذيد الزراعي" في مركز إكسبو الذيد بمشاركة 40 شركة رائدة ونخبة من الخبراء لتقديم أحدث الحلول والابتكارات في أنظمة الزراعة وتقنيات الري، وركز المعرض على حلول الأمن الغذائي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في إدارة سلاسل الإمداد، وتطوير زراعة القمح، والزراعة المائية، استجابةً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وسجل "إكسبو خورفكان" أداءً متميزاً عبر سلسلة من المعارض التجارية والترفيهية التي استهدفت دعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال المحليين، كما قدم المركز تجربة رمضانية متكاملة جمعت بين التسوق والأنشطة المجتمعية، مما عزز مكانة خورفكان كوجهة رائدة للتسوق والترفيه، محققاً زيادة ملموسة في معدلات الإقبال الجماهيري وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.

ويستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم واستضافة مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والمعارض خلال الفترة القادمة تتنوع بين معارض تجارية واستهلاكية ضخمة تستهدف الجمهور العريض مثل مهرجانات التسوق الموسمية (تخفيضات الصيف والشتاء والعودة للمدارس) ومعارض الأثاث والمجوهرات والعطور، وبين فعاليات اقتصادية وتقنية متخصصة تركز على قطاعات السيارات، والصناعة، وإدارة الأصول، والنقل المستقبلي، بالإضافة إلى معارض ثقافية ومعرفية عالمية.

